Recenze chytrých žárovek Niceboy: Přizpůsobte si barvu osvětlení náladě nebo okamžiku 

Inteligentní žárovky přinášejí domácnosti ale i kanceláři mnohé benefity. Nejen že šetří energii, ale také navodí tu správnou atmosféru, a to díky volbám scén nebo alespoň určením odstínu bílé. A k tomu jsou zde různé automatizace.

V oblasti chytrých žárovek se portfolio společnosti Niceboy soustředí kolem dvou modelů. Jedná se o ION SmartBulb RGB a ION SmartBulb Ambient. Každý model můžete kopit s paticí E27 nebo E14, přičemž je jde koupit i ve výhodném setu dvou žárovek. Jak pak označení RGB napovídá, je zřejmé, že první jmenovaný model zde vede ve výběru barev. Těch poskytne až 16 milionů.

Samozřejmě se jedná o 9W LED žárovky, které jsou ekvivalentem klasické 60W žárovky a s jejichž pomocí dokážete ušetřit až 90 % financí vynaložených na svícení. Udávaná životnost je 25 tisíc hodin. V obou případech (tedy RGB i Ambient) je napájecí napětí žárovek 220 a 240 V a chromatičnost 2700 až 6500 K. ION SmartBulb RGB má světelný tok 470 lm, ION SmartBulb Ambient pak 806 lm. Obě žárovky připojíte skrze Wi-Fi, a to patřičnou aplikací pro iOS (nebo Android), která je v rámci App Store dostupná zdarma.

Aplikace Niceboy ION slučuje celý ekosystém chytré domácnosti společnosti, jako jsou nejen žárovky, ale také vysavače, osobní váhy, zubní kartáčky, zásuvky atd. Na jednom místě tak najdete vše, co potřebujete k ovládání a sledování všech svých spotřebičů Niceboy pro co nejsnazší provoz celé vaší chytré domácnosti.

Aktivace žárovky

Vyjma samotné žárovky a návodu v balení nic jiného nenajdete. Protože se ale přímo na krabičce nachází QR kód ke stažení aplikace, stačí na něho namířit fotoaparát a nemusíte se tak v App Store zabývat ručním hledáním titulu. Po jeho nainstalování a prvním spuštění počítejte s nutnou registrací a ideálně i odsouhlasením různých přístupů, abyste možnosti produktů mohli využívat na maximum.

Protože sama aplikace předpokládá, kam povedou vaše první kroky v ní, ihned vás navádí k přidání prvního produktu. K tomu stačí klepnout na ikonu „plus“ a zadat ten kýžený. Po výběru žárovky vás opět aplikace navádí a říká, co máte dělat – tedy našroubovat žárovku do patice, a třikrát zapnout (a tedy dvakrát vypnout) vypínač daného světla. Po tomto kroku začne žárovka rychle blikat, což aplikaci potvrdíte a následně vyberete svou Wi-Fi síť, zadáte heslo a už probíhá přidání.

I když je proces přidání žárovky u obou modelů stejný, u Ambientu je trošku jednodušší rozhraní. Všechny své produkty poté najdete v záložce Můj domov, odkud si je můžete rozkliknout a dále je nastavovat. Ve Scény pak zadáváte automatizace, v Já najdete informace o vašem profilu, nastavení, správě domu a notifikacích.

Síla je v aplikaci

To, že je žárovka „chytrá“ jí umožňuje právě provázání s aplikací a to, jaké možnosti se vám tím otevírají. V případě ION SmartBulb RGB jsou to samozřejmě barvy, nicméně i zde lze volit intenzita světla (od 1 po 100 %), což samozřejmě platí i o modelu ION SmartBulb Ambient, který však poskytuje jen přechod od teplé žluté barvy po studenou bílou. Ideálně si tak můžete nastavit barvu a intenzitu nejen pro večerní sledování televize, ale i vaši práci a další aktivity.

K tomu jsou zde ještě scény. Ty jsou automaticky předdefinované, takže vám je stačí vybrat a nemusíte je nijak ručně ladit. Jedná se o dobrou noc, přečtěte si, práce, volný čas atd. a samozřejmě si zde můžete definovat i scény své. Žárovku pak můžete zhasnout nejen klasickým vypínačem na zdi, ale i přímo v aplikaci. Pokud tedy už nechcete vstávat z postele, opravdu nemusíte. Jsou zde nicméně i časovače, kdy se světlo vypne samo po vámi nastaveném intervalu, nebo různé plány, které najdete v Dalším nastavení. Jen nesmíte zapomenout na to, že vypínač na zdi musí být pořad zapnutý.

Snadno si zde zvolíte plán spánku a probuzení, stejně jako to, kdy se má žárovka sama zapnout a kdy naopak vypnout. Zajímavé jsou však zejména biorytmy, ve kterých najdete komplexní nastavení celým dnem a to, s jakou intenzitou a jakým světlem má žárovka svítit v jakou hodinu. Večer tedy přepnout světla z modrého světelného spektra na červené spektrum pro lepší spánek a ráno naopak vstávat za jasnějšího světla pro lepší start. Vpravo nahoře rozhraní si pak můžete žárovku i pojmenovat či ji změnit ikonu, najdete zde podrobnější nastavení notifikací atd.

I pro vzdálené ovládání

Protože jsou vaše žárovky na Wi-Fi, jsou neustále připojeny (máte-li zapnutý vypínač). Pokud domov či kancelář opustíte a nejste si jisti, jestli jste zhasli, tak si to v aplikaci jednoduše ověříte a samozřejmě také světlo popřípadě zhasnete. Jste-li naopak na dovolené, můžete jej vzdáleně rozsvítit, aby to vypadalo, že je v místě jistá aktivita. Výrobce uvádí, že žárovky pracují s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Protože si ale se Siri nerozumí, tak jsme my jablíčkáři odkázáni na ruční ovládání.

Pokud pak vlastníte žárovek více, můžete je najednou propojit a ovládat tak dohromady. To tedy aby každé svítilo stejnou barvou a intenzitou. Účet vám přitom nezruinují, a to nejen s ohledem na jejich odběr. Doporučená cena testovaných ION SmartBulb RGB E27 je totiž 499 Kč a ION SmartBulb Ambient E27 399 Kč. Pokud sáhnete po sadě dvou kusů, vyjdou vás na 899 Kč respektive 699 Kč.

Nemusíte být přitom žádný geek, abyste chytré žárovky skutečně využili. Protože je přidání otázkou několika málo sekund, a protože je sama aplikace maximálně přehledná, zvládne ji obsloužit i méně technicky zdatný uživatel. Řečené výhody jsou pak jednoznačné.

