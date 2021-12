Dostupná Středa přináší další extrémní slevy! iPhone 8 64GB zakoupíte jen za 5 190 Kč

Komerční sdělení: Akce Dostupná Středa se opět hlásí o slovo a přináší neodolatelnou nabídku! Během zítřejšího dne si totiž budete moci pořídit populární iPhone 8 64GB za pouhých 5 190 Kč, což je mimochodem nejnižší cena ne celém trhu. Tento telefon vás přitom dokáže okouzlit svým parádním výkonem, který jde ruku v ruce s tradičním designem, čtečkou otisků prstů Touch ID a kompaktním tělem. Díky tomu se zároveň jedná i o perfektní dárek za dostupnou cenu. Pokud vás tato nabídka oslovila, rozhodně neotálejte! iPhone 8 64GB je totiž k dostání za akční cenu pouze během zítřejšího dne, tedy ve středu 15. prosince 2021.

iPhone 8 64GB zde

Zdroj: Dostupný iPhone

Vsaďte na kvalitu

Za pravidelnou akcí Dostupná Středa stojí náš partner Dostupný iPhone. Ten se již delší dobu specializuje na prodej zánovních a použitých iPhonů, přičemž maximální důraz klade především na kvalitu. Všechny prodávané telefony jsou totiž 100% funkční a technicky prověřené. Ještě před tím, než jsou vůbec zařazeny do nabídky obchodu, si prochází rozsáhlým testováním, kdy se kontroluje jejich funkčnost a vizuální stav. Na základě vzhledu jsou přitom rozřazeny do třech kategorií – A+, A, B+ – které pojednávají o podobě daného zařízení. Zatímco iPhone ze skupiny A+ působí jako zcela nový kus, tak v případě varianty B+ se můžete setkat se známkami běžného používání. To se však týká pouze kosmetického stavu zařízení. Tím vůbec nejlepším každopádně zůstává, že se na každý prodaný kus vztahuje 24měsíční záruka.

Za Dostupným iPhonem navíc stojí sami zákazníci. O tom ostatně vypovídá jejich hodnocení na Googlu, kde si obchod z více než 390 recenzí vysloužil 4,8 hvězdiček z celkových pěti. Lidé si nejčastěji pochvalují prvotřídní kvalitu jednotlivých iPhonů, jejich dobrý vizuální stav a rychlost dodání. Pokud tedy hledáte levný iPhone nebo vhodný vánoční dárek, nyní máte skvělou příležitost. Objednávky vytvořené do 19. prosince navíc budou doručeny ještě před Štědrým dnem.