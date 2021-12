Santova letka se již objevila na leteckém radaru: Sledujte živě let Santa Clause!

Santovo spřežení v čele s Rudolfem se již objevilo na Flightradar24.com. Celá letka vyrazila roznášet dárky do všech zemí, kde dětem a dospělím dává dárky právě Santa Claus. Ten postupně obletí celou planetu a ze svých saní roznese dárky. Že se jedná o pravého Santu a ne o pouhý radarový šum potvrzují i údaje, které lze ze serveru vyčíst. V kolonce pro typ letadla totiž naleznete sáně (anglicky sleigh) a pomyslnou poznávací značku tvoří notoricky známé HOHOHO, čili počeštěné hou hou hou. Santovo spřežení letí průměrnou rychlostí 569 kts, což je 1054 kilometrů v hodině. Do rychlosti zvuku mu tak chybí jen něco málo pod 200 kilometrů v hodině a to už je skutečný fičák.

Santův let můžete živě sledovat přímo zde.