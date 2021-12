Veškerá hesla, která na vašich jablečných zařízeních zadáte, se mohou objevit v Klíčence. Pokud nevíte, co to Klíčenka je, tak se jedná o součást systému, která dokáže zaznamenat veškerá hesla k internetovým účtům. Díky tomu si nemusíte pamatovat žádná hesla, jelikož je Klíčenka navíc automaticky podle potřeby vyplní – stačí se autorizovat pomocí hesla k účtu, popřípadě skrze Touch ID či Face ID. To ale rozhodně není vše, co Klíčenka umí. Navíc k tomu všemu ji můžete využít pro generování bezpečných a komplexních hesel při vytváření nových uživatelských účtů. V neposlední řadě se všechna hesla uložená v Klíčence automaticky synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními, takže k nim máte přístup prakticky odkudkoliv.

Jak na Macu exportovat nebo importovat veškerá hesla

Pokud byste s uloženými hesly chtěli nějak pracovat, například je všechny zobrazit, zkopírovat, apod., tak samozřejmě můžete. Na Macu jste k tomu až doposud mohli využít nativní aplikaci Klíčenka, která je sice funkční, ale pro obyčejné uživatele až zbytečně složitá a nepřehledná. Oproti tomu, rozhraní pro správu hesel v rámci iOS a iPadOS je opravdu nesmírně jednoduché a intuitivní. Apple si tohle naštěstí uvědomil a s příchodem macOS Monterey přidal zbrusu nové rozhraní pro správu Klíčenky, které se velice podobá tomu z iPhonu či iPadu, tudíž je jednoduché a intuitivní. V rámci tohoto nového správce hesel můžete veškerá hesla také exportovat či importovat, a to následovně:

Prvně na vašem Macu v levém horním rohu klepněte na ikonu .

. Následně z menu, které se zobrazí, vyberte Předvolby systému…

Tímto se zobrazí nové okno, ve kterém najdete veškeré sekce pro správu předvoleb.

V tomto okně nyní vyhledejte a rozklikněte sekci s názvem Hesla.

Poté se prostřednictvím Touch ID či administrátorského hesla autorizujte.

Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním rohu klepněte na ikonu kolečka se třemi tečkami uprostřed.

Tímto se vám zobrazí další možnosti, kde podle potřeby klepněte na Importovat hesla… nebo Exportovat hesla…

nebo Následně stačí najít soubor pro import, respektive si zvolit místo uložení hesel.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy na Macu s nainstalovaným macOS Monterey přejít do nového správce hesel a jednoduše zde veškeré záznamy exportovat či importovat. Pokud se rozhodnete pro export, tak výsledný soubor bude mít formát CSV. Nutno zmínit, že v případě exportování se navíc veškerá hesla uloží do nezašifrovaného formátu, tudíž kdokoliv, kdo tento soubor otevře, bude schopný veškerá vaše hesla zobrazit. Nezapomeňte soubor tedy následně kompletně vymazat – ostatně vás na tohle upozorní také samotný správce hesel.