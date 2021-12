Recenze AeroBand PocketDrum: Chytré paličky, které vás naučí bubnovat tiše přes iPhone

Dnešní moderní doba s sebou přináší naprosto neuvěřitelné možnosti, o kterých by se nám byť třeba jen před pár lety zřejmě ani nesnilo. Jednou z těchto možností je třeba naučit se bubnovat bez fyzických bicích a tedy i “hluku”, který k hraní na ně patří. Že nevěříte? V následujících řádcích se vás pokusím přesvědčit o opaku. Do redakce nám totiž dorazily na test chytré paličky AeroBand PocketDrum, se kterými si již nějakou dobu hraji (respektive se o hraní pokouším) a nyní bych vás s mými dojmy z nich rád seznámil. Pojďme tedy na to. Hned na úvod vás nicméně raději upozorním, že recenzi píšu z pohledu člověka, který umí hrát tak maximálně na kytaru a to ještě ne příliš dobře. Na paličky jsem se tedy díval primárně jako amatér.

Když jsem se o tom, že nám do redakce míří chytré paličky pro virtuální bicí dozvěděl, byl jsem na ně extrémně zvědavý. S bubnováním mám totiž neodmyslitelně spjaty velké bicí sestavy, které si dome může dovolit kvůli náročnosti na prostor, ale i výše zmíněnému hluku jen málokdo. O to víc mě překvapilo, když do redakce dorazila poměrně malá krabička obsahující dvě paličky spolu se dvěma senzory připnutelnými pomocí přezky na nohy, které doplňovaly napájecí kabely a samozřejmě manuály. Po prostudování manuálu ale překvapení opadlo. Jste skrze něj totiž instruováni ke stažení aplikace AeroBand z App Store, která zajistí veškeré “vizuály”, tedy jinými slovy virtuální bubny (potažmo kytaru, ale o té až později).

Jakmile aplikaci stáhnete (doporučuji její instalaci na co možná největší displej, ideálně iPad) a spustíte jí, prvním úkonem bude jednoduché spárování paliček a senzorů na nohou s ní, což provedete stisky tlačítek na paličkách spolu s “odfajfknutím” dané věci v aplikaci. Nejedná se tedy v žádném případě o nic složitého, což je za mě určitě super. Přeci jen, podobný produkt může zaujmout i starší uživatele, kteří nemusí být s moderními technologiemi úplně kamarádi, a proto je super, že i oni úkony potřebné pro zprovoznění zvládnou. Jakmile máte spárování za sebou, můžete se už plně oddat hraní.

Aplikace nabízí hned tři režimy hraní s tím, že ve všech případech jsou pro vás de facto vytvořeny neviditelné virtuální bubny, do kterých “bušíte” paličkami, čímž je rozezníte. Údery paliček jsou pak vidět na displeji iPhonu či iPadu, na kterém vaší bicí soustavu vidíte a můžete se tak díky tomu velmi slušně zorientovat. Každý úder je samozřejmě slyšet a to buď skrze reproduktor telefonu či iPadu, nebo ve sluchátkách, která mi přijdou jako lepší volba (doporučit mohu hlavně ta bezdráotvá). Vraťme se ale zpět k režimům. K dispozici je konkrétně volný, hudební a úrovňový. Jak již jejich název napovídá, u volného režimu si můžete bubnovat zcela dle vaší libosti, u hudebního vám hraje na pozadí hudba a vy bubnujete do ní (taktéž dle své libosti) a v úrovňovém režimu pak máte za úkol bubnovat přesně dle pokynů aplikace podobě jako je tomu například ve hře Guitar Hero s tím, že podle vaší úspěšnosti se dostáváte dál a dál. Za sebe musím říci, že právě úrovňový režim je dle mého pro začátečníka ideální vstupenkou do tohoto virtuálního bubenického světa, jelikož mu jej pomůže pochopit a osvojí si díky němu nějaké ty základy.

Hudební režim nabízí širokou paletu nejrůznějších podkladů, do kterých se můžete se svými paličkami, potažmo senzory na nohou, pořádně vyřádit, ale je třeba dodat, že pokud člověk nemá už bubnování trochu v ruce, bude jeho snažení danou hudbu spíš kazit. Volný režim je pak kapitola sama pro sebe – je to extrémní zábava, ale musíte v sobě mít tak trochu hudebního ducha a být tedy schopní buď improvizovat, nebo bubnovat jen podle melodie ve vaší hlavě (nebo někde puštěné bokem, čímž však tento režim ohnete spíš do hudebního). Co mě opravdu dostalo, je snímání pomyslné síly úderu. Paličky totiž obsahují senzory, které dokáží analyzovat váš švih a podle toho rozezvučet buben. Při drobných úderech se tedy ozývají minimální ranky, zatímco při bombách vám rány rvou uši. Zkrátka taková Apple Pencil pro hudebníky.

Zní vám hodnocení AeroBand PocketDrum doposud skvěle? Upřímně, ono tomuto produktu vlastně moc vytknout nejde – tedy alespoň v mých očích. Velmi spokojený jsem u něj třeba i s odezvou paliček při úderech do virtuálních bicích, potažmo při “kopech” do bubnů na zemi. Jasně, nějaké to malinké zpoždění mezi akcí a reakcí tu je, ale nejedná se v žádném případě o nic, co by vyloženě znechutilo hraní a jakmile si zvyknete na to, že po úderu malilinké “hluché místo” je, přestanete jej rázem vnímat, své hraní tomuto drobnému nedostatku přizpůsobíte a vše si opět užíváte naplno. Super je pak i to, že bubnování není problém vyměnit za hru na kytaru. Senzory na nohou totiž vypadají jako trsátky, což byl i záměr výrobce produktu, který kromě bubnovací aplikace vyvinul i kytarovou. A jelikož ta funguje na podobném principu jako ta bubnovací, čeká vás opravdu hodně zábavy.

Další super věc, která mě u paliček potěšila, je jejich kompatibilita i s jinými aplikacemi v čele s GarageBandem – tedy de facto ikonou hudebních iOS aplikací. Upřímně, v minulosti jsem už pár chytřejších hudebních nástrojů testoval (zpravidla různé klaviatury) a ty také podporu GarageBandu nabízely, díky čemuž jste si je tak mohli velmi dobře přizpůsobit, ale vždy se jednalo o produkty mnohonásobně dražší. Tyto paličky ale seženete za méně než 4000 Kč a přesto jsou v tomto směru částečně s drahými klaviaturami srovnatelné, za což si výrobce zaslouží rozhodně poklonu. A jen pro pořádek – paličky nemusíte v GarageBandu využívat jen pro hraní na bubny (které je tu ale trochu složitější, protože při bubnování nemáte viditelnou odezvu bubnů, na rozdíl od aplikace výrobce). Zahrajete přes ně totiž klidně i na virtuální klavír, klávesy a další, což je rozhodně zajímavé. Jasně, fyzická odezva nástroje je jedinečná, ale ruku na srdce, kolikrát jste si na klavír “fyzičtěji” než mačkáním virtuálních kláves na displeji telefonu zahráli třeba ve vlaku? Myslím si tedy, že tyto paličky jsou pro podobné účely super alternativa.

Co se týče zpracování, zde nejsem bohužel schopen říci, zda jsou tyto chytré paličky například z hlediska rozložení hmotnosti a tak podobně blízké reálným předlohám. Z pohledu amatéra ale musím říci, že se mi v ruce držely i díky pogumovanému plastovému povrchu opravdu příjemně a nenapadá mě, co bych na nich z hlediska úchopu změnil. Super je i to, že jsou k dostání jak v bílé, tak “dřevěné” barevné variantě, byť u dřeva si dokážu určitě představit vícero odstínů. Ten, co je použit, je sice fajn, ale puntičkáře s jiným odstínem nábytku či podlahy asi nepotěší. Co však potěší každého, je výdrž paliček. Na jedno nabití totiž zvládají dle slov výrobce i mých testů dobrých 20 hodin bubnování a garantuji vám, že na to nemáte šanci dosáhnout nikdy. Bubnování je totiž při nasazení ostřejšího tempa brutálně náročné a nebál bych se proto říci, že dřív než dojde paličkám “šťáva” spíš vy padnete pod svou virtuální bicí soustavu únavou.

Resumé

Jak tedy v pár řádcích na závěr AeroBand PocketDrum zhodnotit? Nebudu vám lhát, já jsem z produktu nadšen a to i jakožto hudebník ultra amatér. Spojení technologie a hudby zde zkrátka funguje na jedničku s hvězdičkou a myslím si proto, že jak amatérům, tak středně pokročilým musí tento produkt zkrátka vehnat úsměv na tvář. Jasně, virtuální bubnování skrze tyto paličky je zkrátka jiné než fyzické s reálnými zvuky a vším, co k tomu patří. Pokud se ale člověk od fyzických prožitků oprostí a uvědomí si, že má v ruce něco, co mu umožní hrát klidně o půlnoci v plném paneláku, v miniaturní garsonce nebo na školní koleji či třeba ve vlaku při dlouhé cestě, musí mu zkrátka spadnout brada.

