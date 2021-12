Recenze JBL Wave 200TWS: Více než solidní základ bez „zbytečností“

V dnešní recenzi se podíváme na plně bezdrátová sluchátka JBL Wave 200TWS, která chtějí zaujmout relativně dostupnou cenovkou, dobrou výdrží baterie a solidním zvukovým projevem. V cenové kategorii do dvou tisíc korun se v dnešní době prodává obrovské množství modelů, pojďme se podívat, jak si stojí tento od JBL a jestli si zaslouží případnou pozornost při rozhodování.

Specifikace

O zvukový přednes se u tohoto modelu starají 8 mm dynamické měniče disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 108 dB. Komunikace s telefonem či jiným zařízením probíhá prostřednictvím Bluetooth 5.0. O napájení se pak starají dvě integrované baterie, každá o kapacitě 48 mAh, díky kterým se mohou sluchátka pochlubit až pětihodinovou výdrží (pochopitelně v závislosti na způsobu použití). V nabíjecí krabičce pak najdeme další baterii, tentokrát o kapacitě 500 mAh, která dokáže sluchátka nabít celkem třikrát, celkově se tedy sluchátka mohou pochlubit zhruba 20hodinovou výdrží. Nabití obalu probíhá skrze USB-C konektor a z prázdna do plna zabere zhruba 2 hodiny. Samozřejmostí jsou integrované mikrofony pro potřeby telefonování. Sluchátka celkem váží 47,5 gramu a jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách – černé, modré, fialové a bílé.

Provedení

Jak sluchátka, tak nabíjecí krabička jsou kompletně z plastu. Jediným neplastovým dílem jsou silikonové špunty. Použitý plast je polo matný s lehce hrubou texturou, pouze na vnější straně sluchátek najdeme lesklý kus dekorativního plastu, přičemž v tomto místě se nachází dotykové plochy, které slouží k ovládání sluchátek. Použití plastu u sluchátek v této cenové relaci je zcela v pořádku, výhledově je pouze otázkou, jak dlouho vydrží plastový kloub v nabíjecím obalu. I přes použité materiály však vypadá, že by měl něco vydržet. Síla magnetů, které drží sluchátka v krabičce je také dostatečná, stejně jako síla, se kterou se zavírá víko nabíjecího obalu. USB-C konektor se nachází na spodní straně obalu, na čelní straně pak pod logem JBL nalezneme notifikační diodu, která nás upozorňuje například před vybitou baterií.

Ergonomie a ovládání

Sluchátka jsou velice lehká a zároveň dobře sedí v uších, tudíž je jejich nošení pohodlné a po chvíli o nich ani nevíte. V balení se standardně nachází trojice silikonových insertů (S, M a L), které by měly zabezpečit, že sluchátka sednou většina potenciálních uživatelů. Značnou ergonomickou výhodou je, že ovládání sluchátek probíhá skrze dotykové plochy, narozdíl od jiných modelů, které disponují fyzickými tlačítky. Na dotykové plochy stačí pouze přiložit prst a sluchátka reagují. Nedochází tak k tlačení sluchátek směre do ucha, jak tomu bývá o modelů s tlačítky. Z hlediska ergonomie zde není moc co vytknout, je však pochopitelné, že komfort či diskomfort při nošení se bude lišit uživatel od uživatele, neboť každý má ucho trochu jiné. Sluchátka nabízí pouze základní ovládací prvky, tedy play/pause, skip a volume +/-. Není tedy třeba se užit různá složitá gesta. Ovládání je velice jednoduché a bez problémů jej zvládne každý uživatel.

Zvuk

Zvukový profil sluchátek je jedním slovem povedený. Samozřejmě, je nutné brát v potaz to, že jde o model prodávající se na necelé dva tisíce korun a člověk tak nemůže čekat zázraky, nicméně v rámci své cenové hladiny si troufám tvrdit, že jde o nadprůměrně znějící sluchátka. Nabídnou solidní basové podání s mírně zvýrazněnými výškami, celkový zvukový přednes je líbivý a klasicky „moderní“, nenáročný uživatel mu nebude mít moc co vytknout. Pasivní úroveň izolace od okolního světa je překvapivě dobrá a sluchátka jsou (i díky vysoké maximální hlasitosti) velmi dobře použitelná i v prostředí hlučné městské hromadné dopravy. Zvuk není možné nijak měnit (chybí kompatibilita s doprovodnou aplikací), ale ono to ve finále vlastně není třeba. Sluchátka hrají slušně sama o sobě, a to je to nejdůležitější.

Závěr

JBL Wave 200TWS jsou sluchátka, která naprosto skvěle plní roli jednoduchého, ale dobře fungujícího produktu bez „zbytečností“ okolo, které by sice přinášely nějaký ten komfort či funkce navíc, zároveň by však pochopitelně navýšily cenu. Pokud hledáte jednoduchá bezdrátová sluchátka se solidním zvukem a výdrží, nevyžadujete jakékoliv funkce navíc nebo si za cokoliv nad rámec základu nechcete zbytečně připlácet, JBL Wave 200TWS jsou skvělou volbou.