Recenze Lexon Mino+: Nejmenší bezdrátový stereo reproduktor na světě

V dnešní recenzi se podíváme na skutečnou zajímavost. Jde o maličký bezdrátový reproduktor Lexon Mino+, který je zajímavý v tom, že jde pravděpodobně o nejmenší produkt svého druhu na světě. Se super kompaktní velikostí a překvapivou výbavou rozhodně stojí za vyzkoušení.

Specifikace

Srdcem tohoto maličkého reproduktoru je měnič o neznámé velikosti a specifikacích s celkovým výkonem 3 W, který je napájený integrovanou baterií o kapacitě 250 mAh, která dokáže reproduktor nabíjet zhruba po dobu dvou až tří hodin (v závislosti na způsobu použití). Nabíjení za pomocí UBS-C konektoru trvá zhruba hodinu, zajímavostí je pak přítomnost bezdrátového nabíjení (Qi), díky kterému je možné nechat reproduktor postavený na nabíjecí podložce a výdrž baterie tak prakticky neřešit. O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 4.2 a reproduktor prostřednictvím funkce TWS nabídne možnost spárování dvou totožných reproduktorů do jednoho stereo systému. Repráček váží zanedbatelných 33 gramů a je k dispozici v celé řadě barevných provedení.

Provedení

Kompaktní reproduktor je vyrobený z celkem dvou materiálů. Jeho větší část je z hliníku (existují však i celoplastové modely, které by ale zatím neměly být na českém trhu k dispozici), která je na vrchní straně ukončena jemným perforováním, pod kterým se skrývá měnič. Spodní část je z plastu, přičemž na zadní části najdeme nabíjecí USB-C konektor a dvojici notifikačních a stavových diod. Na spodní straně reproduktoru pak najdeme gumový stabilizační a protiskluzový kroužek a uprostřed něj jediné tlačítko na reproduktoru, kterým se Mino+ ovládá. Design repráčku je poměrně minimalistický a na první pohled vůbec reproduktor nepřipomíná. Zda-li jde o pozitivní či negativní vlastnost nechám na každém z vás.

Ovládání

Jak již padlo výše, jediným fyzickým ovládacím prvkem na reproduktoru je centrální tlačítko umístěné v jeho základně. Tím se reproduktor zapíná, vypíná a inicializuje se párování či se skrze něj Bluetooth spojení ruší. Tlačítko zároveň slouží k přijímání či odmítání hovorů a poněkud kuriózně poslouží také jako tlačítko spouště fotoaparátu u spárovaného telefonu. Veškerá další manipulace pak probíhá prostřednictvím telefonu či jiného spárovaného zařízení.

Zvuk

Vzhledem k tomu, že jde o bezdrátový reproduktor, je kvalita zvukové produkce pochopitelně tím nejdůležitějším, co by bylo dobré u podobného produktu hodnotit. No a vzhledem k ceně a zejména pak velikosti (fyzika se oklamat nedá) je nasnadě, že o Lexon Mino+ žádný audiofilský zážitek nenabídne. Zvukový projev je poměrně plochý s velice nízkou úrovní dynamiky. Charakter zvuku je citelně středový, jen s velice jemně naznačenými basy. Vokály tak relativně dobře vyniknou, basová složka je však značně upozaděná a celkově reproduktor nabídne produkci, která se vyrovná moderním telefonům se slušnými stereo reproduktory. Vzhledem k výkonu 3 W je výkon dostatečný pro ozvučení „osobního prostoru“ kolem sebe, či malé (nebo tiché) místnosti. S maximální hlasitosti však dochází k postupnému slévání zvuku a jeho postupné degradaci.

Závěr

Lexon Mino+ je kuriózní kus audio techniky. Za necelých osm stovek dostanete zajímavě vypadající zařízení, které na první pohled nutně nepřipomíná reproduktor a disponuje funkcemi, které byste u bezdrátového reproduktoru ani nečekali (spoušť fotoaparátu). Repráček je velice lehký a super kompaktní, to se však negativně projevuje na kvalitě zvukové produkce, která příliš nenadchne. Cílovou skupinou nejspíše budou děti či mladí lidé, kteří hledají primárně levný zdroj zvuku a kteří nechtějí k přehrávání hudby z nějakého důvodu používat telefon jako takový, přičemž zároveň nechtějí za bezdrátový reproduktor utrácet tisíce. Pokud vám jde primárně o kompaktnost a nějaké ty ústupky na poli zvukové kvality vám vyloženě nevadí, jste pravděpodobně ideálním zákazníkem.

Bezdrátový reproduktor Lexon Mino+ si můžete zakoupit za 790 Kč