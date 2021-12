Apple vydal Swift Playground 4.0, umožňuje vytvářet aplikace přímo na iPadu

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že Apple umožnil hrstce vybraných vývojářů otestovat chystaný Swift Playground 4.0 – tedy novou verzi aplikace pro iPadOS, která má za cíl naučit uživatele jednoduchou formou programovat. A jak se nyní ukázalo, testování již bylo dost, jelikož kalifornský gigant již novou verzi uvolnil i veřejnosti spolu s kompletním popisem toho, co přináší. Pokud jste tedy i vy milovníky Swift Playgrounds, doporučujeme aktualizovat vaše iPady na iPadOS 15.2 a pustit se do prozkoumávání nové aplikace. Druhou možností je pak její otestování na Macích s Apple Silicon, na které lze stáhnout klasicky z App Store. Níže naleznete kompletní přehled novinek, které Playground ve verzi 4.0 přináší.

Funkce Swift Playgrounds 4.0

Vytvářejte aplikace pro iPhone a iPad pomocí SwiftUI přímo na iPadu (vyžaduje iPadOS 15.2 nebo novější)

Integrace App Store Connect vám umožní nahrát hotovou aplikaci do App Store

Náhled aplikace zobrazuje aktuální aktualizace, když v aplikaci provádíte změny

Celoobrazovkový náhled vám umožní vidět vaši aplikaci od okraje k okraji

Inteligentní, vložené návrhy kódu vám pomohou psát kód rychle a přesně

App Projects usnadňují přesun projektů do Xcode a zpět

Vyhledávání v rámci celého projektu najde výsledky ve více souborech

Snippets Library poskytuje stovky ovládacích prvků, symbolů a barev SwiftUI

Podpora Swift Package vám umožňuje zahrnout veřejně dostupný kód pro vylepšení vašich aplikací

Swift Playgrounds 4.0 lze stáhnout zde