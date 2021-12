Recenze Tesla Smart Humidifier: Chytrý zvlhčovač vzduchu vhodný do každé domácnosti

V zimních měsících se kvůli vytápění poměrně rychle snižuje vlhkost vzduchu v domácnostech, což s sebou přináší řadu nepříjemných obtíží. Právě suchý vzduch může totiž vyvolat suchá a dráždivý kašel nebo únavu. Skvělou obranou je proto pořízení takzvaného zvlhčovače, který dokáže naopak domácnost perfektně osvěžit. Do redakce se nám nyní dostal chytrý zvlhčovač vzduchu Tesla Smart Humidifier s řadou zajímavých možností. Jak tento kousek obstál v naší recenzi?

Technické specifikace

Ještě před tím, než se vrhneme do samotného testování, si pojďme říci něco o oficiálních specifikacích, které udává přímo výrobce. Konkrétně se jedná o ultrazvukový zvlhčovač vzduchu do místností o až 21 metrech čtverečních. Jeho zvlhčovací výkon činí 210 ml/hod a potěšit dokáže i objemem nádržky o 2,2 litrech. Z hlediska samotného zvlhčování nabízí tři stupně výkonu. To nejlepší ale samozřejmě je, že se jedná o takzvaně chytrý model, který lze prostřednictvím aplikace Tesla Smart propojit s iPhonem a ovládat jej kompletně vzdáleně. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit nízkou hlučnost (35 dB), časovač a funkci pro automatické vypnutí při vyprázdnění nádržky s vodou. Co se týče rozměrů, ty činí 11,7 x 25 x 21,8 centimetrů.

Zdroj: TeslaSmart

Balení, design a zpracování

Tento produkt se pyšní relativně solidním balením, v jehož útrobách nalezneme skutečně bezpečně schovaný zvlhčovač. Na samotné krabici se ještě ze stran nacházejí nejdůležitější informace informující o funkcích, rozměrech, technických specifikacích a aplikaci Tesla Smart pro iOS a Android, přičemž na přední straně samozřejmě ani nechybí tradiční vyobrazení zvlhčovače. Přejděme ale k něčemu zajímavějšímu a podívejme se přímo na produkt.

Z hlediska designu nemám zvlhčovači prakticky co vytknout. Výrobce vsadil na notu minimalismu a perfektně ji dokázal přenést do samotného produktu, který se díky tomu hodí prakticky do každé domácnosti, kde si tak zahraje roli dobře vypadajícího doplňku. Jednoduché provedení zkrátka funguje a přináší jakousi jistotu. To ale samozřejmě není jediné, co je konkrétně v případě designu důležité. Zvlhčovač jako takový se totiž skládá ze tří částí, které se do sebe nejen že perfektně zapadají, ale zároveň zesilují linii oddělující spodní díl od horního. Určitě také nesmím zapomenout pochválit praktický výřez na pravé straně, díky kterému lze vidět, kolik v nádržce zbývá vody.

V dolní části se kromě loga nachází i zapínací/vypínací tlačítko a čtveřice LED diod, které nás informují o tom, zdali je produkt zapnutý, na jaký výkon běží, a jestli je vůbec připojený prostřednictvím Wi-Fi k chytrému telefonu. Ačkoliv se jedná o pouhé diody, tak rozhodně mají své opodstatnění a v nejrůznějších situacích mohou přijít vhod – například na první pohled informují o aktuálním stupni zvlhčování. Obecně je na tom produkt po stránce zpracování velice dobře. Jak balení spolu se zvlhčovačem vypadá naleznete ve výše přiložené galerii.

Testování

Pojďme už ale přejít k tomu zásadnímu, tedy k tomu, jak Tesla Smart Humidifier vlastně funguje. Jelikož se jedná o chytrý zvlhčovač vzduchu, tak je pochopitelně vhodné jej okamžitě připojit k našemu iPhonu, respektive k již zmiňované aplikaci Tesla Smart. Ještě předtím musím zmínit, že práce s produktem je nesmírně jednoduchá a rychlá.

Propojení s aplikací

Jak už jsme naznačili výše, práce s aplikací i samotným zvlhčovačem je nesmírně jednoduchá. Nejprve je nutné si z App Storu stáhnout appku Tesla Smart (stáhnete zde). Po jejím otevření se objeví dotaz, jaké zařízení vlastně chceme připojit, kdy stačí vybrat Tesla Smart Humidifier. Nástroj nás celým procesem připojení provede a prakticky v řádu sekund máme vše připraveno. Aplikace nám následně umožňuje zařízení zapínat nebo vypínat, případně i nastavovat výkon samotného zvlhčování a další.

Jak zvlhčovač funguje

Po dokončení veškerých nastavení už nezbývá nic jiného, než se pustit do samotného používání. Hned na začátku musím vyzdvihnout výkon zvlhčovače, který mě velice příjemně překvapil. Výrobce totiž slibuje, že si produkt spolehlivě poradí s místnostmi o až 21 metrech čtverečních. Dle mého názoru však při nastavení nejvýkonnějšího režimu tyto hodnoty zvlhčovač ještě daleko předčí. Konkrétně jsem Tesla Smart Humidifier testoval v kanceláři o 25 metrech čtverečních, kde byl právě třetí (nejvýkonnější) režim možná už přespříliš. Pochopitelně se ale jedná o subjektivní názor. Navzdory tomu je tento kousek perfektně tichý a člověka nijak nevyrušuje.

Jak ale produkt vůbec funguje? Konkrétně se spoléhá na ultrazvukový atomizér, který dokáže prakticky okamžitě produkovat velice jemnou páru a ve formě miniaturních kapiček vody ji rozprostřít po celém místnosti. Osobně pociťuji hlavní přínos v jedné oblasti. Jak už jsme naznačili výše, v zimních měsících se podstatně více topí, přičemž se zároveň zapomíná na nezbytné větrání. Tato kombinace pak bohužel přináší spoustu problémů. Spolu s nižší vlhkostí vzduchu se může dostavit jak suchý a dráždivý kašel, tak i únava. Ačkoliv jsem se s kašlem nesetkal, tak s únavou jsem se potýkal relativně delší dobu, a pravděpodobně nikdy by mě nenapadlo, že tento problém dokáže vyřešit tato „bílá krabička na vodu“. Rozdíl šel poznat hned na druhý den, kdy si její benefity začal pochvalovat i kolega.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tesla Smart Humidifier zároveň nabízí i funkci časovače, která může přijít víc než vhod. Podle toho si totiž můžeme zvolit, jak moc vlhký vzduch v místnosti vlastně chceme mít. Konkrétně můžeme například nastavit, ať zvlhčovač běží na střední výkon po dobu 4 hodin, a následně ať se automaticky vypne. V případě časovače máme na výběr mezi dvěma, čtyřmi a osmi hodinami a je už tedy na každém uživateli, jaké si bude chtít udělat prostředí.

V závěru bych ještě rád vyzdvihl jednu povedenou funkci. A právě ta, dle mého názoru, dělá tento chytrý zvlhčovač skutečně chytrým. Ačkoliv tedy tento model není kompatibilní s chytrou domácností Apple HomeKit, tak i přesto dokáže pracovat s GPS uživatele, díky čemuž lze v aplikaci nastavit parádní automatizace. Proč se totiž neustále obtěžovat se zapínáním a vypínáním, když to lze řešit kompletně bezstarostně. Konkrétně mám na mysli možnost, aby se zvlhčovač automaticky zapnul v momentě, kdy dorazím na dané místo a aktivoval se například na dvě hodiny. To naštěstí není žádným problémem a vše lze nastavit z prostředí mobilní aplikace.

Resumé

Perfektní doplněk do každé domácnosti za fajn cenu.

V závěru se ještě nabízí pravděpodobně nejdůležitější otázka. Vyplatí se vůbec investovat do tohoto produktu? Po několikatýdenním testování mám poměrně jasnou odpověď. Když zohledním veškeré zdravotní benefity, které zvlhčovač Tesla Smart Humidifier přináší, a přidám k nim i chytré funkce, tak nemohu jinak, než produkt doporučit. Jedná se o perfektního parťáka, kterého oceníte zejména v období zimy. Zároveň bych ještě jednou rád vyzdvihl jeho povedený design. V tomto případě jdou totiž obavy, zdali zvlhčovač nebude v domácnosti vypadat divně či špatně, kompletně stranou.

Tento kousek si navíc nyní můžete pořídit s 27% slevou za pouhých 1 090 Kč. Zároveň se může jednat o vhodný vánoční dárek, který potěší především lidi trpící únavou či suchým/dráždivým kašlem. V takovém případě určitě potěší garance doručení do Vánoc, kdy vám stačí produkt objednat do 21. prosince. V režimu expresního doručení a vyzvednutí na prodejně jej navíc můžete objednat i přímo na Štědrý den dopoledne.

