Na poslední chvíli: Jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store

Před Vánocemi se svět dělí na dvě skupiny. V první skupině najdete takové jedince, kteří si rádi veškeré dárky nakoupí předem. Druhá skupina si zase hoduje v tom nechávat všechno na poslední chvíli. Bohužel je tato druhá skupina početnější, tudíž pokud se pár dnů před Vánocemi rozhodnete vkročit do nákupních center, tak se v nich prakticky nepohnete. Dárky na poslední chvílí lze však jednoduše vyřešit také z pohodlí domova a prakticky ihned. Na našem magazínu se v posledních dnech věnujeme tipům na dárky na poslední chvíli a v tomto článku se přesněji podíváme na to, jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store, za kterou si obdarovaný může koupit prakticky jakýkoliv jablečný produkt.

I letos Apple připravil speciální webovou stránku, na které lze dárkové karty jednoduše zakoupit. Pokud jednu takovou chcete zakoupit, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se v rámci webového prohlížeče přesunuli na tyto stránky od Applu.

od Applu. Po přesunutí sjeďte o kousek níže, pod obrázek produktů, a klepněte na tlačítko Dárková karta e-mailem.

pod obrázek produktů, a klepněte na tlačítko Tímto se dostanete do rozhraní, ve kterém si můžete jednoduše dárkovou kartu do Apple Store vytvořit.

do Apple Store Vybrat si tak můžete z různých vzhledů karty, dále vyplňte hodnotu, vaše údaje a údaje příjemce, společně s věnováním.

karty, dále vyplňte a společně s Jakmile budete mít vše připraveno, tak stačí klepnout na tlačítko Přidat do tašky.

Klepnutím na zmíněné tlačítko vás prohlížeč přesune do košíku, ve kterém zkontrolujte správnost údajů.

ve kterém zkontrolujte Pak stačí klepnout na Dokončit nákup, přihlásit se, zadat údaje k platbě, potvrdit podmínky a je hotovo.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné zakoupit dárkovou kartu do Apple Store. Kromě toho, že se jedná o perfektní dárek na poslední chvíli, tak dárkovou kartu do Apple Store můžete zakoupit i za normálních okolností včas. Může se totiž hodit tehdy, pokud dotyčnému chcete koupit třeba iPhone, ale nejste si jistí tím, jakou barvu vybrat. Takhle pouze poskytnete dotyčnému finance na zakoupení Apple produktu a kompletní výběr už necháte na něm. Elektronická dárková karta do App Store zajisté potěší naprosto každého.

