Vánoce jsou nyní už doslova za rohem. Mnoho lidí si bohužel vánoční svátky spojuje pouze s dárky, což je rozhodně špatně, jelikož o tomhle rozhodně nejsou. Primárně se jedná o svátky klidu, během kterých se konečně může sejít celá rodina, byť je to tedy v aktuální době poněkud složitější. Dárky pod stromečkem na Štědrý den jsou pak pouhý bonus. Co se dárků týče, tak v tuto chvíli už byste měli mít prakticky vše vyřešeno. Z internetových obchodů už vám totiž nic nepřijde kamenné pobočky už s největší pravděpodobností budou prázdné. Existují ale takové dárky, které můžete z pohodlí domova zakoupit klidně pár minut před štědrovečerní večeří. Několik tipů na tyto dárky na poslední chvíli už jsme vám předali a tímto článkem dojde k završení. Ukážeme si totiž tip na poslední dárek na poslední chvíli, kterým jsou samolepky do iMessage. Jak je tedy můžete darovat?

Na poslední chvíli: Jak darovat samolepky v iMessage

I přesto, že by se naprosto každému líbilo najít pod stromečkem třeba iPhone či Mac, tak ne ve všech případech se to poštěstí. Darování samolepek do iMessage je levnou záležitostí, kterou si může dovolit prakticky každý. Rozhodně nimi nikoho neurazíte, naopak alespoň ukážete, že jste nezapomněli. Postupovat stačí následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu či iPadu přesunuli do aplikace Zprávy.

V rámci této aplikace si otevřete libovolnou konverzaci.

Po otevření konverzace klepněte v liště nad textovým polem na ikonu App Store .

. Nyní si v rámci App Store pro iMessage najděte nálepky, které chcete darovat – samozřejmě musí být placené.

které chcete darovat – samozřejmě musí být placené. Jakmile nálepky najdete, tak je rozklikněte, a poté klepněte vpravo nahoře na ikonu sdílení.

Ve spodní části se objeví menu, ve kterém sjeďte o kus níže a klepněte na záložku Darovat aplikaci…

Pak se otevře rozhraní pro darování aplikace . Zde je nutné vyplnit následující náležitosti: Komu: vyplňte e-mailovou adresu obdarovaného; Od: vyplňte jméno, přezdívku či cokoliv jiného, aby dotyčný poznal, od koho dárek je; Zpráva: přiložte vzkaz, který se obdarovanému zobrazí; Poslat dárek: vyberte si, kdy se má dárek poslat.

. Zde je nutné vyplnit následující Jakmile náležitosti vyplníte, tak klepněte vpravo nahoře na Další.

Pak už jen stačí, abyste zvolili motiv, který se vám bude líbit, a poté opět klepnuli na Další.

který se vám bude líbit, a poté opět klepnuli na V posledním kroku stačí zaplatit, čímž celý proces dokončíte.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu lze tedy darovat samolepky do iMessage. V případě, že se obdarovanému trefíte do gusta, tak věřím, že ho samolepky do iMessage velmi potěší. Většina samolepek je doopravdy velmi vtipných a svým způsobem univerzálních, tudíž se jedná o sázku na jistotu. Tento dárek na poslední chvíli můžete využít v případě, že chcete udělat radost například vašim kamarádům a nechcete zbytečně utrácet stovky či tisíce korun. Samolepky jsou, tedy zpravidla, otázkou několika desítek korun, což nikoho nezruinuje.