Před čtyřmi lety Apple (opět) změnil svět. V té době se mu to podařilo představením zbrusu nového iPhonu X, který se stal revolučním, a to z hned několika důvodů. Primárně u tohoto modelu došlo k odstranění Touch ID a tím pádem i k výraznému zmenšení rámečků okolo displeje. Namísto Touch ID jsme se pak dočkali nasazení nové biometrické ochrany s názvem Face ID, které funguje na základě speciálního skenu tváře. Tento sken je možné provést díky přední TrueDepth kamery, a také díky ostatním součástem, ze kterých se Face ID, umístěné ve výřezu, skládá. Aby se Applu podařilo veškeré možnosti TrueDepth kamery představit i méně technicky zdatným uživatelům, tak přišel s Animoji, později přejmenované na Memoji.

Jak vytvořit Memoji Santu

V případě, že vlastníte iPhone a využíváte nativní aplikaci Zprávy, tak už jste se zajisté s Memoji setkali. Máte-li iPhone s Face ID, tak je můžete využít přímo – jedná se o jakési postavičky či zvířata, kterým můžete v reálném řase předat své pocity. Pokud se tedy budete do přední kamery smát, automaticky se usměje i postavička či zvíře. U starších iPhonů s Touch ID jsou pak k dispozici alespoň nálepky s Memoji, které je možné využít. Sami si samozřejmě můžete vytvořit hned několik Memoji a sami si můžete vybrat vzhled. Ve spojení s Vánoci si v tomto článku ukážeme, jak si můžete vytvořit Memoji Santy. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do libovolné konverzace.

Následně v liště nad klávesnici najděte ikonu Memoji a klepněte na ni. Pokud se vám lišta nad klávesnicí nezobrazuje, tak klepněte na ikonu App Storu.

a klepněte na ni. Tímto se zobrazí panel s Memoji, kde přejeďte úplně doleva a klepněte na možnost + Nové memoji.

a klepněte na možnost Dále se ocitnete v rozhraní, ve kterém je možné Memoji vytvořit. Pro vytváření Memoji Santy se můžete inspirovat následovně: Barva pleti: klasická světlá, nezapomeňte na červené tváře; Účes: ten nastavovat nemusíte, jelikož na hlavu Santy později přidáme vánoční čepici; Obočí: barvu nastavte na bílou a vyberte jedno z tlustějších obočí; Oči: barvu nastavte na hnědou, klidně o něco tmavší; Hlava: nastavte větší stáří a tvar obličeje lehce hranatější; Nos, pusa a uši: ponechte bez problémů výchozí; Vousy: nastavte bílou barvu a najděte pořádný plnovous s knírem; Brýle: nastavte brýle s kulatými obroučkami; Pokrývka hlavy: nastavte vánoční čepici, poté změňte první barvu na červenou a druhou na bílou; Oblečení: vyberte si svetr/bundu a nastavte jí červenou barvu.

Nakonec, jakmile budete mít Santu dokončeného, tak stiskněte Hotovo vpravo nahoře.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu vytvořit Memoji Santy. Samozřejmě neexistuje naprosto přesná specifikace toho, jak by měl Santa v podobě Memoji vypadat. Tím chci říct, že každý si může svého Santu v Memoji vytvořit trošku jinak – rozhodně se tedy nemusíte striktně držet naší podoby. Pokud si myslíte, že jste Memoji Santy schopni vytvořit lépe, rozhodně se do toho dejte! V iOS 15 nově navíc můžeme již jednoduše pracovat s barvami, a to jak u pokrývek hlavy, tak u oblečení a dalších částí Memoji.