Co chceme vidět v macOS 13

Představení aktuálně nejnovějšího macOS 12 Monterey jsme se dočkali již před půl rokem a postupně už se začíná opět spekulovat nad tím, s čím vším přijde budoucí macOS 13. Pravdou je, že v posledních letech Apple operační systém macOS opravdu hodně posunul, a to jak z hlediska funkcí, tak z hlediska designu. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na několik věcí a novinek, které bychom chtěli v nadcházejícím macOS 13 vidět.

Lepší správa oken

Hned z počátku bych si přál, aby se Apple překonal a konečně do macOS přidal lepší správu oken. Pokud chcete v současné chvíli pracovat s vícero okny, tak si můžete nastavit buď Split View, ve kterém je možné zobrazit dvě aplikace vedle sebe, popřípadě si okna musíte rozmístit a upravit jejich velikost ručně. Upřímně, Split View nesnáším a pro rozmístění oken využívám placenou aplikaci Magnet, a to již několik let. Jen tak jsem schopný v rámci macOS jednoduše fungovat při využívání vícero oken. A myslím si, že by uživatele rozhodně neměli platit za zpřístupnění tak základní věci, kterou komplexnější správa oken rozhodně je. Nejde samozřejmě o to, že je aplikace placená, ale o princip. Jablečné počítače jsou pro práci jako stvořené a správa oken je pro práci jednou z nejvíce důležitých věcí.

Widgety na ploše

Před nedávnem jsme se v rámci iOS a iPadOS dočkali přepracování widgetů, které nově vypadají moderněji a jednodušeji. Kromě toho si tyto widgety můžeme jednoduše přesunout přímo na plochu mezi ikony aplikací. K přepracování widgetů došlo i v macOS, ale na plochu si je bohužel umístit nemůžeme. Namísto toho jsou widgety pořád skryté v oznamovacím centru, které se může zobrazit na pravé straně obrazovky. Za mě by bylo skvělé, kdybychom mohli buď oznamovací centrum nechat na ploše stále otevřené, popřípadě kdybychom si wdgety mohli jednoduše přesunout přímo na plochu, stejně jako na iPhonu a iPadu. Osobně totiž kvůli tomu widgety na Macu prakticky vůbec nevyužívám a myslím si, že je to rozhodně škoda. Popsaným vylepšením by se rozhodně widgety staly oblíbenějšími a začalo by jich vznikat o mnoho více. Tak snad se dočkám.

Kompaktní Launchpad a úprava horní lišty

Aplikace, složky a soubory můžete na Macu otevírat různými způsoby. Většina z nás nyní již využívá Spotlight, jelikož je to skrze něj nejrychlejší, popřípadě je možné klepnout na aplikaci v Docku. Veškeré aplikace však můžete zobrazit a spustit také z Launchpadu, který zobrazíte klepnutím na jeho ikonu nalevo v Docku. Když se tak nyní zamýšlím nad tím, kdy jsem Launchpad naposledy využil, tak si na to bohužel nevzpomínám. Rozhodně bych tedy uvítal, kdyby Launchpad jablečná společnost přepracovala, a to tak, aby se nezobrazoval přes celou obrazovku, ale pouze ve formě malého okna – podobně jako nabídka Start u Windows. Kromě toho bych rozhodně uvítal přepracování horní lišty, především její pravé části. Zde se totiž často nachází opravdu mnoho různých ovládacích prvků z aplikací, a pokud otevřete nějaký program, který má v horní liště mnoho záložek, tak se vám část ikon skryje. Uvítal bych, kdyby se v takové situaci namísto skrytí zobrazila malá šipka, pod kterou by se zobrazovaly všechny ovládací prvky, které už by se do horní lišty jednoduše nevešly. I tohle aktuálně již řeší aplikace třetí strany, to ale Apple rozhodně neomlouvá.

Automatizace

S příchodem macOS Monterey přidal Apple konečně nativní aplikaci Zkratky. V té si můžete vytvořit určité sledy úloh, které dokáží zjednodušit každodenní fungování uživatele. Jednotlivé zkratky se navíc synchronizují napříč zařízeními, což je skvělé. Rozhodně bych ale uvítal rozšíření aplikace Zkratky, a to přesněji o automatizace. Ty už můžete využít v iOS i iPadOS a osobně si je velice užívám. Díky automatizací se mohou při splnění určité podmínky automaticky spouštět vybrané akce a sledy úloh, což dokáže v určitých situacích pomoci. Možností pro využití automatizací existuje opravdu nespočet a věřím, že by je uživatelé v macOS ocenili.

Zdroj: Apple

Opravy chyb a prodloužení vydávání

Prakticky každý rok si přeju, aby Apple v novém operačním systému macOS hlavně opravil veškeré chyby, se kterými se často potýkám už delší dobu. Je pravdou, že některé tyto chyby už konečně byly opraveny, avšak některé z nich jsou stále součástí macOS. Jsem přesvědčený o tom, že za všechny tyto chyby může spěch, který Apple s novými systémy má. Neustále totiž představuje nové majoritní verze svých systémů každý rok, což je naprosto nepochopitelné. Novinek je tak opravdu pomálu a když už nějaké jsou, tak trvá několik týdnů, než dojde k jejich opravení a stoprocentní funkčnosti. A co si budeme nalhávat, některé představené funkce nejsou pro uživatele k dispozici klidně několik měsíců – viz například letošní Univerzální ovládání.

V posledních letech navíc Apple vývoj macOS nestíhá tak moc, že ho vydává vždy až několik dlouhých týdnů poté, co vydá veřejné verze ostatních systémů. Rozhodně by Apple udělal lépe, kdyby všechny své systémy nevydával každý rok, ale klidně co dva nebo tři roky. Byly by tak vidět větší posuny, vývoj by se lépe stíhal a funkce by byly stoprocentně funkční. Ve skutečnosti je moje hlavní přání, aby v roce 2022 operační systém macOS 13 jednoduše nevyšel. Rád bych ho v plné síle viděl třeba v roce 2023, ale to se bohužel nestane.