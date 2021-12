Apple finančně pomůže obětem nedávných tornád v USA

USA musí jen pár dní před Vánoci řešit velkou nepříjemnost. Jih a středozápad země totiž zpustošila spousta tornád, která udeřila ve velmi krátkém časovém horizontu spolu se silnými bouřkami. Na svědomí má tato živelná katastrofa jak celá města a majetek v nich, tak bohužel i lidské životy. Jejich ztráty se sice zatím stále sčítají, jelikož zatím stále probíhají i záchranné vyprošťovací práce zpod sutin budov, už nyní se však hovoří o více než stovce obětí. Katastrofy v předvánočním čase si velmi dobře vědom i Apple, který přislíbil ústy svého šéfa pomoc.

Our hearts go out to all those affected by the devastating weather and tornadoes across the South and Midwest. Apple will be donating to support relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2021