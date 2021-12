Komplexní recenze Huawei Band 6

Huawei Band 6 je nový fitness tracker, který vydala společnost Huawei. Toto zařízení získalo mnoho nadšených recenzí a bylo vysoce hodnoceno zákazníky na webech, jako je Amazon. Z tohoto důvodu může být těžké učinit informované rozhodnutí, zda investovat své peníze do jednoho z těchto zařízení, či nikoli! Proto jsme zde, abychom vám poskytli naši vlastní komplexní recenzi, která vám pomůže rozhodnout se nadobro. Čtěte dále a zjistěte více o tom, čím je Huawei Band 6 tak výjimečný!

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Design Huawei Band 6

První věc, které si na Huawei Band všimnete, je jeho působivě elegantní design. Toto zařízení váží pouze 18 gramů bez gumičky, což je ve srovnání s jinými fitness trackery na trhu velmi lehké. Je také docela tenký, měří méně než 11 mm. Díky tomu je jedním z nejdiskrétnějších fitness trackerů, se kterými jsme se kdy setkali, a je ideální pro lidi, kteří nechtějí mít pocit, že nosí celý den na zápěstí objemné zařízení.

Obrazovka Huawei Band 6

HUAWEI Band 6 má 1,47palcový AMOLED FullView displej s větší viditelnou plochou a poměrem obrazovky k tělu 64 procent. Tento displej s vysokým rozlišením a 282 PPI nabízí něco opravdu úžasného na vaší paži v kombinaci s větší velikostí displeje řemínku. Je také vybaven dotykovou obrazovkou, která velmi usnadňuje použití.

Zdravotní funkce Huawei Band 6

Z hlediska výkonu je náramek HUAWEI skvělý pro ty, kteří hledají něco spolehlivého a přesného. Při našich testech jsme zjistili, že toto zařízení bylo velmi rychlé v počítání kroků a také při udržování tepové frekvence. Jednou z nejlepších funkcí Huawei Band 6 je monitorování srdečního tepu, které dokáže přesně sledovat váš srdeční tep 24 hodin denně. Budete varováni, pokud vaše srdeční frekvence klesne pod bezpečnou úroveň nebo stoupne nad normál. To je skvělé pro lidi, kteří hodně cvičí nebo sportují.

Funkce monitorování SpO2 mohou také sledovat hladinu kyslíku v krvi, což může být užitečné pro lidi, kteří trpí spánkovou apnoe nebo jinými dýchacími problémy. V kombinaci s monitorováním spánku, které dokáže sledovat váš spánkový cyklus a nabízí vám lepší pochopení toho, jak dlouho jste spali v hlubokém spánku oproti lehkému spánku, je toto zařízení jedním z nejkomplexnějších zařízení pro sledování kondice na současném trhu.

Kromě toho je zde také téměř stovka pracovních režimů, ze kterých si můžete vybrat. Váš srdeční tep a spalování kalorií lze sledovat během cvičení, jako je jízda na kole, běh, basketbal a další.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Výdrž baterie Huawei Band 6

Huawei Band má dlouhou baterii, která při mírném používání vydrží na jedno nabití zhruba dva týdny. To je velmi dobré ve srovnání s jinými fitness trackery, které často nabízejí pouze přibližně pět dní výdrže baterie. To znamená, že se nebudete muset starat o tak časté nabíjení zařízení, což je rozhodně plus.

Cena Huawei Band 6

Huawei Band 6 cena je 899 Kč, což je skvělá hodnota za všechny funkce, které nabízí. Těžko byste hledali jiný fitness tracker s tolika funkcemi, jako má toto zařízení za tak nízkou cenu. To je v porovnání s podobnými zařízeními na trhu velmi dobrá cena. Vzhledem k funkcím a kvalitě, kterou toto zařízení nabízí, věříme, že Huawei Band 6 představuje skvělou hodnotu za vaše peníze.

Na závěr, Huawei Band nabízí některé z nejlepších funkcí, které můžete najít ve fitness trackeru. Díky svým funkcím monitorování srdečního tepu, spánku a SpO2monitoringu je toto zařízení ideální pro lidi, kteří chtějí přesně sledovat údaje o svém zdraví a kondici. Jeho elegantní design a dlouhá výdrž baterie jsou také hlavní pozitiva, stejně jako nízká cena. Huawei Band vřele doporučujeme každému, kdo hledá komplexní fitness tracker!