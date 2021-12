Recenze Tesla Smart Camera PIR Battery: Prvotřídní zabezpečení za přívětivou cenu

Přemýšlíte nad pořízením bezpečnostní kamery pro ochranu vašeho majetku, ale rádi byste ji sehnali za co možná nejpřívětivější částku? Pak by vás mohla zaujmout naše dnešní recenze. Do redakce nám totiž dorazila Smart Camera PIR Battery z dílny české firmy Tesla, který se prodává za poměrně nízkou cenu, ale i přesto nabízí alespoň na papíře celou řadu zajímavých funkcí. Jaká je ale kamerka v reálu?

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do samotného testování, seznámím vás s technickými specifikacemi produktu. Smart Camera PIR Battery je svým způsobem klasická IP venkovní kamera, což jinými slovy znamená, že aby se k ní bylo možné připojit a sledovat z ní v reálném čase obraz, je potřeba, aby byla připojená k internetu. K dispozici je u ní ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 1920 x 1080 px (s tím, že rozlišení lze z HD přepnout i do SD) s podporou nočního vidění a papírovým maximálním dosvitem 10 metrů. Baterie je poháněna nabíjecím akumulátorem, který jí dle slov výrobce zajistí provoz až na 90 dní, což není vůbec špatný výsledek. Nechybí zde ani PIR, tedy pasivní infračervené čidlo, pro detekci jakéhokoliv pohybu, na který dokáže kamerka následně upozornit skrze mobilní notifikaci.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče ukládání záznamu z kamery, lze tak učinit buď na microSD kartu či na cloudové úložiště. Zde je nicméně třeba říci, že pro využívání cloudu si je třeba předplatit službu, která to umožňuje a který krom toho nabízí i dalších pár vychytávek. Její cena je 4,49 dolarů na měsíc pro základní plán a 9,99 dolarů za měsíc za premium plán. V případě ročního plánu zaplatíte za základ 44,99 dolarů a za prémium pak 99,99 dolarů. Plány se pak od sebe liší “jen” dobou, po kterou je na cloudu uložený záznam z kamery. V případě základního se bavíme o 14 dnech, v případě premium pak o měsíci. Za sebe musím říci, že toto rozdělení předplatného mi přijde opravdu fajn, protože člověka nenutí připlácet za žádné funkce navíc kromě doby uložení. Na druhou stranu ale připouštím, že kdyby bylo možné propojit kamerku s HomeKitem, což bohužel v současnosti nelze, využití HomeKit Secure Video “zdarma” (v uvozovkách je proto, že ve své podstatě zdarma není, jelikož si stejně musíte iCloud předplatit, abyste k němu měli přístup) by bylo za mě jakožto jablíčkáře přívětivější.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

U kompatibility z hlediska OS ještě chvíli zůstaneme. Kamerka se ovládá a kontroluje konkrétně přes aplikaci Tesla Smart, kterou vytvořila Tesla pro správu veškerých produktů své chytré domácnosti. Je tedy fajn, že když už na Tesle “jedete”, vystačíte si stále s tou jednou aplikací, která je navíc v češtině. K dispozici je samozřejmě zdarma jak pro iOS, tak pro Android a to v celé řadě jazykových mutací, byť pro nás je samozřejmě směrodatná naše mateřština. Jak již bylo zmíněno výše, kamerka komunikuje s telefonem přes internet, ke kterému se připojuje přes svůj WiFi modul s frekvencí 2,4GHz. Právě na tu je potřeba myslet – s 5GHz si totiž kamerka moc nerozumí.

Kamerka dokáže potěšit i svými rozměry. Je totiž široká 57 mm, vysoká 100 mm a hluboká 62 mm, čímž se řadí bezesporu mezi nejmenší bezpečnostní kamerky na trhu. Vyrobená je z plastu, který působí alespoň na omak skutečně odolně a věřím tedy, že kdyby nedej Bože kamerka spadla z výšky na zem, přežije bez větší újmy. Třešinkou na pomyslném dortu pak může být reproduktor a mikrofon, díky kterému se dá přes kamerku komunikovat, popřípadě postrašit nežádoucí osoby, či voděodolnost, díky které není problém nechat kamerku na dešti či ve sněhu.

Fotogalerie kamera tesla pir 2 kamera tesla pir 3 kamera tesla pir 6 kamera tesla pir 4 Vstoupit do galerie

Instalace a první spuštění

Mysleli jste si, že je instalace bezpečnostních kamer složitá? Dnes vás vyvedu z omylu. Díky tomu, že Smart Camera PIR Battery komunikuje bezdrátově a zároveň je napájena akumulátorem u ní logicky odpadá nutnost přípravy jakékoliv kabeláže, což je alespoň dle mého při instalaci elektroniky vždy největším úskalím. Jediné, co je tak potřeba udělat, je rozhodnout se, zda použijete magnetický držák, který se ke kamerce přichytí zezadu, nebo do jejího spodního závitu namontujete klasický držák s kloubem, který umožňuje více možností přizpůsobení zorného pole, ale je taky prostorově náročnější. V obou případech vám stačí šroubky, potažmo šroubky s hmoždinkami a vrtačka. Zkrátka, naprostá hračka.

Komplikované není v žádném případě ani první spuštění. Tím vás skvěle provede samotná aplikace, která vás nejprve informuje o tom, že je kamerku po rozbalení nutné “probrat k životu” stiskem zadního tlačítka Restart a následně pak už jen stačí před jejím objektivem ukázat QR kód, který se zobrazí na displeji telefonu s tím, že poté se jen vyplní údaje o WiFi, povolí se pár přístupu a je hotovo. Zprovoznění kamerky od instalace až po možnost sledovat přes ní okolí je tedy záležitostí doslova na jednotky minut.

Testování

Když jsem se do testování kamerky dal, suverénně nejzvědavější jsem byl na to, jak kvalitně obraz snímá (z hlediska rozlišení i plynulosti) ve dne i v noci a jak dobře dokáže komunikovat s telefonem. A upřímně, stačilo mi jen pár dní intenzivního testování, aby mohl nyní říci, že v obou těchto směrech budete opravdu spokojeni. Jasně, obraz nevypadá tak hezky jak kdybyste natáčeli na iPhone, ale na to, že se tu bavíme o 1/2,9‘‘ CMOS s rozlišením 2MPx je dle mého na opravdu dobré úrovni, která produktu podobné povahy naprosto bez problému stačí. Kamerka totiž dokáže zachytit ve velmi slušné kvalitě i menší detaily, které mohou být mnohdy klíčové, a to de facto za jakéhokoliv světla. Poradí si totiž jak s přítmím, tak září.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče nočního režimu, ten bych hodnotil vlastně prakticky stejně jako režim denní. Jeho aktivaci si lze nastavit automaticky, což je dle mého nejlepší řešení, s tím, že jakmile se kamerka přepne, dokáže zesvětlit perimetr zhruba deset metrů od ní. Jasně, čím dál v tomto perimetru předmět je, tím hůř je vidět, ale to je pomyslná bolístka prakticky každého nočního vidění. Při snímání objektů v blízkosti je navíc kvalita obrazu opravdu perfektní – až mě upřímně překvapilo, jak moc.

U obrazu se nemusíte bát ani toho, že by byl jakkoliv trhaný. Záznamy z kamerky jsou totiž vždy naprosto plynulé a působí díky tomu při procházení příjemně a přirozeně. Je sice potřeba počítat s tím, že při sledování obrazu přes internet – ať už WiFi, nebo mobilní data – se setkáte se zhruba vteřinovou odezvou realita vs. přenos, opět je zde však třeba zopakovat, že s ohledem na povahu produktu to nelze považovat na problém. Přeci jen, bavíme se o bezpečnostní kameře, nikoliv webce, kterou budete používat pro hovory s kamarády.

Fotogalerie kamera screeny 1 kamera screeny 2 kamera screeny 3 kamera screeny 4 Vstoupit do galerie

U aplikace ještě chvíli zůstaneme, jelikož přes ní kamerku celou spravujete. Musím říci, že její úroveň je opravdu dobrá, byť mě trochu překvapilo, že ač je v češtině, občas mi v ní vyskočila anglická hláška například při selhání připojování kamerky či dalších “nestandardních” situacích. Nejen zde je však prostor na zlepšení. Přes aplikaci totiž samozřejmě ovládáte třeba i PIR senzor, respektive pak jeho (de)aktivaci a tak podobně. Přiznám se, že v softwarech mám rád jednoduchá řešení a proto mě úplně nepotěšilo, že hrátky s (de)aktivací PIR jsou třeba provádět přes obecné automatizace, jejichž tvorba je sice jednoduchá, ale stále těžší, než kdybych měl možnost otevřít si přímo u kamerky například časovač, ve kterém bych si zvolil, že teď dvě hodinky PIR nepojede. Zároveň si myslím, že by nebylo úplně od věci umožnit deaktivaci modré LED diody, která se rozsvítí vždy, když zaznamená pohyb – přeci jen, když budu mít kamerku například na chatě a zaznamená zde zloděje, asi moc nechci, aby na ní bylo světýlkem upozorněno. Naštěstí se ale ve všech případech bavíme jen o softwarových záležitostech, které by neměly být nezměnitelné.

A jak PIR senzor jako takový funguje? Musím uznat, že skvěle. Jeho citlivost je opravdu obdivuhodná a jen zřídkakdy se mi stalo, že by před sebou pohyb z nějakého neznámého důvodu nezaznamenal. Ba naopak jsem kolikrát žasl nad tím, že si “všiml” i naprosto nepatrných pohybů, na které mě následně upozornil skrze notifikaci na telefonu. Super je, že při aktivním PIR se každé zaznamenání pohybu automaticky uloží do aplikace i se snímkem z dané chvíle, takže si vy můžete pak zpětně projít, co se zde vlastně dělo. Že pak chodí notifikace jak do iPhonu, tak i do Apple Watch pak asi netřeba dodávat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Poměrně dost legrace si člověk užije i s reproduktorem a mikrofonem. U kamery lze nastavit jak snímání se zvukem, tak i bez zvuku. Citlivost mikrofonu kamerky je dle mého velmi slušná a ani zaznamenávaný zvuk jako takový není vůbec špatný – tedy opět na poměry zařízení tohoto typu. Ta pravá zábava ale začíná ve chvíli, když začnete přes kameru pomocí aplikace v telefonu mluvit. Kvalita jejího reproduktoru sice není nejvyšší, v pohodě však stačí k dorozumění se s osobou na druhé straně, potažmo pro vystrašení nezvaných hostů. I zde je nicméně třeba počítat s určitou odezvou, která komunikaci trošku znepříjemňuje.

Abych však jen (kromě aplikace) nechválil, jsou tu věci, která trochu zamrzí. Pravdou je však to, že jsou všechny ve své podstatě pochopitelné a nelze je brát tedy jako nedostatky, ale spíš jako daň za jednoduchost. Jak jsem již psal výše, Smart Camera PIR Battery je klasická IP kamera, což jinými slovy znamená, že je plně využitelné vlastně jen při připojení k internetu. Pokud jí hodíte na fasádu vašeho domu či někam na vaši zahradu, která je pokrytá WiFi sítí, budete s ní spokojení, protože jí přes telefon využijete na maximum. Jakmile byste si jí však chtěli dát třeba na chatu bez elektrického, natož internetového připojení, rázem se z ní stane kousek, který už tak chytrý není. Jediné, co zvládne, bude “jen” zaznamenávání okolí na microSD kartu, ze které si jej vy budete muset následně zkontrolovat. Ale vychytávky typu online sledování okolí, komunikace přes mikrofon-reproduktor zkrátka nehrozí. Stejně jak nepočítejte s možností jakéhokoliv naklánění kamery na dálku a tak podobně. Pro nasazení podobné technologie se výrobce neodhodlal jednak kvůli energetické náročnosti a jednak kvůli tomu, že by byla zase závislá na připojení k internetu, což je zkrátka limit. A co tímto odstavcem chci tedy vlastně říci? Nikoliv to, že by byla kamerka špatná, jelikož to v žádném případě není, ale je extrémně důležité mít jasno v tom, jak a kde jí budu používat a podle toho si říci, zda je právě pro toto využití vhodná či nikoliv.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Hodnocení kamerky Smart Camera PIR Battery od Tesly je nutné vnímat ve dvou rovinách. Jedná se bezesporu o skvělý produkt, který plní přesně to, co byste od něj očekávali a plní to opravdu dobře a to dokonce až tak, že bych si jej klidně na svou fasádu připevnil nastálo i já, ale plní to naplno jen a pouze při připojení k internetu. Jakmile to k dispozici nemá, musíte se u kamerky smířit s tím, že je dost omezená a nabídne hrstku toho, co s internetem. Opět ale opakuji, že to není nedostatek, ale spíš daň za její kompaktnost a jednoduchost a že ve výsledku tytéž omezení nabízí i veškerá konkurence. Jasně, můžeme polemizovat nad tím, zda by nebylo fajn mít v kamerce slot na SIM kartu, přes kterou by se přihlašovala do sítě a mohla tak komunikovat na dálku, ale je třeba si uvědomit, že tím pádem by šla dolů její výdrž na nahoru naopak cena, což jsou věci, které jsou u současné verze extrémně důležité. Abych to tedy celé shrnul – Tesla Smart Camera PIR Battery je skutečně povedená bezpečnostní kamera, která stojí rozhodně za pořízení, avšak je u ní třeba mít zcela jasno v tom, jak jí budete využívat. Jedině tak totiž dokáže naplnit vaše očekávání.

