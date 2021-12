Knížky o Applu, které stojí přes Vánoce za přečtení

Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, řekl jednou Tomáš Garrigue Masaryk a měl pravdu. Pokud jste fanouškem Applu, jste nyní zachumlaní někde v dece při krbu a venku je taková zima, že byste ani psa nevyhnali, tak je ten nejlepší čas udělat si horké kakao a otevřít si jednu z knih o Applu. Ty nejlepší, které stojí za to si přečíst najdete na následujících řádcích a pevně věřím, že se vám bude inspirace líbit.

Tim Cook

Příběh Steva Jobse zná každý, i ten, který se o Apple příliš nezajímá. Kdo je ovšem muž, jenž jak sám autor knihy Leander Kahney tvrdí, dostal Apple na jinou úroveň? Tim Cook je bezesporu člověk, který již dlouhé roky vede nejúspěšnější společnost na této planetě, jejíž tržní hodnota překonává vše, na co jsme byli zvyklí. Je to právě Tim Cook, který sice po Stevu Jobsovi přebral již poměrně slušně rozjetý vlak, ale jeho rychlost ještě mnohonásobně zvýšil a rok co rok dokazuje, že to co dělá, dělá opravdu skvěle. CEO společnosti Apple je ať už se nám to líbí nebo ne tím, kdo určujě směr, jakým se celá společnost posouvá dopředu. Kniha Tim Cook vyšla v češtině a zakoupit si ji můžete přímo zde.

Designed by Apple in California

Svatý grál všech knih o Applu. Tak by se dala označit kniha, kterou vydal sám Apple. Na jejich 300 stránkách najdete 450 fotografií od fotografa, který fotí produktové fotografie na stránky společnosti Apple. Najdete v ní to, co vám nikdo jiný nemůže nabídnout. Apple ve své knize totiž odkrývá tajemství vývoje, zpracování, výroby, návrhu a samotného designu svých produktů. V knize si toho příliš nepřečtete, vzhledem k tomu, že obsahuje pouze fotografie, ale na jejím zpracování se podílel sám Jony Ive, díky čemuž nahlédnete do skutečného zákulisí. Na řadu produktů získáte zcela jiný pohled a dozvíte se věci, které byste se bez Applu samotného neměli šanci dozvědět.

Navíc v ní nenajdete zdlouhavé popisky toho, jak vzniká design nového produktu, ale zkrátka vám to Apple vysvětlí na pár fotografiích, které odkryjí celé tajemství. Jediným problémem je cena, která za knihu v menším formátu přesahuje pět tisíc, u větší varianty dokonce osm tisíc korun.

iConic: pro skutečné fanoušky Applu

Pokud to s Applem myslíte vážně a skutečně jej milujete, pak je iConic tím, co musíte mít. Je to předchůdce vlastní publikace od Applu, který taktéž mapuje nejzásadnější produkty v historii této společnosti. Kniha jako taková je sice plná fotografií produktů od Applu a objevují se zde i fotografie prototypů, které jste v životě neviděli a pomohou vám například odhalit odpovědi na otázky, jak vznikl iPad, iPhone nebo první přenosný počítač od Applu, ale samotné fotografie jsou zkrátka bez nápadu. Za pár minut se vám tak snadno může stát, že sice listujete historií vaší milované značky a prohlížíte si její nejzásadnější produkty, ale zároveň vás to začne nudit. Fotografie jsou sice v iConic ostré a kvalitní, ale chybí jim to nejzásadnější – nápad.

Pokud se tedy pro iConic rozhodnete, pak ji berte jako vzácnou sbírku fotografií všech současných i historických produktů společnosti Apple, kde objevíte i produkty, o kterých jste neměli ani ponětí. Rozhodně ji ale neberte jako vrchol umění. Upřímně řečeno důvodem, proč si nekoupit přímo publikaci od Applu je v tomto případě skutečně jen samotná cena.

Steve Jobs: konfigurace vnitřního Já – libo komix?

Celá kniha se zaměřuje na období kolem roku 1985, kdy Steve Jobs intenzivně studoval společně s Kobunem, jenž byl v podstatě jeho mentorem. Je neuvěřitelné, jak dokázal Steve Jobs spojit umění budhismu s tvorbou počítačů. Steve Jobs řekl Kobunovi, že chce dělat nejlepší počítače na světě a budhismus mu k tomu má pomoci. Učení Kobuna se prolíná s tím, co Steve Jobs následně aplikoval ve společnosti Apple Computers a od roku 2001 v Apple Inc. Po několika stránkách komiksu, kde je Steve Jobs uprostřed meditací a učení poznání světa a propojení přírody s modernou, se vždy objeví několik stran, ve kterých je jasný příklad, jak Steve Jobs toto učení využil při tvorbě počítačů a dalších produktů v Apple. Celý komiks je pro mě osobně velice zajímavé čtení, kdy jsem se dozvěděl během 80 stránek velmi zajímavé věci a dokážu nyní vnímat produkty Apple jinak než doposud. Cena komiksu v SR je 8€ v ČR jej pak seženete za 150Kč.

Buď se tedy dozvíte něco zajímavého o Stevovi, co jste možná netušili, nebo si dáte jedno oříškové latte ve Starbucks. Budu jen rád, když se objeví další komiks s jiným příběhem ze Stevova života, to je však zatím poměrně nepravděpodobné. Nejlepší výrok z komiksu je pro mě pak odpověď Steva Jobse Kobunovi na to, když mu vytýká, že při meditaci chodí příliš rychle. Steve totiž reaguje: Já jsem prostě zvyklý, že když jdu, jdu někam.

Odyssey: Pepsi to Apple

Když prolezete antikvariáty nebo eBay, případně sáhnete po e-booku, máte možnost najít knihu, které je doslova a do písmene psaná z druhé strany břehu. Z té strany, na kterou se zarputilý fanoušek Apple asi jen nepodívá, natož aby ji nějak vyhledával nebo se o ni zajímal. Mě osobně na ni však přijde zajímavý právě ten opačný pohled. Co když musel Sculley vyhodit Jobse proto, aby byl Apple dnes tam, kde je? Co kdyby to neudělal? Byl by dnes Apple jen průměrnou firmou, nebo by nebyl vůbec? V knize Odysey: Pepsi to Apple popisuje John Sculley svůj příběh o tom, jak se stal z prodejce sladké vody mužem, který vyhodil Steva Jobse z jeho vlastní společnosti. John Sculley, ať jej milujete nebo nenávidíte, je člověk, který měl jako jeden z mála možnost vést dvě z největších společností v novodobé historii naší planety a zde je jeho příběh.

Fearless Genius – zažíjte Sillicon Valley

Kniha mapuje začátky Sillicon Valley od roku 1985 až do roku 2000, díky čemuž máte skutečně možnost vidět jedinečné fotografie prázdných kanceláří Applu nebo například fotku tabule Steva Jobse, kterou zdobí velký nápis Deep Shit. Nechybí ani fotografie Billa Gatese v době, kdy alespoň podle výrazu a vzhledu ještě příliš neměl jasno ve své sexuální orientaci. Kniha není zaměřena jen na samotný Apple, ale na 192 stranách plných jedinečných fotografii se zaměřuje na celé údolí, a tak zde objevíte fotografie lidí jako je Jeff Bezos, Marc Andreessen, David Hockney nebo například Steve Wozniak. Knihu je dnes již celkem složité sehnat, ale s trochou snahy ji rozhodně najdete na eBay nebo Amazonu.

Steve Jobs – autorizovaný životopis

Když vycházíte z galerie umění ve Florencii, vycházíte přes malý obchod plný zajímavých suvenýrů. Mezi nimi byl i životopis Leonarda da Vinciho od Walter Isaacsona a na ní bylo napsáno: „od autora životopisu Steva Jobse“. Ano, samotný Steve Jobs je skutečně fenomén naší doby a přečíst si jeho životopis by měl zřejmě každý, kdo se zajímá o velikány jakými byl Leonardo da Vinci nebo právě Steve Jobs. Kniha je takzvaným autorizovaným životopisem, který vznikal ještě za života Steva Jobse, jenž se na něm přímo podílel. Se Stevem Jobsem absolvoval v průběhu posledních dvou let jeho života více jak čtyřicet rozhovorů, z nichž většina se uskutečnila v Jobsově sídle v San Paolu. Sám Walter uvádí, že se mu podařilo vyzpovídat více jak stovku nejbližších lidí z okolí zesnulého zakladatele Applu, mezi které patří členové jeho rodiny, přátelé, ale také zaměstnanci a v jistém slova smyslu i soupeři. V anglickém jazyce obsahuje tištěná verze knihy 571 stran samotného textu, 23 fotografií na křídovém papíře a několik desítek stran dodatků.

Dozvíte se vše podstatné o životě IT legendy. Bohužel mám občas pocit, že je Walter až příliš fascinován samotným Jobsem a ne vždy je úplně objektivní. Kniha sice není žádnou ódou na Jobse, ale i tak je z ní cítit ona snaha vylíčit Steva Jobse za každou cenu co nejlépe. Bohužel knihu na českém trhu trošku sráží její překlad, který není zrovna hoden daného díla. Pokud tedy zvládáte angličtinu, doporučuji přečíst si knihu v originále.

Jony Ive – životopis designového génia

Steve Jobs byl sice génius své doby, ale to, co ve výsledku vidíte ve svých rukou, jsou produkty, které designoval Jony Ive. Pokud tedy vypadá iPhone tak jak vypadá, může za to právě Jony Ive a jeho designérský tým. Seznámit se s mužem, díky kterému vypadají produkty Applu tak, jak vypadají rozhodně stojí za to. Jeho životopis nejde do takových detailů jako ten od Waltera Isaacsona, ale i tak pojednává v podstatě o celém jeho životě. Dozvíte se taktéž zajímavosti za navrhování inovativních produktů jako je iMac G3, iPhone, iPad nebo iPad. Na více jak 300 stránkách se dozvíte vše zajímavé o Jony Ivovi.

Pevně věřím, že vás některá z výše uvedených knih zaujala a teď už se chumláte do peřiny s teplým kakaem na nočním stolku a pouštíte se do četby. Pokud ano, napište nám do komentářů pro kterou knihu jste se nakonec rozhodli a nebo naopak kterou z těch, jenž zde nejsou uvedeny doporučujete k přečtení.