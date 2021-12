Jak se starat o iPhone v zimě

Teploty venku začínají často klesat pod nulu, což našim elektronickým zařízením příliš nesvědčí. Někteří z vás možná používají svůj iPhone v zimě již řadu let a nesetkali se s žádnými problémy, to ale neznamená, že by nízké teploty neznamenaly pro váš jablečný smartphone žádné ohrožení.

Nebojte se vrstev

Stejně jako se v zimě oblékáte vy, můžete i svůj iPhone před negativními dopady příliš nízkých teplot chránit vrstvami. Nebojte se používat kožené kryty a obaly, iPhone raději noste ve vnitřní kapse bundy či kabátu, v tašce či v batohu. Svůj jablečný smartphone můžete v zimě také přenášet třeba ve stehenní kapse svých kalhot. Pravidlo je jasné – čím více vrstvami svůj iPhone opatříte, tím menší je riziko, že mu extrémně nízké teploty nějak uškodí.

Pozor na baterii

Nízké teploty – podobně jako ty vysoké – mohou být pro baterii vašeho iPhonu hodně škodlivé. Společnost Apple na svých oficiálních stránkách podpory uvádí jako provozní teplotu pro iPhone 0°C – 35°C. Jakmile se váš smartphone dostane do prostředí, v němž teploty klesnou pod nulu, mohou nastat problémy. Pokud máte o baterii svého iPhonu obavy, můžete jej v zájmu ochrany baterie v mrazu raději kompletně vypnout.

Změny teplot a kondenzace

Podobně jako v případě vysokých teplot byste ani v mrazivém počasí neměli svůj iPhone nechávat delší dobu venku nebo třeba v nevytopeném autě. V zaparkovaném autě, ve kterém se netopí, může teplota poměrně rychle klesnout na nulu – případně pod ni. Takové podmínky nedělají vašemu iPhonu zrovna dobře, a může se stát, že váš smartphone přestane po delší době, kdy musí být vystavený nízkým teplotám, fungovat. Pokud jste svůj iPhone nechali delší dobu v prostředí s velmi nízkou teplotou, zkuste to vydržet a nezapínejte ho ihned po návratu do tepla. Počkejte, než se v teplejším prostředí aklimatizuje, a poté ho zkuste opatrně zapnout, případně nabít. Dalším jevem, který je spojený s přechodem iPhonu z mrazivého do teplejšího prostředí, je kondenzace vodních par, která může vést komplikacím, jako je třeba zkrat. V rámci prevence je dobré venku používat iPhone alespoň dvacet minut před plánovaným návratem do interiéru. Po návratu nechte iPhone ještě chvíli odpočinout, a dejte mu čas na to, aby se vzpamatoval. Někteří uživatelé používají trik, v jehož rámci vloží iPhone do mikrotenového sáčku, který neprodyšně uzavřou – voda se vysráží na stěnách sáčku namísto vnitřku iPhonu.