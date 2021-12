Recenze FIXED MAGPOWERSTATION 3v1: Neobyčejně univerzální

V dnešní recenzi se podíváme na opravdu zajímavý kousek příslušenství ze světa nabíječek. Do redakce nám totiž dorazil multifunkční nabíjecí stojánek s podporou MagSafe z dílny společnosti FIXED. Řeč je konkrétně o žhavé novince s názvem MAGPOWERSTATION, která má rozhodně čím zaujmout. Pojďme se na ní tedy společně podívat hezky zblízka.

Balení a technické specifikace

Když mi kurýr balíček s nabíječkou přivezl a já si jej převzal, byl jsem popravdě dost v rozpacích. Do rukou mi totiž přistála doslova placatá krabička, která absolutně tvarově neodpovídala tomu, co se v ní mělo skrývat – tedy stojánek, ze kterého “trčí” rameno pro přidržení iPhonu a Apple Watch ve vzduchu. Rozpaky však záhy vystřídalo příjemné překvapení, jelikož se v krabičce ukrývaly “díly”, ze kterých si člověk celý stojánek “dostaví” tak, aby vypadal přesně jako na produktových fotografiích. Musím říci, že toto řešení mi přijde opravdu super, protože je díky němu stojánek extrémně snadno transportovatelný prakticky kamkoliv bez nutnosti vyhrazení více prostoru pro něj. Skládání stojánku je navíc velmi jednoduché, jelikož stačí jen “nacvaknout” rameno ke spodní části nabíječky a k ramenu pak magnetický nabíjecí “puk”. Jedná se tedy o záležitost na pár vteřin (nepočítám-li ještě následná nasazení nabíjecího “puku” pro Apple Watch do otvoru pro něj na druhé strany ramena, jelikož nabíječka jako taková vlastním řešením nedisponuje), kterou zvládne hravě každý.

Nabíječka je vyrobena z plastu, který je matný a na mě osobně působí i jako mírně pogumovaný, takže se na něm nezachytávají otisky prstů ani jiné šmouhy. Jen nabíjecí MagSafe “puk” je na přední straně lesklý a zdobí jej ve středu stříbrné logo výrobce, což vypadá designově opravdu hezky. Co se pak týče barevných variant, k dispozici je buď černá, nebo bílá varianta, díky čemuž tak můžete nabíječku skvěle sladit s vaším iPhonem, Apple Watch či další elektronikou.

MAGPOWERSTATION nabízí celkem tři nabíjecí místa pro elektroniku. Jedná se konkrétně o MagSafe Qi nabíječku s výkonem 15W, které však dle výrobce využije na maximum jen Android při běžném Qi nabíjení, dále sekundární Qi nabíjecí plochu určenou zejména pro sluchátka AirPods a nakonec otvor pro vložení nabíjecího “puku” pro Apple Watch, jehož kabel lze skrýt chytře do ramena nabíječky a zachovat tak její minimalistický design.

Napájení stojánku je řešeno přes USB-C port, který naleznete na jeho zadní straně. Pozitivní je, že napájecí USB-C/USB-C kabel vám výrobce přidá do balení stojánku a to dokonce i s redukcí USB-C/USB-A, díky čemuž tak lze využít k napájení portu prakticky jakýkoliv běžně dostupný adaptér. Jediné, co je třeba si hlídat, je jeho dostatečná výkonnost. Já osobně testoval nabíječku se 30W USB-C adaptérem od MacBooku, se kterým fungovala naprosto bezvadně.

Testování

Jestli mě na nabíječce něco skutečně zaujalo, pak je to možnost jejího univerzálního využití. Super je totiž to, že USB-C kabel lze připojit jak k základně nabíječky a tím dodávat “šťávu” jak MagSafe puku, tak i Qi plošce pro nabíjení AirPods, tak i k přímo k MagSafe nabíjecímu “puku”, který lze díky tomu používat i samostatně jakožto klasickou MagSafe nabíječku. Po připojení kabelu už není logicky závislý na své základně, což celkovou využitelnost nabíječky velmi slušně zvedá. Přeci jen, mít za 1499 Kč, což je doporučená maloobchodní cena nabíječky, de facto dvě nabíjecí řešení rozhodně potěší. Na druhou stranu je ale třeba říci, že vzhledem k ceně by mě osobně určitě neurazilo ani nasazení integrovaného magnetického docku pro Apple Watch. Jasně, nacvaknout do ramena samostatný dock s kabelem není nic složitého, ale například při cestování je starost na víc jej vůbec brát s sebou. Zde si tedy myslím, že by nebylo špatné při vývoji příští generace zapracovat na zlepšení – složité by jistojistě nebylo.

A jak nabíječka vlastně nabíjí? Abych byl upřímný, přesně tak, jak jste zvyklí. V případě AirPods Pro, které jsem nabíjel přes standardní Qi místo v základně nabíječky, jsem se dostal z 0 do plného nabití za zhruba hodinku nabíjení. V případě iPhonu 13 Pro Max jsem pak telefon “krmil” při plném nabíjení od nuly něco přes tři hodiny, což je při využití 7,5W nabíjení (alespoň v mém případě) zcela standardní doba, která mě rozhodně neuráží. A abych byl upřímný, neurazila by měl ani, kdyby byla dvakrát delší. Naprostá většina z nás přeci jen své telefony nabíjí přes noc, kdy je naprosto jedno, zda se iPhone nabije ve 2:00, nebo ve 4:30. Ve výsledku bych tak spíš řekl, že je nabíjení přes MAGPOWERSTATION zkrátka pohodlné a hlavně spolehlivé, což je ve výsledku to hlavní.

Když už mluvíme o pohodlnosti a spolehlivosti, není od věci zhodnotit i stabilitu stojánku a sílu magnetického připojení. Přiznám se, že ač mě možnost poskládání a opětovného rozložení opravdu zaujala, ze stability jsem měl trochu obavy, protože přeci jen tato řešení nebývají tak pevná a spolehlivá jako “jednokusová” řešení. Musím ale říci, že po správném sestavení je stojánek velmi stabilní a nemusíte se tedy bát, že by na něm působil připnutý iPhone jakkoliv vratkým dojmem. O to se ostatně výrazně zasluhuje i pevný magnet, který zajišťuje pevné magnetické spojení s iPhony s podporou MagSafe, nebo třeba čtveřice silikonových nožek na spodní straně nabíječky. Obávat se nemusíte ani převažování či podobných nepříjemností – to se totiž neděje ani s iPhonem 13 Pro Max, natož s modely lehčími a menšími.

Resumé

Jak tedy FIXED MAGPOWERSTATION závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o jedno z nejuniverzálnějších nabíjecích řešení, které mi v posledních letech prošlo rukama. Musím říci, že myšlenka snadného “přetvoření” klasického nabíjecího stojánku na samostatnou MagSafe nabíječku je opravdu skvělá a věřím, že si zcela určitě najde své příznivce. Za povedený musím označit i design, byť zde jedním dechem dodám, že se jedná o ryze subjektivní záležitost, na kterou může mít každý jiný názor. V čem se ale asi shodnu s většinou je negativum ve formě absence integrovaného magnetického docku pro Apple Watch, o který se člověk musí postarat zkrátka sám. I přes tento neduh se ale jedná o jeden z nejzajímavějších nabíjecích stojánků, které jsou v současnosti na trhu k dostání. Rozhodně bych se mu tedy nebál dát šanci i na vašem stole.



Slevový kód

Běžná cena nabíjecího stojánku FIXED MAGPOWERSTATION je 1499 Kč. Pro 10 z vás jsme však dokázali zajistit slevový kód „lsafixed„, díky kterému získáte na stojánek slevu 20 % a vyjde díky tomu tak jen na 1199 Kč. Ale pozor, jakmile bude kód 10x použit, slevu již logicky nebude možné získat.

