Na iOS vychází port oceňovaného herního hororu Alien: Isolation

Legendární filmový Vetřelec se na plátna kin podíval poprvé v roce 1979. Během následujících více než čtyřiceti let se fenomén zmutovaného xenomorfa rozšířil do řady dalších médií včetně videoher. Tam zanechalo filmové monstrum největší zářez v podobě stříleček Aliens vs Predator na přelomu tisíciletí. Na další kvalitní hru pak musela legendární značka čekat až do roku 2016, kdy vyšlo hororové Alien: Isolation. A to se po dlouhých pěti letech konečně dostává i na mobilní zařízení s iOS. Na portu oceňované hry pracovali talentovaní vývojáři z Feral Interactive, kteří již dříve připravili kvalitní převod hry na hybridní konzoli Nintendo Switch.

Podle prvních reakcí se přitom vývojářskému studiu převod hry na menší displeje povedl výborně. Zkušenosti z již předcházející práce na portu pro Switch se zřejmě zúročily a hra vypadá a ovládá se skvěle. Schovávání se před inteligentním xenomorfem v roli dcery hrdinky prvního filmu je prý stále stejně poutavé jako na velkých platformách. Hodně chvály si zaslouží ovládání, jež funguje stejně dobře jak na samotné dotykové obrazovce, tak i za pomoci externích ovladačů. Verze pro iPad navíc podporuje i ovládání přes myš a klávesnici. Pokud si hru v její kompletní verzi se sedmi doplňky chcete vyzkoušet, můžete si ji zakoupit za 379 korun.