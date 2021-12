Stále nemáte nakoupené všechny dárky? Vyřešte je na iStores.sk

Komerční sdělení: Přesně za týden jsou tu Vánoce, což pro mnohé z nás znamená jediné – stres z chybějících dárků graduje. Naštěstí je však lze stále sehnat za velmi příznivých podmínek například u předního Apple Premium Resellera iStores.sk.

U iStores.sk lze při nákupu vánočních dárků využít celou řadu akcí. K dispozici je například možnost nákupu dárků na splátky s 0% úrokem a to až na dobu 20 měsíců. Pokud se pro nákup rozhodnete online, při vytvoření objednávky do 19. 12. vám obchod garantuje doručení do Vánoc. Těšit se ale můžete třeba i na to, že u objednávek nad 50 euro se neplatí poštovné, což je velmi příjemný bonus.

Pokud stále nevíte, co vašemu blízkému koupit, ale jste si jistí tím, že by byl schopný z nabídky iStores vybrat, můžete jej potěšit dárkovým poukazem, který je k dostání v hodnotách 20, 50 nebo 100 euro. Chcete-li pak při nákupu ušetřit, lze využít třeba akce Zaplať starým za nový, v rámci které lze prodat obchodu na protiúčet vaše staré zařízení a jeho cenu odečíst z ceny zařízení nového. A kdyby vám náhodou v předvánočním shonu spadl iPhone na zem a rozbil se mu displej, vězte, že vám jej v servise iStores opraví ještě v tentýž den.

