Filmy o Applu, na které stojí za to, si přes Vánoce najít čas

Filmy o Applu jsou i přesto, že se jedná o jednu z nejúspěšnějších společností v historii poměrně vzácné. Ty které stojí za vaši pozornost pak spočítáte doslova a do písmene na prstech jedné ruky. Pokud se však přes Vánoce nudíte a některý z nich vám unikl, pak je nejvyšší čas to dohnat. Za mě osobně je rozhodně tou nejlepší volbou film, který je navíc k dispozici zcela zdarma a nese známý název, Piráti ze Silicon Valley.

Piráti ze Silicon Valley

Pojďme začít tou největší klasikou, díky které pochopíte, o co vlastně tehdy šlo a jak to celé vzniklo. Řeč je pochopitelně o legendárním filmu Piráti ze Silicon Valley, který vypráví příběh Steva Jobse a Billa Gatese, kteří proti sobě stáli tváří v tvář, a přitom se navzájem tak moc potřebovali. Film vypráví celý příběh přesně tak, jak se stal, což potvrdil i sám Bill Gates. Film který byl dlouhé roky nesehnatelný je nyní k dispozici zcela zdarma a to díky tomu, že se kvůli své kvalitě zařadil do fondu kulturního dědictví. Na film Piráti ze Silicon Valley se můžete zdarma podívat přímo zde.

Steve Jobs – The men in the machine Dokument, ve kterém nehraje nikdo, kdo by ztvárnil samotného Steva, místo toho v něm však najdete desítky rozhovorů od lidí, kteří měli možnost se Stevem pracovat nebo se přátelit. Film natočil oscarový režisér Alex Gibney a pokud máte rádi dokumenty, tento rozhodně stojí za vaši pozornost. Navíc na iTunes jej seženete levněji, než za kolik si dáte jednu kávu. Steve Jobs Film, který vypráví trojici příběhů ze života Steva Jobse proslul zejména špičkovými herci a také velkovýpravným ztvárněním, o které se postaralo Sony. Bohužel však jde také o film, který má hodnocení na iTunes 3,6/5 a upřímně ani mě osobně příliš nezaujal tím, jak Jobse ukazuje. Nejde tak ani o to, že jej ukazuje v podstatě jen v negativním slova smyslu, ovšem spíše o to, že se mnohem víc než práci věnuje soukromí. Rozhodně stojí za shlédnutí, ovšem nemějte přehnaná očekávání. jOBS

Za nás rozhodně ten nejlepší film o Stevovi, který můžete vidět. Ashton Kutcher vypadá skutečně jako by Jobsovi z oka vypadl a příběh, který vás provede v podstatě celou historií Applu ukazuje stinné i ty světlé stránky. Navíc se jedná skutečně o zajímavý hollywoodský trhák, a to i když odhlédnete od toho, že příběh, který vypráví, je vám jako fanouškům Applu blízký. Je to skutečně film, na který se můžete podívat s rodinou a nikdo si nebude ztěžovat, že jej nebaví.