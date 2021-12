Hans Zimmer dostal od Jonyho Iva AirPods Max dřív, než je Apple uvedl na trh a byl z nich nadšený

Na světě bychom zřejmě našli jen málo lidí, kteří neznají věhlasného skladatele Hanse Zimmera, který tvořil filmovou hudbu snad pro každý film, který stál za to. Tohoto muže se podařilo vyzpovídat v podcastu na Apple Music Zane Lowe a zatímco většina rozhovoru směřovala ke skladatelově kariéře, řeč padla také na Spatial Audio. Zimmer zmínil, že mu sám Jony Ive poslal nová sluchátka AirPods Max jako dárek, který by byl rád, aby Zimmer měl. Zimmer uvedl, že nikdy neposlouchá vlastní soundtracky, protože jsou obvykle ve stereu, a to jej nebaví. Během pandemie však rozbalil dárek od Jonyho Iva a rozhodl se jej vyzkoušet, a to právě na své vlastní hudbě.

Zimmer také uvedl, že ačkoli se s Ivem nikdy v životě nesetkal, vždy mu posílá dárky, které souvisí s hudbou. Zimmer si poprvé vyzkoušel Spatial Audio právě s AirPods a byl z technologie doslova nadšený. Vtip byl také v tom, že sluchátka dostal jako dárek dřív, než je Apple vůbec představil světu. Když Zimmer zavolal do Dolby, aby si také pořídili tato sluchátka a vyzkoušeli si je, zjistil, že vlastně neexistují a nikdo kromě něj je zatím nemá, tedy až na lidi v Applu. Zimmer doslova říká: „Když jsem si uvědomil, jak moc mě to dokáže pohltit a uvědomil jsem si, co vše můžeme díky Dolby Atmos a Spatial Audio dělat, musel jsem hned zavolat svým přátelům do Dolby. Řekl jsem jim, „chci nahrát znovu celý soundtrack a chci určitě udělat další CD, aby každý mohl zažít to, co jsem zažil já při poslechu.“ Kluci v Dolby mi však řekli, že to bohužel nemohou vyzkoušet, protože ve skutečnosti sluchátka, která jim popisuji neexistují a patrně jsem od Jonyho dostal jediný pár na světě.“

Je pravda, že Zimmer nezmínil doslova, že se jednalo o model AirPods Max, ovšem vše, o čem v rozhovoru mluví a časová osa, do které tento příběh zapadá, naznačují, že se jednalo právě o AirPods Max. To je navíc zajímavé ještě z jednoho důvodu. Pokud se skutečně jedná o AirPods Max, pak by na nich Ive dělal i přesto, že v té době už v Applu nepracoval. Celý rozhovor s Hansem Zimmerem si můžete pustit přímo zde.

