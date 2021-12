Takto chytře využili kluci z EisKingu kartu v Apple Wallet pro svůj business

Pokud patříte mezi milovníky motosportu a obzvlášť F1, pak vám EisKing v podání Pepy Krále a Štěva Eisele není potřeba představovat. Pro ty ostatní snad jen uvedu, že zatímco Štěvo je dlouholetý komentátor F1, Pepa je člověk, který se málem dostal až do F1. Jedná se o dlouholetého jezdce F2 a závodních vozů GT za tým Scuderia Praha. Jedná se bezesporu o jednoho z nejlepších jezdců v ČR/SR. Tato dvojice spolu již roky dělá pořad s názvem EisKing, který je možné sledovat ať už na YouTube, tak také na dalších platformách formou podcastu.

Kluci se rozhodli, že chtějí posunout svůj pořad trošku dál, a protože zatímco motosportu skutečně rozumí, technologie jsou jim trošku vzdálenější, hledali jednoduchý způsob, jak umožnit jejich fanouškům stát se členy týmu a sledovat videa dřív, mít možnost se ptát na otázky přímo během vysílání, získávat různé slevy a bonusy, účastnit se offline setkání a tak dále. Právě fakt, že museli spojit offline a online svět do jedné platformy a museli hledat něco, co propojí několik různých aktivit, a to zároveň co nejjednodušší formou, vedlo k nápadu vytvořit kartu do Apple Wallet a Google Yourwallet.

Na stránce eisking.tv si můžete zakoupit členství jako v klasickém e-shopu. Jakmile to uděláte, do mailu vám dorazí odkaz na vaši kartičku do Wallet z vlastním jménem a označením, jakou úroveň členství jste si zakoupili. Kartička ve Wallet má dvě zásadní výhody. První je fakt, že vám umožňuje posílat všem jejím majitelům notifikace, a právě toho Štěvo s Pepou využívají, aby zasílali informace o akcích a odkazy na tyto akce. Druhá výhoda je v tom, že na zadní stránku kartičky můžete napsat libovolný text včetně odkazu, a právě do tohoto textu píší odkazy na videa, streamy, slevové kódy atd. Mohou odkazovat pokaždé jinam, a tak zatímco přednostní epizodu nového dílu podcastu můžete vidět díky odkazu na YouTube, jejího nahrávání se můžete účastnit díky odkazu na Zoom. Kluci se tak nemusí omezovat na jednu platformu a mohou sdílet odkazy na cokoli, co zrovna potřebují, a právě v tom je zásadní výhoda tohoto řešení. Navíc je technicky velmi jednoduché a zvládnete si jej udělat sami, bez nějakých extra programátorských znalostí.

Samozřejmě by mohl někdo namítnout, že přece lze jednoduše na některá videa sdílet odkaz a tak udělat menší podvod. Ovšem věřte mi, že lidé, kteří tuto dvojici sledují si v rámci „předplatného“ EisKing TV nechtěli koupit nějaké zásadní výhody, ale spíše podpořit Pepu a Štěva, kteří odvádí skutečně dobrou práci, a proto i když má toto řešení jistě své mezery, budiž jim tentokrát odpuštěno a berme to skutečně jako zajímavý nápad, který jak se zdá, tak funguje. Navíc například 10% sleva, která dorazila do jednoho F1 obchodu byla vázána jen na jeden nákup, takže byste ji stejně nikomu dalšímu předat nemohli a nutno podotknout, že když jsem si objednal model za 300€, měl jsem polovinu ročního předplatného vrácenou během jednoho nákupu. Za mě tedy klobouk dolů před tím, jak zajímavě lze využít Apple Wallet.