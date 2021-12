Na některé Macy s M1 nelze nainstalovat nový macOS 12.1

Poměrně bizarní problém musí Apple vyřešit v souvislosti s v pondělí vydanou softwarovou aktualizací macOS Monterey 12.1. Čím dál více jablíčkáři si totiž stěžuje, že ji ani po mnoha hodinách po vypuštění nevidí a nejsou ji ani schopni jakkoliv vyvolat a stáhnout. Zdá se však, že se problém týká jen Maců s čipy M1, M1 Pro a M1 Max a to navíc ani zdaleka ne všech.

První zprávy o nedostupnosti nové aktualizace se začaly objevovat již krátce po jejím vydání a to i v komentářích pod našimi články. Jelikož to však není u updatů nic vyloženě výjimečného, obecně se počítalo s tím, že maximálně s odstupem několika hodin přeci jen aktualizace naskočí. Poměrně rapidně se zvyšující počet jablíčkářů však na diskuzních fórech po celém světě poukazuje na to, že k dispozici aktualizace stále nejsou s tím, že ani programátoři či obecně uživatelé znalí v systémech Applu nejsou schopni aktualizace jednoduše vyvolat. Jedinou možností instalace je v současnosti přepnutí Macu do režimu zotavení, ve kterém si počítač automaticky stáhne nejnovější verzi macOS.

Ačkoliv se Apple k celému problému zatím nevyjádřil, vzhledem k množství stížností je prakticky jisté, že již na opravě pracuje. Velmi pravděpodobně pro něj nebude její vypuštění ve výsledku ničím složitým, jelikož se bude zřejmě jednat “jen” o problém na jeho serverech, které učinily update pro některé Macy neviditelný. Stačit by tak mělo opravit jejich funkčnost a aktualizace bude rázem viditelná pro všechny. Kdy se tak stane je ale v tuto chvíli nemožné předpovědět.

