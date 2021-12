Na iPhonech vychází unikátní hudební hra One Hand Clapping

Po pěti letech komplikovaného vývoje konečně vychází jedna z nejoriginálnějších her, o které jsme měli tu poctu slyšet, One Hand Clapping. Unikátní výtvor od malého vývojářského studia Bad Dream Games zapojuje do herního světa kromě klasických ovládacích schémat i vaši schopnost tvořit hudební tóny. Projekt se původně zrodil jako školní projekt, jež postupně vyrostl do ambiciózní hry, jež si pod svá křídla převzalo vydavatelství Handy Games. One Hand Clapping vás pozve na cestu do rozmanitého světa, v němž před vás postaví řadu méně či více obtížných hádanek. Jedno však budou mít společné – k jejich úspěšnému vyřešení musíte najít vlastní hudební klíč.

Pomocí zpívání, broukání, pískání či hraní na nějaký hudební nástroj budete interagovat přímo s herním prostředím. Někdy vám specifické tóny pomohou ovládat pohyblivé plošinky, jindy se díky správně hlubokému broukání aktivuje některý z elementů herního prostředí. Je tak jen na vás přijít na to, jak se hrou správně komunikovat. Příjemnou skutečností je přitom právě fakt, že vývojáři nabízejí tolik způsobů interakce. Každý si pak určitě najde svůj preferovaný způsob hraní. Hra nabízí šest různých biomů, takže stereotypu se bát nemusíte. Do hry navíc vývojáři vložili i své vlastní zážitky a emocionální zkušenosti. Sami doufají, že některým hráčům dokáže One Hand Clapping pomoci ajít jejich vlastní hlas. Pokud vás takové dobrodružství také láká, hru můžete zakoupit za 249 korun na App Storu.