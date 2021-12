Recenze VOCOlinc RIPPLE: Dokonalý společník pro chytré osvěžení domácnosti

Chytrá domácnost v posledních letech zažívá obrovský boom. Dnes už totiž máme k dispozici kromě „pouhého“ osvětlení řadu dalších chytrých doplňků, které nám dokážou znatelně zpříjemnit náš každodenní život. Do této kategorii spadají i chytré difuzéry. Ty do našich domácností a kanceláří dokážou přinést notnou dávku osvěžení a dokonale tak samotné prostory ozvláštnit. Jediným problémem je, že většinu difuzérů nelze označit za chytré. To se každopádně netýká novinky v podobě VOCOlinc RIPPLE, která nám před pár týdny dorazila do redakce na testování. Jak tento kousek obstojí v naší recenzi?

Technické specifikace

Než se vrhneme do samotných osobních dojmů, pojďme se nejprve podívat na oficiální specifikace udávané výrobcem. VOCOlinc RIPPLE je konkrétně chytrým ultrazvukovým mini difuzérem, který je vhodný do místností s až 30 metry čtverečními. Kvůli své velikosti se ale pyšní nádržkou o objemu „pouze“ 220 ml. Tímto údajem bychom se ale neměli nechat zmást, jelikož i tak produkt nabídne až osmihodinový nepřetržitý provoz. Samozřejmostí je také RGB podsvícení. Co se týče rozměrů, difuzér se skutečně hodí kamkoliv, a to konkrétně díky svému 11,2cm průměru a 16cm výšce. K designu se ale dostaneme o něco později.

Jelikož se jedná o chytrý aroma difuzér, lze jej propojit prostřednictvím domácí Wi-Fi sítě na pásmu 2,4 GHz. U toho to ale ještě nekončí. Tento kousek totiž nabízí podporu pro chytrou domácnost Apple HomeKit, díky čemuž jej lze ovládat nejen prostřednictvím iPhonu, ale rovnou i prostřednictvím hlasových příkazů s pomocí asistentky Siri. Pro „případy nouze“ také nabízí tři fyzická tlačítka pro nastavení výkonu, časovače a podsvícení. Zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit, že je produkt takzvaně BPA free a neobsahuje tedy potenciálně toxický bisfenol A. Navíc je mimo HomeKitu kompatibilní i s Google Assistant a Amazon Alexa.

Design: Perfektní doplněk do domácnosti

Hned po rozbalení difuzéru mi bylo jasné, že se VOCOlinc z hlediska designu (opět) trefil přímo do černého. RIPPLE po stránce svého vzhledu perfektně zapadá do nabídky ostatních produktů společnosti. Osobně se mi zamlouvá jeho nesmírně jednoduchý design, kdy kombinuje šedou základnu s bílým zbytkem těla, který je vyšperkován logem VOCOlinc v šedé barvě. Zároveň musím pochválit skvělé rozvržení průsvitných prostorů. Konkrétně se jedná o horní stěnu, ve které se mimo jiné nachází výstupní otvor, kudy vychází pára, a malý proužek pod logem produktu.

S těmito na první pohled nepatrnými částmi VOCOlinc ještě více zdokonaluje design, a to z prostého důvodu. Jak už jsme uvedli v oficiálních specifikacích, difuzér RIPPLE nabízí RGB podsvícení, které lze skrze tyto prostory dokonale vidět. Zároveň bílé stěny část světla blokují. Právě v tomto směru jsem si difuzér velice rychle oblíbil, jelikož díky této kombinaci působí decentně, než aby s trochou nadsázky připomínal pouťovou atrakci.

Rád bych se ještě vrátil ke zmiňované horní stěně. Jak můžete na přiložených fotografiích vidět, je lehce zvlněná. Samo o sobě se nejedná o nic tak úplně zajímavého, což už ale neplatí v případě, kdy je RIPPLE aktivní a vychází z něj pára. V tomto okamžiku totiž připomíná vlnky, které se objeví například po hodu kamenem do vody. Ostatně z toho vychází i název samotného difuzéru, jelikož anglický výraz ripple znamená vlnění. Tato maličkost se mi upřímně strašně zamlouvá a skvělým způsobem produkt ozvláštňuje. Kdybych to měl shrnout obecně, produkt dle mého názoru skvěle zapadne do každé domácnosti, a zároveň ji svým jednoduchým vzhledem decentně ozdobí.

Testování

Pojďme si už ale posvítit na to nejdůležitější. Jak VOCOlinc RIPPLE vlastně funguje v praxi, s čím vším si poradí, a kde naopak strádá? Jakmile produkt vybalíme, tak ještě před jeho zapojením můžeme naplnit nádržku vodou. V tomto případě je ale nutné si dát pozor, aby se nám voda nedostala do odtoku vzduchu, který je mimochodem znázorněn i na boku nádržky. Pro propojení s chytrou domácností se nám nabízejí hned dvě možnosti. Jelikož je difuzér kompatibilní s Apple HomeKit, lze pro připojení použít nativní aplikaci Domácnost. Druhou možností je aplikace VOCOlinc, která sdružuje všechny produkty této značky a umožní nám, dle mého názoru, s nimi podstatně lépe pracovat.

Pro připojení jsem se tedy rozhodl využít druhou možnost. Vše samozřejmě probíhalo nesmírně jednoduše, kdy pouze stačilo naskenovat QR kód z produktu a o zbytek se postaral program, ostatně jak je tomu u HomeKitu zvykem. A přesně takto vypadá zhruba celé nastavení. Následně se samozřejmě ještě nabízí dodatečné možnosti, na které si posvítíme níže. Zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit, že se produkt zároveň propojí nejen s iPhonem, ale s celou chytrou domácností. Vzápětí jej proto mohu ovládat například i z MacBooku či Apple Watch.

Ačkoliv je VOCOlinc RIPPLE poměrně drobeček, tak musím uznat, že z hlediska výkonu mě příjemně překvapil. Nejčastěji jsem jej využíval v kanceláři a ložnici, což jsou místnosti o zhruba 25 a 20 metrech čtverečních. Mimo jiné s těmito rozměry by dle specifikací výrobce neměl mít difuzér sebemenší problém. Zároveň přichází vhod i dva dostupné stupně výkonu. Pravdou každopádně je, že po většinu času jsem měl difuzér zapnutý na slabší stupeň, a i tak dokázal místnost rychle osvěžit i provonět. A to je právě něco, co jsme si doposud ještě nezmínili.

Difuzér dokáže hravě provonět celou místnost.

Do nádržky s vodou samozřejmě můžeme přidat i různé aroma oleje pro provonění domácnosti. Konkrétně z tohoto důvodu jsem párkrát aktivoval i druhý výkonnostní stupeň, díky čemuž došlo k podstatně rychlejšímu osvěžení místnosti, obzvláště tedy v kombinaci se zmiňovaným olejem. Výkonu tedy rozhodně nemůžu nic vytknout. Zároveň musím uznat, že je produkt relativně dosti tichý. Prakticky jsem o něm ani nevěděl, a to ani v případech, kdy jel takzvaně na plný výkon. Když ale difuzér budeme mít v naší blízkosti, tak pochopitelně uslyšíme lehké bzučení. Nejedná se ale naštěstí o nic obtěžujícího. Na druhou stranu od tohoto kousku nelze očekávat zázraky a je nutné počítat s určitými limitacemi. Na větší místnosti až haly zkrátka nestačí.

Rozhodně také nesmím zapomenout na již párkrát zmiňované podsvícení. I v tomto případě nám totiž produkt dává nesmírnou dávku svobody, kdy můžeme například dle nálady měnit barvy, anebo je například rovnou zautomatizovat. Aby toho nebylo málo, tak difuzér nemusí jen nudně svítit. Nabízí totiž efekty v podobě toku vody, blikání či dýchání. V takovém případě si už jen stačí nastavit časový úsek (čas, po kterém se přepne jedna barva na druhou) a jas.

Co se týče zmiňované automatizace podsvícení, v aplikaci VOCOlinc si můžeme nastavit, kdy se má konkrétně zapnout či vypnout. Osobně jsem tuto možnost využil hned první odpoledne, respektive večer. Díky tomu se mi difuzér ve večerních hodinách zabarví do živých barev a v čas spánku podsvícení vypíná. Vše kompletně automaticky, aniž bych vůbec musel zařízení jakkoliv přenastavovat.

Nastavení automatizací

V naší recenzi samozřejmě nesmí chybět ani zmínka o možnostech celkové automatizace chytrého aroma difuzéru. To lze nesmírně jednoduše vyřešit prostřednictvím aplikace VOCOlinc, kde se nabízí možnost pro nastavení časových plánů i celých automatizací. Časové plány v tomto případě fungují jako u výše zmiňovaného podsvícení – prostě a jednoduše si můžeme zvolit, kdy má dojít ke spuštění/vypnutí produktu a v případě difuzéru volíme i jeho výkon, u světel pak barvu a jas.

Jednoduché plány ale nemusí každému vyhovovat. Mají totiž jeden háček, a to ten, že je nutné je nastavit na pevný čas, s čímž se osobně dokážu spokojit pouze v případě zmiňovaného podsvícení. Přesně proto jsem si nejprve vytvořil dvě scény – jednu pro vypnutí a druhou pro zapnutí VOCOlinc RIPPLE – a následně se vrhnul do dvou jednoduchých automatizací. Produkt se mi proto automaticky zapne ihned, jakmile dorazím na adresu domácnosti a naopak, kdy se při odchodu sám vypíná. Díky tomu se o difuzér nemusím prakticky vůbec starat. Následně ještě stačí nastavit, aby se případně na noc sám vypnul a je kompletně hotovo.

Díky takto jednoduchému nastavení se difuzér stává prakticky bezobslužným. Samozřejmě je akorát nutné jednou za čas dolít nádržku vodou. U toho to však ani zdaleka nekončí. HomeKit nám totiž propůjčuje neskutečné množství možností, díky čemuž lze difuzér v případě automatizací kombinovat s dalším vybavením v naší chytré domácnosti. Pokud navíc v domácnosti máme takzvané domácí centrum, což je v mém případě Apple TV 4K, můžeme difuzér ovládat i třeba přes půlku světa.

Resumé: Vyplatí se?

Za málo peněz, spoustu muziky.

V závěru se ještě nabízí otázka, jestli se vůbec takový mini difuzér vyplatí. Osobně jsem z VOCOlinc RIPPLE nesmírně nadšený a musím uznat, že mě produkt poměrně rychle okouzlil. Kdybych měl v rychlosti shrnout předchozí řádky, nesmírně u něj oceňuji jeho výkon, jednoduchý design a celkové možnosti, které uživateli nabízí. Obzvláště tedy s přihlédnutím na jeho menší rozměry. Jednoduše jej stačí zapnout prostřednictvím tlačítka, aplikace či hlasového příkazu Siri a prakticky okamžitě z něj začíná vycházet pára. To nejlepší na tom je, že vyjde na férových 899 korun. K dispozici je i set dvou difuzérů VOCOlinc RIPPLE za ještě výhodnější cenu v podobě 1 699 Kč. Pokud tedy zrovna hledáte aroma difuzér do domácnosti, tak pořízením modelu RIPPLE chybu rozhodně neuděláte.

