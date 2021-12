Apple pracuje na nové generaci Magic Mouse

Zatímco například design iPhonů mění Apple se železnou pravidelností po pár letech, v případě Magic Mouse je tomu zcela jinak. Pravdou totiž je, že její stávající design zná svět už roku 2009 a že de facto jediné upgrady, které na ní Apple za poslední roky udělal, jsou výměna tužkových baterií za napájecí akumulátor přes Lightning a její obarvení do dalších odstínů. Toto tápání by se však mělo již brzy změnit.

Podle zdrojů portálu iDropNews pocházejících přímo z Applu má kalifornský gigant v současnosti rozpracovaných hned několik nových modelů Magic Mouse, které by rád v dohledné době světu představil. Mnoho detailů o nich sice zdroje neprozradily, víme však například to, že minimálně jeden prototyp je designován podle nového designového jazyka Apple produktů, takže se u něj objevují ostré hrany a minimum zaoblení, takže může svým způsobem připomínat iPhony či iPady. Další prototyp zase disponuje MagSafe portem na spodní straně pro pohodlné bezdrátové nabíjení po vzoru iPhonů či AirPods. Velmi zajímavé – a do jisté míry smutné – je pak to, že ani jeden z prototypů není údajně navržen tak, aby jej bylo možné používat při nabíjení. Přitom právě tato možnost je uživateli vyžadována od chvíle, kdy Apple na spodní stranu Magic Mouse umístil Lightning port.

Ačkoliv nelze v tuto chvíli říci, zda se nové generace Magic Mouse dočká svět už příští rok, vzhledem k tomu, že na něj má Apple chystat odhalení několika nových Maců včetně strojů z řady Pro, dávalo by odhalení nové generace periferií, kterými právě Pro modely doplní, určitě smysl. Záležet bude nicméně poměrně pravděpodobně i na tom, v jakém stavu bude jeho dodavatelský řetězec, jelikož bude pro Apple klíčové zajistit dostatečné výrobní kapacity těchto novinek.