Chytré hodinky samozřejmě nejsou na hraní her přímo určeny. Nicméně i na ně najdete poměrně zajímavé tituly, které jsou právě jejich malému displeji uzpůsobeny tak, aby vás jeho rozměr nijak nelimitoval. Obvykle se navíc jedná o poměrně unikátní kousky. Také proto zde najdete ty nejlepší hry na Apple Watch, které byste si měli přes svátky zahrát.

Pocket Bandit

Jde o zábavnou a rychlou logickou hru, ve které je klíčem k úspěchu hledání ideální kombinace k trezoru či sejfu s ukrytým pokladem. Činíte tak za pomoci korunky hodinek, kdy vás ty svou zpětnou vazbou za pomoci Taptic enginu informují o tom, jak jste úspěšní. Vyjma bank a světových galerií se během vánočního období můžete pokusit vloupat i k samotnému Santovi. Úrovní je ale více jak stovka a přítomna je i sada nálepek pro iMessage.

Fotogalerie Pocket bandit 1 Pocket bandit 2 Pocket bandit 3 Pocket bandit 4 +2 Fotek Pocket bandit 5 Vstoupit do galerie

Stažení v App Store

Lifeline

Taylor je astronaut, který měl jednoduše smůlu. Jeho loď ztroskotala na cizí planetě a na vás zde je, abyste mu pomohli ideálně se rozhodovat v tom, kam mají jeho další kroky směřovat. Jedná se o textovou hru, grafiku tedy žádnou nečekejte, a chce to znát alespoň nějaké slovo z podporovaného jazyka, aby vám neutíkal smysl. Dostanete za to pořádnou porci skutečně zajímavého a rozvětveného příběhu s mnoha konci (a mnoha Taylorovými nehodami). Ke hraní nepotřebujete internetové připojení, nejsou zde žádné in-app nákupy ani reklamy.

Stažení v App Store

Octopuz

Octopuz je logická hra pro t z vás, kteří rádi procvičujete své mozkové buňky. Základ hry je sice opravdu jednoduchý, samotné hádanky už ale tolik ne. Na displeji hodinek se vám totiž zobrazují různé vzory a vy je musíte následně replikovat. Je zde však časovač, do jehož vypršení musíte vzor korektně zadat. Hra sice pomáhá zdokonalovat vaši paměť, ale také do jisté míry obratnost vašich prstů, když se snažíte doplňovat vzory tak rychle, jak jen vám to paměť dovolí.

Stažení v App Store

Chess – Play & Learn

Jak lépe trávit dlouhé zimní večery, než nad partií šachu? Jistě, možná by to bylo lepší tváří v tvář, ale pandemická situace tomu nemusí příliš nahrávat. Ať jste tedy kdekoli, můžete rozehrát svou hru i na zápěstí. To nejenom proti umělé inteligenci, ale také proti jakémukoli hráči na světě. Grafické rozhraní je samozřejmě maximálně jednoduché, avšak také účelné. Nechybí dokonce množství výukových lekcí, které se vás v umění této královské hry pokusí zdokonalit.

Stažení v App Store

Ping Pong – Watch Retro Game

Pong je jedna z nejstarších videoher. Tato tenisová počítačová hra s jednoduchou 2D grafikou pro dva hráče vyšla pod firmou Atari už v roce 1972. Téměř po 50 letech si ji však můžete zahrát i na svém zápěstí a to právě klidně i v multiplayeru, kdy jeden hráč hraje na hodinkách za pomoci jejich korunky a druhý pak na spárovaném iPhonu. Přítomno je mnoho motivů stejně jako singleplayerové mise.

Fotogalerie 5 pong 1 5 pong 2 5 pong 3 5 pong 4 +4 Fotek 5 pong 5 5 pong 6 5 pong 7 Vstoupit do galerie

Stažení v App Store