Recenze Tesla Smart Thermostatic Valve: Topte chytře

V posledních týdnech je (nejen) v našich luzích a hájích extrémně žhavým tématem cena energií. Ta totiž strmě letí vzhůru a nezdá se, že by se měla v brzké době zastavit či snad jen přibrzdit. Mnozí lidé proto přemýšlí, jak své výdaje za energie snížit na nezbytné minimum, aby tím ušetřili své peníze. Právě šetření energie však nemusí být ve výsledku vůbec bolavé – stačí jen vědět, jak na to. Například při topení lze dle odborníků velmi slušně šetřit třeba díky chytrým termostatickým hlavicím, které lze naprogramovat a vytápět díky tomu přesně tak, jak člověk potřebuje bez toho, aniž by musel do topení zasáhnout. A právě na jednu chytrou termostatickou hlavici se podíváme v jedné z posledních recenzí letošního roku na Letem světem Applem. Krátce před Vánoci nám do redakce dorazila Smart Thermostatic Valve od české firmy Tesla a jelikož mi již nějakou dobu dělá společnost na radiátoru v ložnici, nezbývá mi než se s vámi podělit o dojmy z její funkčnosti.

Technické specifikace a design

Smart Thermostatic Valve je na první pohled relativně nenápadná termostatická hlavice připevnitelná na regulační ventil radiátorů. Disponuje LCD displejem s LED podsvícením, který je sice jen dvoubarevný, ale vzhledem k tomu, že se na něm dočtete “jen” pár informací v čele s nastaveným módem, teplotou či dalšími drobnostmi není vlastně ani víc třeba. Hlavice disponuje samozřejmě jak ovládacími prvky pro ruční ovládání radiátoru, tak i podporou mobilní aplikace, se kterou komunikuje prostřednictvím hubu. Jen pozor na to, že ten je třeba zakoupit samostatně – bez něj přitom hlavice fungovat nebude.

Co se týče rozměrů hlavice, ty jsou 55,3 x 54 x 98,3 mm, což víceméně odpovídá masivnějším plastovým regulačním hlavicím. Tělo tohoto produktu je vyrobeno z bílého matného plastu, díky čemuž se tak hodí víceméně do každého interiéru. Design hlavice sice nemusí působit úplně moderně, ale na druhou stranu nemám úplně pocit, že by byl nepovedený – je prostě “jen” funkční bez jakýchkoliv přikrášlení, které by zvedaly výrobní a tedy ve výsledku i výslednou cenu. Pokud vás ale designově neosloví, nezoufejte – Tesla má totiž v nabídce ještě jeden model, který je trochu učesanější.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zajímá-li vás pak celková funkčnost hlavice, k dispozici je automatický a manuální režim pro topení, dále pak eko režim, offset teploty, detekce otevřeného okna či prázdninový režim. Všechny režimy jsou pak závislé na teplotě v bytě, která je samozřejmě snímána samotnou hlavicí a to s přesností na půl stupně Celsia, což není vůbec špatné. Za povedenou lze dále označit i výdrž hlavice. Pohon dvou AA baterií jí totiž dokáže “živit” dle výrobce až 18 měsíců, takže si můžete být jisti tím, že dvě topné sezóny by neměly být problém – tedy minimálně v případě, že nežijete na horách.

Cena termostatické hlavice Tesla Smart Thermostatic Valve je 649 Kč. Za hub pak zaplatíte 690 Kč, avšak s tím, že na něj lze napojit spoustu produktů zároveň, takže vám bude stačit jeden na jednu (standardní) domácnost.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zapojení

Pokud už jste někdy regulační hlavici u radiátoru měnili, jistě mi dáte za pravdu, že se jedná o extrémně jednoduchou záležitost, u které navíc nehrozí riziko vytopení vodou z topení či cokoliv podobného. Stačí vlastně jen pootočit prstencem, který drží hlavici na regulačním ventilu, následně ji z něj sejmout a pak už jen připevnit hlavici novou a tu přitáhnout. Super je, že do balení přibaluje Tesla relativně dost různých redukcí, díky čemuž by tak neměl být problém napasovat hlavice prakticky na nic běžně používané. Já montoval konkrétně na M30 s tím, že jsem v tomto případě nepotřeboval redukci vůbec žádnou. To ale už trochu předbíhám.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Před instalací termostatické hlavice je nejprve nutné jí zapnout a nastavit na ní datum a čas. Jakmile tyto úkony provedete a hlavice se automaticky upraví, přichází chvíle na namontování, po kterém je třeba opět chvíli počkat, až si hlavice “sedne” s ventilem a vy jej tak přes ní budete moci začít ovládat. Jakmile je v takto použitelném stavu, stačí ji už jen propojit přes aplikaci Tesla s hubem a pravá zábava začíná. Spárování je naštěstí otázkou pár vteřin, jelikož na hlavici stačí vlastně jen přidržet jediné tlačítko a pak v aplikaci potvrdit, že právě tuto hlavici chcete přes hub ovládat. Totéž v bledě modrém pak lze napsat i o samotném hubu, který stačí po koupi jen vybalit, zapojit do zásuvky, nechat jej vyhledat aplikací a je hotovo. Zdá se vám to všechno až moc jednoduché? Taky že je a přiznám se, že i já se tomu trochu divil. Přeci jen se nebavíme o produktu typu žárovka, který hodíte do závitu a je po všem, nýbrž o něčem trochu sofistikovanějším. Každopádně, tím líp.

Testování

Jelikož jsem technologický nadšenec a hračička, manuální ovládání hlavice mě od začátku nechávalo chladným a vše jsem si tak řešil skrze aplikaci. Ta je v češtině a musím říci, že i hezky přehledná, takže si nemyslím, že by s jejím používáním mohl mít ve výsledku kdokoliv jakýkoliv problém.

Dá se říci, že v aplikaci lze pro hlavici nastavit naprosto vše důležité. Naleznete v ní například rozhraní pro úpravu teplot v jednotlivých režimech, díky čemuž si tak bleskurychle navolíte, na kolik má hlavice pouštět radiátor v případě eko módu, na kolik jej má utlumit v případě zaregistrování otevřeného okna či na kolik je fajn vytápět v dovolenkovém módu. Abych byl však upřímný, myslím si, že s těmito věcmi si tak úplně hrát nebudete. S čím si naopak vyhrajete zcela určitě a pravděpodobně i nejvíce je plánování topení na jednotlivé dny. K dispozici je totiž samozřejmě možnost rozplánování si vytápění dle denní doby, díky čemuž tak není problém nastavit si například to, aby v době, kdy jste v práci topení zbytečně netopilo a naopak v době, kdy se už vracíte sepnulo. Nastavit si můžete každý den samostatně, nebo si vytvořit skupiny dnů a těm nastavit, jak se v nich má radiátor chovat.

Jak jsem již psal výše, osobně jsem testoval hlavici v ložnici, ve které máme na spaní radši chladno, které je však ve chvíli, kdy v ní potřebujeme něco řešit ve dne poměrně nepříjemné. Hlavici jsem si proto nastavil tak, aby v ložnici vytápěla od 6:30 do 17:00 na pokojovou teplotu a po zbytek dne udržovala v místnosti nějakých 18 stupňů, při kterých se nám spí příjemně. A od naprogramování hlavice přesně takto radiátor pouštěla a my si tak mohli v ložnici ve dne užívat příjemných teplot, na které jsme zvyklí z ostatních místností bytu.

Fotogalerie tesla hlavice 7 tesla hlavice 8 tesla hlavice 9 tesla hlavice 10 +2 Fotek tesla hlavice 11 Vstoupit do galerie

Kromě automatického ovládání ventilu vycházejícího z naprogramování vašeho topného cyklu můžete radiátor samozřejmě ovládat přes aplikaci i “ručně” nastavováním vámi požadované teploty v místnosti. Tu v aplikaci samozřejmě taktéž vidíte, díky čemuž je tak její uzpůsobení záležitostí doslova jednoto tahu prstem po displeji. Při kvalitním naprogramování ale opravdu nebudete o hlavicích ani vědět, natož u nich mít potřebu je jakkoliv ručně spravovat. Tím spíš, když jdou v aplikaci nastavit nejen časové rozvrhy, ale i takové zábavičky jako například spuštění topení na x stupňů po návratu domů nebo naopak jeho utlumení po jeho opuštění. Automatizací, které lze vymyslet, je opravdu habaděj a nemyslím si, že lze narazit na požadavek, který nějakým způsobem vyřešit nelze.

Velmi kladně musím zhodnotit i rozpoznávání otevřeného okna hlavicí. Stačí totiž vždy skutečně jen pár vteřin na to, aby si hlavice polévané studeným vzduchem uvědomila, že je nad ní okno otevřené a přepnula se do speciálního režimu dle vašich představ – tedy pravděpodobně do vytápění o pár stupňů méně. Poslední velkou poklonu pak musím Tesle vyseknout za to, jak tichý motůrek se jí podařil do hlavice nasadit. Přiznám se, že když jsem hlavici montoval do ložnice, o její funkčnosti jsem se s přítelkyní raději příliš nebavil, protože jsem jí nechtěl strašit tím, že jí uprostřed noci či brzy ráno probudí bzučení signalizující otáčení ventilu pro regulaci teploty. Motůrek však vydává jen naprosté minimum hluku, které skoro ani nezaregistrujete – natož, aby vás probudilo. Instalace do ložnice se tedy opravdu bát nemusíte a to ani v případě, že máte ventil blízko hlavy.

Abych však jen nechválil, pár výtek k hlavici přeci jen mám. Jednak mě u ní mrzí nekompatibilita s HomeKitem a jednak mi přijde, že by mohla na změny teploty, potažmo nastavení reagovat trochu svižněji. Na mysli mám konkrétně to, když je hlavice nastavená na vytápění a člověk potřebuje tuto činnost přerušit a učiní tak v aplikaci, radiátor se neuzavře v reálném čase, ale s chvilkovým odstupem. Ano, někomu se můžou zdát tyto věci jako prkotiny, ale já si na tyto věci třeba potrpím a věřím, že sám určitě nejsem. Na druhou stranu je ale třeba brát v potaz to, že se bavíme o hlavici za velmi nízkou cenu a právě při přihlédnutí k tomuto faktu je u hlavice poměr cena – výkon skutečně super.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Nebudu vám lhát. Jelikož mám opravdu velmi rád veškeré chytrá řešení do domácnosti, na chytré termostatické hlavice jsem byl velmi zvědavý. Myšlenka chytrého vytápění se mi totiž skutečně líbí a už nějaký ten pátek po zajímavém řešení pokukuji také. Tesla Smart Thermostatic Valce sice není pro mě osobně tím pravým ořechovým, protože svou domácnost stavím na HomeKitu, ale kdo na něm “nejede” a je tedy v pohodě se samostatnou aplikací pro správu hlavice, zde bude dle mého opravdu spokojen, ba možná i nadšen. Hlavice totiž funguje opravdu perfektně, díky čemuž věřím tomu, že s ní je člověk skutečně schopen nějaké ty peníze za vytápění ušetřit. A i kdyby nebyl, komfort, který mu hlavice přinese, je při jejím správném používání zkrátka nepopsatelný. Skoro by se mi až chtělo říci, že je škoda, že najde uplatnění jen v topné sezóně.

Jen si uvědomte, že hlavicí ovládáte jen daný radiátor a nikoliv kotel (či jiný zdroj tepla), který do něj vhání teplou vodu. To jinými slovy znamená, že pokud máte například naprogramovaný termostat u kotle tak, aby vám topil v určitou denní dobu a vy si u hlavice nastavíte vytápění na určité stupně mimo ni, logicky se vám dům či byt kvůli nevytápějícímu kotli nevytopí. Pokud máte však kotel nastaven tak, že vytápí celý den na určitou hodnotu a vy jste zvyklí jí v místnostech regulovat ventily na radiátorech, poslouží vám hlavice znamenitě.

Hlavici Tesla Smart Thermostatic Valve lze zakoupit zde

Pokud se vám designově námi recenzovaná hlavice nelíbí, můžete sáhnout po její hezčí variantě Style, která umí to samé, ale má mnohem atraktivnější design. Její běžná cena je 1290 Kč, díky slevovému kódu LsaTesla ji však lze sehnat za 990 Kč. Ale pozor, kód platí jen pro 10 nejrychlejších z vás.

Hlavici Tesla Smart Thermostatic Valve Style lze zakoupit zde