Proměňte iPhone v zónu klidu. V iOS najdete skrytou hudební funkci pro spánek i soustředění

Apple do novějších verzí iOS přidal nenápadnou novinku, kterou mnoho uživatelů snadno přehlédne. Jde o ambientní hudbu integrovanou přímo do systému, díky níž lze během několika sekund spustit uklidňující zvuky nebo playlisty zaměřené na odpočinek, práci či usínání. Není potřeba nic složitě hledat v aplikacích ani vytvářet vlastní seznamy skladeb. Vše je dostupné přímo z Ovládacího centra.
Co ambientní hudba nabízí
Funkce je určená pro chvíle, kdy potřebujete vypnout okolní ruch, lépe se soustředit nebo navodit klidnější atmosféru. Apple připravil několik tematických režimů, které vycházejí z různých potřeb během dne. K dispozici bývá například hudba pro spánek, relaxaci, vyšší produktivitu nebo celkovou pohodu. Stačí zvolit variantu podle situace a přehrávání se okamžitě spustí.
Kde tuto funkci najdete
Ambientní hudba nemá vlastní samostatnou aplikaci. Apple ji umístil přímo do Ovládacího centra, takže je vždy rychle po ruce. Stačí stáhnout Ovládací centrum, klepnout na úpravy a přidat nový ovládací prvek Ambientní hudba. Poté se bude zobrazovat vedle ostatních ikon stejně jako například svítilna nebo kalkulačka.
Jak si ji přidat do Ovládacího centra
Otevřete Ovládací centrum a klepněte na symbol plus v levé horní části obrazovky. Následně zvolte možnost Přidat ovládací prvek. V nabídce vyhledejte sekci Ambientní hudba a vyberte požadovaný režim. Přidat lze jednu oblíbenou variantu nebo více tlačítek pro různé situace během dne.
Fotogalerie
K čemu se hodí nejvíc
Velmi dobře funguje při práci, studiu nebo čtení, kdy pomáhá překrýt rušivé okolní zvuky. Stejně užitečná je večer před spaním, kdy navodí klidnější prostředí bez nutnosti otevírat hudební aplikaci a něco vybírat. Řada uživatelů ji ocení i při meditaci, odpočinku nebo během cestování.