Recenze Yeelight Staria: Chytrá lampička s podporou HomeKitu, která zvládne nabít iPhone

Zařizování nového bytu může být kříž – tím spíš, pokud jste stejně jako já tak trochu ujetí na různá smart řešení a zejména pak HomeKit, přes který byste nejraději ovládali i splachování od záchodu. Může se to možná zdát až k nevíře, ale ani v dnešním moderním světě totiž nelze některé vaše vysněné produkty tak úplně sehnat či je takříkajíc vybrat “na první dobrou”. Skvělým příkladem může být lampička na noční stolek, která je sice na první pohled naprosto standardním doplňkem ložnice, ale jakmile začnete pídit po nějakém tom chytřejším řešení, rázem zjistíte, že to není úplně sranda. O to větší jsem měl radost, když jsem objevil lampičky Yeelight Staria, které alespoň papírově splňovaly přesně to, co jsme s přítelkyní od tohoto doplňku tak nějak očekávali a vyžadovali. A jelikož nám už nějakou chvíli noční stolky zdobí, byla by škoda vás ochudit o zkušenosti s nimi.

Technické specifikace a zpracování

Yeelight Staria je klasická stolní lampička s kruhovou základnou a kuželovitým stínítkem, jejíž výška je 292,5 mm a průměr základny pak 179,5 mm, to vše při hmotnosti necelý kilogram. Z hlediska rozměrů se tedy jedná o relativně malý produkt, který vám nebude na nočním stolku zbytečně zabírat místo. Co se týče zdroje světla, jedná se o LED lampu o výkonu 22W s podporou nastavení teploty a intenzity světla (tedy jasu) a to konkrétně v rozmezí 35 až 350 lm. O napájení se pak stará klasický adaptér do elektrické sítě. Může se to sice zdát jako samozřejmost, ale v dnešní době není (bohužel) problém najít světla s napájením zakončeným USB-A portem, kvůli čemuž je tak nutné shánět dodatečně adaptéry do zásuvky.

Lampička nabízí podporu Google Asistenta, Amazon Alexy a především pak Apple HomeKitu, kvůli čemuž je pro nás jakožto jablíčkáře velmi zajímavá. Naprosto super je, že s domácností komunikuje bezdrátově na domácí WiFi síti o frekvenci 2,4GHz a to bez nutnosti jakéhokoliv hubu. Lampičku tedy de facto jen dáte do zásuvky a můžete jí začít přes telefon (po spárování) vesele ovládat bez dalších investic. K ovládání lze pak využít i Yeelight aplikaci, která je volně dostupná v App Store.

Kromě asistentů nabízí lampička i podporu bezdrátového nabíjení skrze nabíječku, která je integrovaná do její základny. Ta nabízí výkon 10 W, což pro iPhony bohatě dostačuje, jelikož stále nabízí oficiálně podporu jen 7,5W bezdrátového nabíjení.

Co se týče zpracování, nabíječka je vyhotovena z kombinace hliníkové slitiny a plastu. K dostání je jen v bílé barevné variantě s tím, že místo pro bezdrátové nabíjení v její základně je odlišeno světle šedou, což je nejen praktické, ale na pohled i vkusné. Kdybych pak měl hodnotit design, mě osobně se moc líbí. Jedná se zkrátka o minimalistické kousky určené do minimalisticky laděného interiéru, ve kterém nevyniknou, nýbrž se stanou jeho hezkým doplňkem. Předešlé řádky ale prosím berte jako ryze subjektivní hodnocení, což pohled na design zkrátka a dobře je naprosto vždy.

Standardní cena chytré lampičky Yeelight Staria je 1990 Kč.

Osobní zkušenost

Staria si nezaslouží pochvalu jen za své technické specifikace, ale i využitelnost. Začít mohu třeba u jejího ovládání, které lze provádět jak přes mobilní aplikaci (tedy Domácnost nebo Yeelight), pomocí pokynů pro Siri, tak pomocí klasického fyzického tlačítka v základně. Přes to lze lampička jak vypnout a zapnout, tak dlouhým stiskem regulovat intenzita jasu spolu s barvou. Jasně, jedním tlačítkem toho moc nezregulujete a je tedy třeba se smířit s tím, že pro přesnější nastavení jasu či teploty světla bude vždy třeba sáhnout po mobilní aplikaci, ale myslím si, že je fajn, že i přes minimalisticky řešené ovládání alespoň elementární možnosti v ruce zkrátka máte. Fajn mi pak přijde i to, že se stínítkem můžete naklánět o 30 stupňů a díky tomu si tak solidně přizpůsobit světelný kužel. Jasně, i zde se dá polemizovat nad tím, zda by nebylo lepší mít možnost naklánět stínítko více, ale musím říci, že osobně bych vlastně ani větší náklony neocenil. Doposud jsem totiž nenarazil na věc, která by to vyžadovala a kterou bych nebyl schopen vyřešit stropním světlem (ve kterém mám Hue žárovky a jsem jej tedy schopen taky rozsvítit z postele, když je třeba).

Co se týče světla, hodnotit jeho barvu či intenzitu nemá vzhledem k možnostem nastavení vlastně moc smysl. Co se mi na něm ale opravdu líbí, je to, že je skvěle rozprostřeno přes celou spodní “vyzařovací” stranu stínítka. Když se do ní podíváte při rozsvíceném stavu, nenaleznete zde žádné nevyvážené zóny či jakékoliv jiné defekty, které by zapříčinily, že se bude světlo vyzařovat nerovnoměrně . Abych zde však jen nechválil, trochu mi vadí, že i 1% jas je poměrně jasný a hlavně že se pohledově takřka neliší třeba od 5% či 10% jasu. Kdyby tedy bylo světlo stmívatelné ještě více, rozhodně by to neuškodilo. Zde je ale třeba dodat, že podobným neduhem trpí valná většina stmivatelných žárovek a lamp, takže je tuto kritiku třeba vnímat s určitým odstupem.

Stěžovat si po testování nemohu ani na kompatibilitu s HomeKitem. WiFi spojení s lampou je totiž dle všeho velmi stabilní a hlavně rychlé, takže “pokyny” odeslané přes telefon, Mac, Apple Watch či iPad jsou přetaveny v daný úkol takřka okamžitě. Bát se navíc nemusíte ani ikonické HomeKitové hlášky “Bez odpovědi”, která značí problém. Ta mi totiž u lampičky vyskočila za dobu testování snad jen dvakrát s tím, že ani jednou jsem jí nemusel nakonec řešit vypojením a opětovným zapojením do elektrické sítě, ale stačilo jen počkat, než se lampička “vzpamatuje” a pár tapnutími na zapnout/vypnout v HomeKitu jí probrat.

Moc co vyčíst nemám Yeelight Staria ani u bezdrátového nabíjení. V posledních dnech přes ní pravidelně nabíjím v noci můj iPhone 13 Pro Max a přítelkyně přes svou lampičku pak krmí iPhone 13, přičemž ani v jednom případě jsme se nesetkali s jakýmikoliv problémy, které by nabíjení komplikovaly. Fajn je, že základna lampičky disponuje nenápadnou LED diodou, která indikuje start bezdrátového nabíjení a vy tak máte ihned jasno o tom, zda je zařízení na nabíjecí plošce položeno správně či nikoliv (pokud tedy například dáváte nabíjet telefon ve Folio obalu a tak podobně). Super je, že si nabíječka poradí i s AirPods či obecně menšími předměty s podporou Qi. Cívka v základně lampy tedy není evidentně přespříliš velká, což by jí nabíjení menších Qi zařízení znemožnilo. Nicméně musím říci, že kdyby byla nabíjecí ploška o trochu větší, vůbec bych se nezlobil. Její nynější rozměr totiž vyžaduje položení telefonu na ní relativně přesně, což je třeba pro mě osobně večer v rozespalém stavu celkem problém. Ptáte-li se pak na to, jak rychle dobije lampička iPhone 13 Pro Max, je to tentýž čas, co jiné 7,5W bezdrátové nabíječky – tedy něco přes 3 hodiny. Že je to moc? Zrovna u produktu na noční stolek, kterým Staria v mých očích je, mi to žíly absolutně netrhá.

Resumé

Jak tedy lampičky Yeelight Staria závěrem zhodnotit? Za sebe můžu říci, že je to přesně to, co jsem do naší ložnice hledal a není vlastně nic výrazného, co by mi u lampičky chybělo a odrazovalo by mě to od jejího opětovného pořízení. Jasně, větší nabíjecí ploška by nebyla marná, trochu propracovanější možnosti ovládání taktéž a kdyby byla k dispozici i v jiné než bílé barvě, taky by zřejmě mnoho lidí neurazila. I bez těchto věcí mi ale přijde zkrátka super a myslím si, že pro někoho, kdo má rád HomeKit alespoň tak jako já, bude naprosto ideálním doplňkem nejen na noční stolek. Cena se sice může zdát na první pohled trochu vyšší, ale když se podíváte na současnou nabídku “hloupých” lampiček na noční stolky, rázem zjistíte, že u hezčích kousků se pohybujete na stejných, ne-li vyšších patrech. Za sebe jakožto člověka, kterému dvě lampy Yeelight Staria stojí v ložnici na nočních stolcích, tedy mohu tento produkt určitě doporučit.

