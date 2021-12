Ať už trávíte vánoční svátky a celé vánoční období jakkoli, někdy je třeba si odfrknout od všeho toho cukroví, setkávání se a nepříliš zajímavých pohádek v televizi. Tyto nejlepší hry na Mac, které byste si měli přes svátky zahrát, vás naprosto uspokojí. Přinášejí strach, adrenalin, akci i poutavé příběhy, které vydrží na skutečně dlouhou dobu.

SOMA

Hra se sice odehrává z pohledu první osoby, nejedná se ale o klasickou FPS akci. Děj je zde zasazen do podvodního výzkumného zařízení, které má vliv na celé vnímání hry. Samo napětí totiž pochází z prostředí, ne z postav. Jste zde požádáni, abyste šli z jednoho konce stanice na druhý a zjistili, co se stalo se všemi zaměstnanci. Nenajdete žádné zbraně, ani nemáte možnost se bránit. Můžete se pouze schovat nebo utéct. Jste-li tedy již v tomto vánočním období patřičně přeslazeni, a z těch zářivých barev vám jdou oči kolem, přijdete si tu na své.

DiRT Rally

Jedná se o nejautentičtější a nejnáročnější rallye hru, jaká kdy byla vytvořena, a kterou její komunita otestovala na více než 80 milionech kilometrů. Dokonale zachycuje pocit závodění na hraně, kdy se řítíte po nebezpečných silnicích a víte, že jediná havárie může nenávratně poškodit váš vůz a dát tak vale vítězství v dané rychlostní zkoušce. Velkou výhodu zde ale je to, že pokud je na vás reálný simulátor příliš náročný, můžete si zapnout mnoho asistentů, kteří vám pomohou, stejně jako nemusíte mít aktivovaný reálný model poškození auta. To pak i na tom sněhu do cíle skutečně dojedete.

Metro Exodus

Titul je epickou příběhovou střílečkou z pohledu první osoby, která spojuje boj a stealth prvky s průzkumem a survival hororem v jednom z nejpodmanivějších světů, jaký byl kdy vytvořen. Musíte zde utéci z moskevského metra a vydat se na cestu přes celý kontinent postapokalyptickou ruskou divočinou, kterou budete postupně prozkoumávat v nelineárních úrovních. Projdete si zde celým ročním obdobím, kdy se dostanete až do hlubin jaderné zimy. Tak doufejme, že ta letošní skutečná bude o něco mírnější.

Frostpunk

Čeká zde na vás poměrně nelehký úkol. Jako starosta Nového Londýna se zde totiž stanete dílčí postavou v záchraně zbývajících obyvatel planety Země, kterou nezasáhlo globální oteplování, ale doba ledová. Jediné, co vás drží při životě, jsou staré parní generátory, o které se musíte náležitě starat, jinak jednoduše zmrznete. Nechybí ani podnikání různých výprav do nehostinného okolí pro sběr potřebného materiálu ale i pátrání po přeživších. Hra obsahuje i všechny datadisky s rozšiřujícím obsahem.

Syberia

Hlavní hrdinkou této třídílné adventurní série je mladá ambiciózní právnička Kate z New Yorku, která dostala za úkol zastupovat firmu Marson & Lormont při podpisu smlouvy o prodeji továrny na hračky. Továrna se nachází v malebné vesnici ve francouzských Alpách, jenže hned po příjezdu Kate že tato cesta byla jen začátkem té o poznání delší. Kritikou byla hra oceňována především pro její výtvarné zpracování inspirované stylem art deco, ale i pro propracovaný příběh. Pokud vám pak nebude stačit jen první díl, nabízí se další dva, které vás zabaví na další řadu hodin.

