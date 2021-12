AirPods 2 lze nyní v iStores sehnat za 3290 Kč, levněji pořídíte i AirPods Pro

Komerční sdělení: Vánoce jsou za dveřmi, což pro mnohé z nás znamená jediné – shánění vánočních dárků míří pomalu ale jistě do finiše. Pokud ani vy stále nemáte vše, co byste chtěli vašim blízkým darovat, máme pro vás fajn tip na akci, která by vám mohla ve shánění dárků pomoci. Je jí vánoční nákupní akce českého iStores.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tuzemský iStores si toho pro vás připravil skutečně mnoho zajímavého. Jedním z hlavních taháků je možnost nakoupit si na splátky bez jakéhokoliv navýšení, díky čemuž se tak stávají Apple produkty velmi dostupné. To ale není ani zdaleka vše. Při nákupu Apple Watch SE a Series 7 lze totiž sehnat za zvýhodněnou cenu 3290 Kč sluchátka AirPods 2. Při nákupu iPhonu si zase můžete za zvýhodněnou cenu dopřát AirPods Pro. Za ty zaplatíte díky nynější vánoční akci při nákupu iPhonu konkrétně 5590 Kč. Vánoční nákupní akce iStores toho však nabízí mnohem víc a určitě byste si ji neměli nechat ujít.

Kompletní nabídku akce naleznete zde