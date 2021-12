Dobrosrdečnost zaměstnanců Applu vynesla za posledních 10 let skoro tři čtvrtě miliardy dolarů na dobrou věc

Apple je dlouhé roky proslulý svou dobrosrdečností a jak se nyní ukázalo, jinak tomu není ani u jeho zaměstnanců. Ti mají totiž dlouhodobě možnost zapojit se do programu Apple Employee Giving, v rámci kterého mohou ať už finančně nebo svým čase přispět na dobrou věc. Princip programu je naprosto jednoduchý. Za každou odpracovanou hodinu, za kterou si zaměstnanci Applu zřeknou svého nároku na honorář, přispěje Apple 10 dolarů a každý finanční příspěvek zase dorovná stejným dílem. Jinými slovy, pokud se zaměstnanec rozhodne v rámci Apple Employee Giving programu přispět třeba 10 dolarů, dalších 10 do něj vloží samotný Apple. A jelikož běží tento program již 10 let, asi vás nepřekvapí, že se pomocí něj podařilo vybrat již na 725 milionů dolarů, tedy asi 16 240 000 000 Kč.

V čerstvě vydané tiskové zprávě věnované právě dobrosrdečnosti zaměstnanců se Apple pochlubil tím, že za dobu existence programu bylo částkou 725 milionů dolarů podpořeno více než 39 000 organizací po celém světě. Od roku 2011 se do programu zapojilo dobrovolnou prací na 68 000 zaměstnanců Applu, kteří takto odpracovali téměř dva miliony hodin. Jen v roce 2021 se pak díky programu podařilo vybrat více než 120 milionů dolarů, tedy zhruba šestina všeho, co se za posledních 10 let vybralo. Dobročinnost zaměstnanců Applu tedy strmě vyskočila, což je rozhodně potěšující a vzhledem k tomu, jak se Applu daří, což se na spokojenosti jeho zaměstnanců a tedy i jejich chuti pomáhat ostatním zcela určitě odráží, se dá očekávat, že v trendu vybírání extrémních částek na dobrou věc bude Apple ještě chvíli pokračovat.