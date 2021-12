Víkendová akce přináší úžasné slevy! iPhone 12 mini zakoupíte již za 12 990 Kč

Komerční sdělení: Sháníte vhodný dárek na poslední chvíli? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, máme pro vás skvělý tip – iPhone 12 mini 64GB. Ten je v rámci speciální víkendové akce k dostání za bezkonkurenčních 12 990 Kč! Tento model konkrétně kombinuje prvotřídní výkon díky čipu Apple A14 Bionic, vysoce kvalitní duální fotosoustavu, podporu 5G sítí a moderní design s ostrými hranami, u čehož se Apple nechal inspirovat legendárním iPhonem 4. Nejen že si tak telefon poradí s jakýmkoliv úkolem, ale zároveň také skvěle padne do ruky. To nejlepší na tom je, že veškeré tyto benefity jsou k dostání v kompaktním těle s 5,4″ OLED displejem. Má to ale menší háček! Víkendová akce logicky platí jen do neděle 12. prosince.

iPhone 12 mini 64GB zde!

Zdroj: Dostupný iPhone

Prvotřídní kvalita a nejnižší ceny

iPhone 12 mini iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 1 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 2 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 3 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 4 První dojmy z iPhone 12 mini LsA +10 Fotek iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 5 iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 6 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 7 iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 8 iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 9 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 10 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 11 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 12 První dojmy z iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini prvni dojmy LsA 13 První dojmy z iPhone 12 mini LsA Vstoupit do galerie

Za současnou akcí stojí všem známý obchod Dostupný iPhone, který se dlouhodobě zaměřuje na prodej zánovních a použitých iPhonů. Tím nejlepším je, že staví kvalitu prodávaného zboží vždy na první místo. Ještě před tím, než se iPhone vůbec objeví v nabídce, prochází rozsáhlým a důkladným testováním, během kterého se prověří jeho funkčnost a stav. Na základě vizuálního stavu jsou pak telefony rozřazeny do tří kategorií – A+, A, B+. Ve skupině A+ se nacházejí modely téměř bez jakýchkoliv kosmetických vad, které připomínají zbrusu nové kousky, zatímco v případě smartphonů B+ se už můžete setkat se známkami běžného používání. Navzdory tomu musíme zdůraznit, že se vždy jedná o 100% funkční a ověřená zařízení.

Dostupný iPhone si za kvalitou prodávaného zboží stojí natolik, že na veškerý sortiment poskytuje 24měsíční záruku. Ta se samozřejmě vztahuje i na použité iPhony, s čímž byste se například při nákupu telefonu od jeho původního majitele rozhodně nesetkali. O kvalitách obchodu navíc mluví i sami zákazníci. Například na Googlu si můžete prohlédnout více než 390 zákaznických recenzí, ze kterých si Dostupný iPhone vysloužil ohodnocení v podobě 4,8 hvězdiček z celkových pěti. Nejčastěji v nich lidé vyzdvihují prvotřídní stav telefonů, rychlost dodání a profesionální přístup.

Nabídku Dostupného iPhonu naleznete zde