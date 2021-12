Nový iMac Pro dorazí již na začátku příštího roku a nabídne úchvatný displej i výkon

Fanoušci větších all-in-one počítačových řešení od Applu budou mít hned z kraje příštího roku důvod k radosti. Kalifornský gigant se v jeho průběhu totiž chystá podle čím dál většího množství zdrojů odhalit novou generaci většího iMacu, která má nést kvůli odlišení od 24” iMacu M1 název iMac Pro. A díky přednímu displejovému expertovi a analytikovi v jedné osobě Rossu Youngovi už víme o tomto produktu další zajímavé detaily.

Young kromě potvrzení, že nový iMac dorazí už na jaře, prozradil, že u něj Apple počítá s nasazením mini LED displeje, kterým disponují v současnosti 12,9” iPady Pro a nové MacBooky Pro. Displeji pak nebude samozřejmě chybět ani ProMotion technologie umožňující variabilní zvyšování a snižování obnovovací frekvence až do 120 Hz. Z hlediska designu by měl kopírovat 24” model, avšak dostat by měl jiné barevné kabátky, které by více korespondovaly s jeho přídomkem “Pro”. Poměrně zajímavé je nicméně to, že je Young přesvědčen o tom, že se Apple u nového iMacu nevydá cestou zvětšování, ale zachová stávajících 27”, které by mohly při nasazení nového designu působit relativně malým dojmem.

Pár drobností prozradil Young i o procesorové výbavě. Zde Apple nehodlá dle jeho zdrojů experimentovat a proto do iMacu Pro nasadí čipy M1 Pro a M1 Max ve stejných konfiguracích, jaké jsou dostupné u MacBooků Pro. Těšit se tedy můžeme na opravdové výkonnostní bestie s nízkou energetickou spotřebou a minimálním zahříváním. S ohledem na procesory a displeje je však třeba počítat i s relativně vysokou cenou stroje. Ta by měla podle prvních odhadů startovat na 2499 dolarech, což je cena, kterou si Apple účtuje i za 16” MacBook Pro M1 Pro. Pokud by se tedy Apple přidržel stejného přepočtu, znamenalo by to, že základní iMac Pro by vyšel na 72 990 Kč. V současnosti přitom základní 27” iMac začíná na 54 990 Kč, takže by byl cenový skok opravdu obrovský.

iMacy lze zakoupit zde