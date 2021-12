Apple uzavřel před lety tajnou dohodu s Čínou

Není žádným tajemstvím, že se Applu v Číně již řadu let nebývale daří. Jak se však nyní ukázalo, být tomu tak absolutně nemuselo. Portálu The Information se totiž podařilo zjistit, že v roce 2016 uzavřel Apple s Čínou dohodu o spolupráci, která mu zajistila de facto volné ruce v podnikání v zemi.

Podle dostupných informacích lobbovali čínští výrobci smartphonů u tamní vlády ohledně omezení prodejů amerických iPhonů v zemi. To by však Applu přivodilo velké komplikace v podnikání, kvůli čemuž se rozhodl tamní vládu přesvědčit ke spolupráci ve formě investice Applu v zemi ve výši 275 miliard dolarů po dobu následujících několika let. Na to samozřejmě tamní vláda slyšela, čímž si Apple otevřel z hlediska prodejů iPhonů dveře. Ostatně, ještě aby neslyšela. Peníze od Applu totiž tekly například ke státní službě spolujízd nebo třeba k firmám vyrábějícím komponenty pro iPhony, k jejichž většímu odběru se měl Apple zavázat. Mezi další dohody pak patřilo třeba

Dohodu uzavřel Apple konkrétně na 5 let s tím, že pokud bude jak čínská strana, tak Apple souhlasit, v květnu letošního roku měla být automaticky prodloužena o další rok. Zda se tak stalo či nikoliv sice zdroje The Information neprozradily, ale vzhledem k tomu, jaké postavení má Apple i nadále v Číně a také tomu, jak jde zemi “na ruku” je velmi pravděpodobné, že dohoda obnovena byla. Jak budou vztahy Applu s Čínou vypadat poté, co dohoda skončí, nicméně ukáže až čas.