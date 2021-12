Pro začátečníky: Co dělat, když pod stromečkem najdete AirPods , AirPods Pro nebo AirPods Max

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Usměje se na vás štěstí a pod stromečkem dnes najdete AirPods? Ať už se jedná o překvapení, nebo o očekávaný dárek, určitě oceníte naše dnešní tipy pro naprosté začátečníky, kteří se stali čerstvými majiteli sluchátek AirPods, AirPods Pro nebo AirPods Max.

Vybalení a spárování

Stejně jako u řady jiných Apple produktů si naštěstí ani u AirPodů nemusíte příliš lámat hlavu s jejich prvotním spuštěním, nastavením, spárováním a nabíjením. Posledně jmenovaný úkon nemusíte v drtivé většině případů vůbec provádět. Postačí tedy jen vybalit nabíjecí krabičku s vašimi novými sluchátky a otevřít ji v bezprostřední blízkosti vašeho iPhonu či iPadu. Na obrazovce daného zařízení by se vám měl během chvilky zobrazit párovací díalog. Stačí potvrzení klepnutím, a tím je proces prvního párování úspěšně dokončen. Párování s jinými zařízeními, která jsou přihlášená pod stejným Apple ID, není zapotřebí, protože k němu dojde zcela automaticky.

Funkce

V závislosti na tom, jaký model bezdrátových sluchátek od Applu jste dostali, si můžete začít zkoušet také jednotlivé funkce a ovládání. Základní AirPody první a druhé generace se ovládají poklepáním, přičemž akci, kterou poklep vyvolá, můžete sami vybrat v Bluetooth nastavení spárovaného iPhonu či iPadu po klepnutí na název sluchátek. AirPods třetí generace jsou vybavené tlakovým senzorem a ovládají se stiskem nožiček. K ovládání AirPods Max můežte využít otáčecí digitální korunku, na sluchátkách se nachází také tlačítko hlukového filtru. Pro všechny modely platí, že veškerá nastavení a přizpůsobení provádíte na spárovaném iPhonu v Nastavení -> Bluetooth -> AirPods, kde si svá sluchátka můžete také přejmenovat. V ovládacím centru můžete po klepnutí na posuvník pro ovládání hlasitosti zase aktivovat speciální funkce, jako je třeba aktivní potlačení hluku.

Nabíjecí pouzdro a další detaily

Na nabíjecí krabičce sluchátek AirPods a AirPods Pro si můžete všimnout barevné signalizační diody. Pokud tato dioda svítí bíle, znamená to, že sluchátka jsou připravena na párování. Zelené světlo značí párování a plné nabití, oranžové světlo signalizuje slabší baterii nebo problém, červené zase zcela vybitá sluchátka. V případě AirPods Max naleznete stavovou kontrolku na spodní straně jednoho ze sluchátek. AirPods třetí generace se nabíjí v krabičce, k jejíž spodní straně je zapotřebí zapojit Lightning kabel. Bezdrátové nabíjecí pouzdro AirPods druhé generace lze nabíjet jak Lightning kabelem, tak na na bezdrátové nabíjecí podložce s podporou protokolu Qi, stejně tak to je i s nabíjecí pouzdrem sluchátek AirPods Pro. Pro nabíjení sluchátek AirPods Max je zapotřebí zapojit do spodní části pravého sluchátka Lightning kabel. Tato sluchátka lze nabíjet také v pouzdře Smart Case.