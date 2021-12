Recenze DearMob iPhone Manager: Nejlepší řešení pro správu iPhonu [+program zdarma]

Doba sice postoupila a své iPhony již tak často k Macům či počítačům nepřipojujeme, čas od času se ale můžeme v takové situaci objevit. Jak jistě většina z vás ví, tak pro správu iPhonu je nutné, abyste jej pomocí kabelu připojili k zařízení, a poté otevřeli Finder, respektive aplikaci iTunes. Většina uživatelů však jablečné nástroje pro správu iPhonu jednoduše nesnáší, jelikož jsou relativně složité na ovládání a nepřehledné. Již delší dobu je však k dispozici nespočet skvělých alternativních programů pro správu iPhonu a v tomto článku se společně podíváme na DearMob iPhone Manager, což je jeden z nejlepších správců, které si můžete pořídit.

Proč zrovna DearMob iPhone Manager?

V předchozím odstavci jsem uvedl, že je DearMob iPhone Manager jedním z nejlepších správců jablečných telefonů – dost možná se ptáte, co všechno tedy tento program nabízí. DearMob iPhone Manager je určen pro všechny uživatele, kteří potřebují spravovat svůj iPhone na počítači či Macu a nechtějí k tomu využívat iTunes, potažmo Finder. S pomocí DearMob iPhone Manager můžete jednoduše přesouvat jakákoliv data z iPhonu do Macu, počítače, jiného iPhonu, či kamkoliv jinam. A naprosto stejně to funguje i naopak, tedy že si data můžete jednoduše přenést do iPhonu. DearMob iPhone Manager je nesmírně jednoduchý na ovládání a oproti iTunes se jedná o nebe a dudy, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Už nikdy se nebudete muset strachovat o to, kdy vám zase iTunes či Finder napíše chybu, popřípadě kdy opětovně „spadne“. DearMob iPhone Manager je perfektně vyladěný, tudíž se rozhodně není čeho bát.

Tři hlavní funkce

Funkce, které DearMob iPhone Manager nabízí, se dají skloubit do celkově tří kategorií. Tou první je možnost pro přesouvání a správu jakýchkoliv dat. To znamená, že můžete jednoduše přenášet více než 15 různých typů dat mezi iPhonem a počítačem. Navíc k tomu nemusíte využít jen kabel, jelikož DearMob iPhone Manager nabízí také jednoduchý bezdrátový přenos přes Wi-Fi, což je rozhodně o dost pohodlnější. Druhou kategorií jsou možnosti pro zálohování a obnovení vašeho zařízení. Jak jistě víte, tak v iTunes či Finderu se zálohy čas od času neprovedly, popřípadě se při jejich vytváření zobrazila nějaká chybová hláška, která dlouhou dobu přetrvávala. Ničeho takového se v rámci DearMob iPhone Manager nemusíte bát, jelikož vše funguje na sto procent a hlavně nesmírně rychle. Poslední kategorií je jednoduchý přesun dat ze starého iPhonu na nový. S pomocí DearMob iPhone Manager můžete velice jednoduše přenést veškerá data z jednoho jablečného telefonu na druhý. V tomto případě si ale můžete být jistí tím, že nepřijdete ani o jeden bajt dat, jelikož se tento přesun dat dá vyjádřit spíše jako klonování 1:1.

Přesouvání a správa dat

Patříte mezi jedince, kteří velice často fotí a potřebujete kvůli uvolnění úložiště přesouvat fotky z iPhonu do počítače? Pokud ano, tak je DearMob iPhone Manager určen přesně pro vás. Tato aplikace totiž nabízí možnosti pro velice jednoduchý přenos veškerých fotografií a videí, a to se zachováním všech EXIF metadat. Nutno zmínit, že DearMob iPhone Manager podporuje také přesun nejnovějšího formátu Apple ProRAW, což je formát, který využívají profesionální fotografové, a který zabírá opravdu hodně místa v úložišti. Přesun fotografií je opravdu nesmírně rychlý – konkrétně je možné s pomocí DearMob iPhone Manager přenést až 100 fotek ve 4K rozlišení za pouhých 8 sekund. Na jeden zátah pak zvládne DearMob iPhone Manager přenést více než 10 tisíc fotografií bez toho, aby došlo k pádu či zaseknutí aplikace. Samozřejmě můžete jednotlivé fotky také přímo v aplikaci spravovat a mazat. Nespočet skvělých funkcí je k dispozici také pro přesouvání a správu hudby a videí. U přesunu videí se hodí zmínit podpora GPU akcelerace.

Zálohování a obnovení

Uživatelé chytrých zařízení se dělí na dvě skupiny – v první skupině se nachází jedinci, kteří pravidelně zálohují, a ve druhé pak jedinci, kteří nikoliv, jelikož prozatím nepřišli o žádná data. Pravdou ale je, že zálohovat bychom měli doopravdy všichni, jelikož nikdy nevíme, kdy nám naše zařízení někdo ukradne, popřípadě kdy dojde k jeho poškození – všechny tyto situace vedou v nenávratnou ztrátu dat, tedy pokud nezálohujete. S pomocí DearMob iPhone Manager je zálohování všech dat naprostá brnkačka. Využít můžete jednoduché zálohování naprosto všech souborů, popřípadě si můžete ručně vybrat, které soubory chcete nebo nechcete zálohovat, což se rozhodně může hodit. Součástí DearMob iPhone Manager je také speciální funkce, pomocí které můžete zálohovat aplikace a jejich data.

Další možnosti

Kromě výše uvedených funkcí můžete v aplikaci DearMob iPhone Manager využít nespočet dalších funkcí a vymožeností. Mezi jednu z nich patří například možnost pro jednoduché vytvoření vyzvánění, což je opět proces, který u iPhonu není úplně jednoduchý. Veškerá data, která z vašeho iPhonu stáhnete, si pak můžete jednoduše zašifrovat, aby se k nim nemohl nikdo dostat. Pokud naopak budete chtít do iPhonu vložit nějaká data, tak vás dokáže DearMob iPhone Manager upozornit na možnou nekompatibilitu některých formátů. U upozornění to ale nekončí, jelikož tyto formáty můžete nechat převést na takové formáty, se kterými si iPhone bude rozumět. Dále nechybí možnosti pro jednoduchý export kontaktů, zálohování dat aplikací, správu e-knih či možnost pro ukládání jakýchkoliv dokumentů do úložiště iPhonu, kde k nim získáte přístup z nativní aplikace Soubory.

Získejte DearMob iPhone Manager zcela zdarma

Výše jsme se společně podívali na několik funkcí a možností, které jsou v rámci DearMob iPhone Manager k dispozici. Pokud se vám tento program zalíbil, tak pro vás mám skvělou zprávu. Společně s vývojáři tohoto programu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili časově omezenou Black Friday akci, díky které můžete DearMob iPhone Manager získat zcela zdarma. Stačí, abyste přešli na stránky akce, a poté si zkopírovali licenční klíč, který stačí vložit do aplikace. Díky tomu získáte plnou verzi DearMob iPhone Manager 5.3 zcela zdarma, avšak bez podpory a dalších aktualizací. Pokud byste chtěli získat plnou verzi DearMob iPhone Manager, a to i s aktualizacemi, podporou apod., tak si jej můžete zakoupit s 60% slevou. Licence pro dva Macy vás po slevě vyjde na pouhých $29.95, licence pro až pět Maců pak vychází pouze na $39.95.

Black Friday akci DearMob iPhone Manager zobrazíte zde

Závěr

Pokud hledáte skvělého správce vašeho iPhonu, který zvládne spravovat veškerá data, provádět zálohy či kompletně přesouvat veškerá data mezi dvěma iPhony, tak jste nyní narazili na to pravé ořechové. DearMob iPhone Manager je naprosto skvělou aplikací, která se neustále vyvíjí, a která neustále přichází s novými funkcemi. Pokud se vám DearMob iPhone Manager zalíbil, tak jej můžete nyní získat zcela zdarma, popřípadě se slevou, jak už bylo uvedeno výše. Jedná se o skvělou příležitost, jelikož si prvně můžete stáhnout verzi zdarma a vyzkoušet si ji. Pokud zjistíte, že vám vyhovuje, tak si můžete zakoupit její plnou verzi. Za zkoušku nic nedáte, a proto určitě přejděte na stránky akce a získejte bezplatnou licenci pro aktivaci DearMob iPhone Manager.

DearMob iPhone Manager stáhnete zde