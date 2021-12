Pro začátečníky: Co dělat, když najdete pod stromečkem Apple Watch

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Napsali jste Ježíškovi v uplynulých týdnech či měsících o Apple Watch? Pokud jste byli hodní, pak je tu velká šance, že je právě dnes večer naleznete úhledně zabalené pod vánočním stromečkem. Pokud se tak stane a vy s tím třeba už i víceméně počítáte a zároveň jste ve světě Apple Watch naprostým nováčkem, mohly by vás zaujmout následující řádky. Připravili jsme si totiž pro vás pár tipů, triků a rad, co s hodinkami po rozbalení dělat.

Rozbalujte s rozvahou

Je naprosto jasné, že mnohem víc než samotná krabička hodinek vás bude pod stromečkem zajímat její obsah. Nicméně pokud máte už nyní v hlavě, že své nové Watch za pár let pošlete do světa a koupíte si další generaci, i ona krabička by vás měla v tuto chvíli zajímat. Při prodeji totiž cenu hodinek o pár stokorun zvedne, což rozhodně potěší. Rozhodně jí tedy nevyhazujte nebo neničte. Byli byste sami proti sobě.

Fotogalerie Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Vstoupit do galerie

První spuštění a spárování s telefonem

Pokud počítáte s tím, že vám Apple Watch Ježíšek pod stromeček nadělí, vezměte si k němu i svůj iPhone. Právě ten je totiž pro jejich funkčnost víceméně nezbytný. Nejprve však z hodinek sejměte ochrannou folii či textilní obal v případě novějších verzí a spusťte je podržením bočního tlačítka, které se nachází na jejich pravém boku těsně pod digitální korunkou. První hodinek jako takové bude pravděpodobně trvat relativně dlouho. Znepokojovat vás to však rozhodně nemusí, jelikož je tento stav naprosto normální. S příchodem novějších verzí Watch se sice doba potřebná pro jejich zapnutí zkracuje, i u Series 5 je však znatelně delší nežli například u iPhonu.

Základním nastavením se nevyhnete.

Jakmile se hodinky zapnou, je nutné na nich provést pár základních nastavení (například volba jazyka a podobně) a následně je spárovat s vaším iPhonem. Tento proces je naštěstí skutečně velmi jednoduchý a bude vám trvat jen pár vteřin. Propojit hodinky s telefonem můžete buď klasicky otevřením aplikace Watch na iPhonu a následnou volbou Spárovat Apple Watch, nebo jednoduchým přiblížením hodinek k telefonu, na kterém vyskočí spárovací rozhraní, jenž stačí jen potvrdit a následně do něj oskenovat animaci z displeje hodinek, což je ostatně nutné i v prvním případě. Je dobré vědět, že tento postup se provádí jak v případě vašich prvních Apple Watch, tak i v případě, že přecházíte ze starších Watch na novější generaci. Ve druhém případě pak jen po spárování a nastavení nových hodinek zrušíte v aplikaci Watch spárování původní verze, která se tím zároveň obnoví a může jít do světa. Vraťme se ale ještě k procesu propojování.

Oskenováním animace z displeje hodinek do telefonu spojování těchto dvou věcí pro vás de facto končí. Vše ostatní už si totiž automaticky dokončí Watch, na jejichž displeji uvidíte průběh celé této operace znázorněný v nabíhajícím kruhu. Dokončování sice netrvá nikterak dlouho, pokud se však k němu připlete i aktualizace softwaru, pár desítek minut vám zřejmě zabere. Opět je však potřeba zdůraznit, že se jedná o naprosto běžnou věc, která vás rozhodně nemusí znepokojovat. Zároveň se nemusíte obávat toho, že by podobné “čekačky” hodinky uživatelům dopřávaly i v běžném provozu. Například instalace updatů jsou totiž vcelku rychlé.

Pohrajte si raději s ovládáním, nežli s nastavením

Zatímco jablíčkáři, kteří na nové Watch přecházeli ze starších, mají velmi pravděpodobně přenesená veškerá nastavení a nic řešit tím pádem po přechodu nemusí, uživatelé začátečníci si po dokončení spárování projdou dalším krátkým kolečkem nastavení. V tom volíte například ruku, na které Watch nosíte, počet kalorií, které chcete denně spálit, popřípadě různá povolení notifikací a tak dále. Pokud na tato nastavení nemáte hned pod stromečkem náladu, klidně nad nimi mávněte rukou a naklikejte tam, co vás napadne. Veškerá nastavení totiž můžete samozřejmě velmi jednoduše změnit i později, k čemuž pravděpodobně stejně ve většině případů dojde. Jasně, nastavením hodinek “na první dobrou” ušetříte v budoucnu čas, na druhou stranu však nebudete muset ve slavnostní atmosféře tápat nad tím, zda jste schopni spálit 500 nebo 1000 kcal denně. Přesně tyto otázky jsem si kladl před lety i já při nastavování prvních Watch pod stromečkem.

Mnohem důležitější nežli nastavení, která zvládnete upravit i později, je seznámení se s ovládáním hodinek. To je sice naprosto jednoduché, pár desítek minut se s ním však začátečníci zřejmě sžívat budou. K němu vám můžu dát víceméně jednu hlavní radu – pochopte fungování digitální korunky. Právě ta je totiž alfou a omegou ovládání, jelikož funguje de facto jako Home Button na iPhonu. Jejími stisky se tedy dostanete jak do menu, tak i z něj, popřípadě slouží i k odchodu z aplikace. Rotací s ní pak můžete jednoduše přibližovat či oddalovat některé položky, popřípadě rychle procházet seznamy v aplikacích. Podlouhlé boční tlačítko pak funguje ke spuštění multitaskingu s posledními spuštěnými aplikacemi či aplikacemi oblíbenými, popřípadě ke spuštění Apple Pay.

Přítel jménem App Store

Asi není třeba zmiňovat, že pro Apple Watch existuje celá řada aplikací, které jsou stažitelné v App Storu dostupném buď přímo na hodinkách, nebo v aplikaci Watch a podsekci App Store. Obecně platí, že mnohé iOS aplikace mají i své watchOS verze, které se na hodinky automaticky instalují zároveň při stahování aplikací na iPhony. To jinými slovy znamená, že pokud jste měli na iPhonu nainstalovaný třeba Messenger, zřejmě je již v tuto chvíli nainstalovaný i na vašich hodinkách. Díky tomu jej tak můžete využívat i tam, byť využitelnost se samozřejmě verzi ze smartphonu nerovná a zřejmě tak budete aplikaci využívat převážně pro rychlé, elementární odpovědi či dokonce jen zobrazování zpráv.

V App Storu naleznete samozřejmě i aplikace určené primárně pro hodinky, které svojí iOS verzi nemají. Hodně z nich je však bohužel placených a zdaleka ne všechny navíc za platbu stojí. Z vlastní zkušenosti bych vám tak spíš doporučil spoléhat se na nativní aplikace Applu, popřípadě watchOS verze aplikací z iPhonu.

Zvolte vhodně řemínek

Fotogalerie Microsoft Word - Contact Urticaria Caused by the Apple Watch_Fin Apple-Watch-poranění Vyrážku můžete mít samozřejmě od jiných typů hodinek AppleWatchAllergieRetinaBoys-960x450 Vstoupit do galerie

Softwarovou stránku hodinek už máme víceméně zdárně za sebou – tedy alespoň elementárně. Na chvíli se teď proto zastavme u řemínků, které jsou pro Watch též velmi důležité. Jsou to totiž svým způsobem ony, podle kterých budete hodnotit pohodlnost hodinek na ruce, potažmo přesnost měření tepové frekvence. Volit byste proto měli řemínky, které jsou vaší kůži příjemné, ale hlavně takové, které jsou pro vaše zápěstí velikostně 100% vhodné – tedy ani velké a ani malé. Malý řemínek zvyšuje riziko rozepnutí a následného pádu hodinek na zem, velký pak zase musíte zbytečně různě podkasávat či ohýbat, což není ničím pohodlným. Nicméně tento problém se týká zpravidla jen řemínků složených ze dvou částí, nejvíce pak silikonových či kožených na manžetu.

Pokud budou hodinky kupovány v Česku, existují de facto jen dvě možnosti řemínku v balení. Naleznete v něm buď silikonový dvoudílní řemínek, nebo nylonovou sportovní smyčku. U druhého typu rizika špatného uchycení hodinek prakticky nehrozí, jelikož jej lze bez problému upnout přesně dle vašich potřeb. Pokud však dostanete hodinky s řemínkem silikonovým, určitě si vyzkoušejte obě dvě délky části s otvory, které jsou přibaleny v krabičce. Rozhodně totiž neplatí, že delší = lepší. Totéž pak lze říct i opačně.

Co nejlepší uzpůsobení vašim potřebám

Pokud jste veškeré výše zmíněné kroky provedly, nyní již máte na ruce plně funkční Apple Watch, které jsou alespoň základně nastaveny. Je však potřeba si uvědomit, že „plně funkční“ ještě nemusí tak úplně znamenat „zcela vyhovující“. Jakmile tedy budete mít čas a chuť, vezměte do ruky svůj iPhone a přes aplikaci Watch si projděte veškerá nastavení hodinek a zkoušejte, co vám zkrátka vyhovuje více a co naopak méně. Mnohá nastavení můžete sice změnit i přímo na hodinkách, nicméně pro začínající uživatele bude zřejmě pohodlnější si se vším pohrát na iPhonu, jehož ovládání už mají v malíku. Právě přizpůsobení přesně vaším potřebám je dle mého jednou z nejdůležitějších věcí Apple Watch, jelikož se díky tomu mohou stát vaším naprosto nepostradatelným pomocníkem. V případě špatného přizpůsobení je však můžete naopak začít vnímat spíše negativně. Důrazně tedy doporučuji se na přizpůsobení hodinek zaměřit. Jak na to si řekneme ve speciálním článku, který na Letem světem Applem vyjde v následujících dnech a bude cílit právě na uživatele začínající s Apple Watch, které seznámí s několika zajímavými tipy a triky.