Apple vyrazil do boje proti Rusku, nechce mu vyjít vstříc s platbami mimo App Store

Zdá se, že časy, kdy Apple “skákal podle toho, jak Rusko pískalo” jsou konečně u konce. Soudit tak lze podle čerstvého jednání Applu ve formě nevyjití vstříc Rusku v jeho požadavku umožnit vývojářům aplikací informovat v jejich softwarech o platbách mimo App Store, tedy jinými slovy o alternativních platebních metodách k nákupům v aplikacích.

Na zavedení novinky v ruském App Store měl Apple relativně dost času, jelikož byla státem oznámena již v létě. Dead line pak měl kalifornský gigant do 30. září, které však ignoroval a do App Storu nezařadil žádné novinky. Kvůli tomu jej začaly ruské úřady vyšetřovat ve snaze přimět jej k zavedení výše zmíněné novinky, která měla ruským jablíčkářům usnadnit využívání digitálních obchodů. Apple si však stále trvá neoblomně na svém a App Store upravovat nehodlá, jelikož by tím jednak šel opět Rusku na ruku, což v minulosti udělal hned několikrát, a jednak by si snížil tržby z App Store, jelikož by rázem nedosáhl na tolik provizí.

Jak celá zápletka Applu v Rusku dopadne je v současnosti velmi těžké předpovídat, ale jak to u podobných záležitostí bývá, je víceméně jasné, že se v brzké době rozuzlení nedočkáme. Podobné spory se totiž zpravidla táhnou dlouhé měsíce, ne-li roky, což by mohlo ve výsledku Applu zcela stačit, protože tím “jen” natáhne dobu, po kterou bude v Rusku pobírat standardní provize z aplikací. Dříve či později ale s tamní vládnou stejnou řeč velmi pravděpodobně najde, jelikož si ze země nemůže z ekonomických důvodů dovolit odejít.