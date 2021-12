Apple již začal vyrábět iPhone SE 3

Příznivci levných iPhonů budou mít již brzy důvod k radosti, příchod třetí generace levného iPhonu SE na začátku příštího roku je totiž prakticky jistý. Vyplývá to mimo jiné z nových zpráv od zdrojů portálu MyDrivers pocházejících přímo z dodavatelského řetězce Applu, dle kterých již kalifornský gigant odstartoval zkušební výrobu novinky, na kterou za pár týdnů naváže výrobou hromadnou.

Podle dostupných informací se zkušební výroba iPhonu SE 3. generace dodavatelům Applu daří naprosto bezproblémově, díky čemuž tak lze přejít na klasickou hromadnou výrobu již velmi brzy, což Applu zajistí dostatek nových telefonů po jejich představení. To má být naplánováno na konec března a to buď skrze tiskovou konferenci, nebo tiskovou zprávu, přes kterou Apple ukázal třeba i iPhone SE 2. generace. A vzhledem k technickým specifikacím novinky se dá očekávat, že se kalifornský gigant rozhodne pro tiskovou zprávu i tentokrát. SE 3 se totiž od svého předchůdce bude lišit jen minimálně. Designově se s ním totiž bude shodovat 1:1 (vyjma barevných variant) s tím, že jedinými většími upgrady má být nasazení výkonnějšího čipsetu, lepší fotoaparát a snad i podpora 5G sítí. S ohledem na minoritní upgrady by tak neměla narůst ani cena, která by se tak měla udržet na úrovni SE 2. generace a z novinky proto udělat velmi dostupný kousek.

