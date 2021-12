Ve vývoji jsou hned 3 nové externí displeje od Applu, dorazit by mohly již brzy

Jestli je za něco Apple dlouhodobě kritizován, je to fakt, že nemá ve své nabídce externí displeje určené pro širokou veřejnost. Jediný kousek, který lze z jeho nabídky nyní vybrat, je totiž extrémně drahý a z hlediska technických specifikací pro širokou veřejnost i zbytečně kvalitní Pro Display XDR. Zdá se však, že se konečně blýská na lepší časy – tedy alespoň podle zdrojů velmi dobře informovaného leakera dalanadkt.

Zdroje leakera tvrdí, že má Apple ve spolupráci s LG ve vývoji hned tři externí displeje a to konkrétně 24”, 27” a 32” úhlopříčce. Právě z úhlopříček je tak jasné, že jeden bude určený pro sekundování 24” iMacům M1, druhý chystaným 27” iMacům Pro a třetí pak bude náhradou za Pro Display XDR a to zřejmě skutečně kvalitní. Zdroje totiž potvrdily informace z předešlých týdnů o tom, že nová verze Pro Display XDR by měla disponovat vlastním čipsetem, který by měl spolupracovat s čipsetem počítače, se kterým bude propojen, a tím zvyšovat jeho výkon a to jak grafický, tak i CPU. Ani 27” model však nebude žádné ořezávátko – Apple u něj totiž počítá s nasazením mini LED displeje, stejně jako u 32” modelu. Zobrazovací schopnosti této dvojice by tedy měly být vskutku skvělé. Co se pak týče 24” modelu, ten by se měl dočkat “jen” klasické LCD Retiny, která však ve výsledku naprosté většině uživatelů stejně stačí.

Ačkoliv zdroje leakera neprozradily, kdy přesně bychom se měli odhalení novinek dočkat, vzhledem k tomu, že jednu z nich chystá Apple pro dosud nepředstavený 27” iMac, který má dorazit na začátku příštího roku, se dá očekávat, že právě spolu s ním, potažmo někdy v brzké době po jeho odhalení se dočkáme právě i odhalení externího displeje pro něj. Jakékoliv delší čekání by bylo ve výsledku zbytečné, jelikož by tím Apple nabízel konkurenci možnost dodat k jeho počítačům její displeje.

