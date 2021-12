Apple Watch zachránily život 85letému muži

Prakticky od první generace Apple Watch se Apple netají tím, že mají potenciál zachraňovat lidské životy, což se ostatně v minulosti již mnohokrát potvrdilo. Jedna taková záchrana se hodinkám podařila i nedávno v kanadské Ottawě, ve které se podepsaly pod záchranou života 85letého muže. O jejich přičinění informovala konkrétně tamní policie.

Podle informací policie žil 85letý muž ve svém ottawském bytě sám, kvůli čemuž využíval právě Apple Watch na ruce jakožto potencionálního zachránce jeho života. Právě jeho prozíravost se mu nedávno vyplatila, jelikož ve svém příbytku upadl a nebyl schopen stát. Jeho pád však hodinky naštěstí zaznamenaly a okamžitě zalarmovaly záchranné složky, které jej v domě našly ležet na zemi s rozbitou hlavou. Tu mu ošetřily a následně jej převezly do nemocnice, ve které si pár dní pobyl, než se jeho zdravotní stav zlepšil. Bez hodinek by však k ničemu takovému nedošlo – tedy minimálně ne v tak rychlém sledu, což by mohlo být pro takto starého muže klidně i fatální.

Apple tedy může s trochou nadsázky opět slavit, jelikož se mu znovu potvrdilo to, na co vsází dlouhodobě – tedy že jsou jeho produkty schopné životy nejen zlepšovat, ale dokonce zachraňovat. S ohledem na tuto skutečnost je tak prakticky jasné, že motivace k vývoji dalších skvělých funkcí s potenciálním dopadem na lidské zdraví má v tuto chvíli kalifornský gigant dostatečnou.

