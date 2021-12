Prodej dárkových poukazů nebyl nikdy jednodušší. Jak začít snadno a rychle?

Komerční sdělení: Pravděpodobně každý se shodne na tvrzení, že je dárkový poukaz tím nejuniverzálnějším dárkem. Pokud nabízíte vlastní služby a rádi byste k nim začali prodávat i dárkové poukazy, avšak tápete nad jejich zavedením, zbystřete. Celý proces za vás totiž dokáže vyřešit online služba iPoukaz.cz. Jak to ale vlastně celé funguje, jaké jsou možnosti a kolik dárkových poukazů si vůbec můžete vytvořit? Přesně na tohle se zaměříme v dnešním článku.

Začněte prodávat vlastní dárkové poukazy

Jak už jsme uvedli výše, online služba iPoukaz.cz vám umožní prodávat vaše dárkové poukazy snadno a rychle online, aniž byste museli cokoliv řešit. Vše je navíc k dispozici v rámci jednoduchého uživatelského rozhraní, kde můžete jednotlivé vouchery dle libosti vytvářet, upravovat, (de)aktivovat a uplatňovat, přičemž zde zároveň máte přehled o všech prodaných poukazech. Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit funkci pro generování unikátních kódů. Jakmile dokončíte veškerá nastavení a poukazy si předpřipravíte, nezbývá už nic jiného, než web ukázat vašim zákazníkům. Ti si následně mohou dle libosti objednávat vaše poukazy, které ihned po zaplacení obdrží e-mailem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vaše dárkové poukazy jsou zákazníkům k dispozici na unikátní webové adrese ve formátu vašeadresa.ipoukaz.cz, kam už jen stačí odkazovat z vašich vlastních internetových stránek. Pokud byste se rozhodli pro tuto možnost, vyjde vás služba jen na 190 korun měsíčně (bez DPH), čímž získáte možnost pro vytvoření neomezeného počtu poukazů, které zároveň mohou být i časově omezené. Bezesporu se tak jedná o perfektní příležitost pro odstartování prodeje vlastních voucherů, aniž byste museli cokoliv složitě řešit. Obrovskou výhodou také je, že z prodeje neplatíte žádné provize. Zároveň je k dispozici ještě pokročilejší program. Ten vás vyjde na 499 korun měsíčně (bez DPH) a navíc k němu získáte i vlastní plnohodnotné internetové stránky. V okamžiku si tak můžete postavit profesionální web a poukazy prodávat rovnou na vlastní doméně.

Vyzkoušejte si službu ZDARMA

Tápete nad zavedením a neradi kupujete zajíce v pytli? Pokud ano, pak vás jistě potěší, že si službu iPoukaz.cz můžete nejprve bezplatně vyzkoušet. Systém vás navíc provede kompletní tvorbou dárkových poukazů od A do Z, kdy si nejprve zvolíte design (z galerie předpřipravených šablon) a následně se rovnou pustíte do tvorby samotných voucherů. V závěru je už jen stačí dát do prodeje a zbytek za vás vyřeší přímo iPoukaz.cz. Jde to navíc ještě o trošku jednodušeji. Za poplatek za vás online službu mohou zprovoznit specialisté, kterým během společné konzultace předáte potřebné informace a oni zajistí zbytek.

