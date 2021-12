Nejlepší vánoční dárky pro muže jablíčkáře

Pokud jste doposud nepořídili všechny dárky, jelikož si nevíte rady s výběrem, nezoufejte. Přesně z tohoto důvodu vám přinášíme seznam těch nejlepších vánočních dárků, kterými potěšíte každého mužského fanouška Applu. Pro usnadnění výběru jsou produkty rozřazeny dle ceny. Pojďme tedy rovnou na to.

Do 500 Kč

Rychlonabíječka SWISSTEN

SWISSTEN Power Delivery adaptér SWISSTEN power delivery adapter swissten_power_delivery_fb Vstoupit do galerie

Ve výbavě žádného jablíčkáře by rozhodně neměla chybět pořádná rychlonabíječka, díky které lze iPhone nabít podstatně rychleji. Už dávno navíc neplatí, že tyto adaptéry musí být drahé. Skvělým příkladem je právě rychlonabíječka SWISSTEN s Power Delivery a výstupním výkonem až 18 W. S její pomocí lze telefon nabít 0 na 50 % již za pouhých 30 minut, což může přijít vhod v situacích, kdy člověk někam spěchá a na poslední chvíli si všimne, že nemá dostatečně nabitý iPhone. Právě v těchto momentech je adaptér s Power Delivery tou nejlepší spásou.

Rychlonabíječku SWISSTEN zakoupíte za 390 Kč zde

AlzaPower AluCore USB-C/Lightning MFi

AlzaPower AluCore USB-C/Lightning alzapower alucore usbc lightning lsa 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 2 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 4 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +3 Fotek alzapower alucore usbc lightning lsa 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Samotný adaptér s podporou Power Delivery ale pro nabíjení nestačí. Jelikož se tyto nabíječky spoléhají na USB-C konektor, je samozřejmě nutné pořídit i vhodný kabel. Na trhu se samozřejmě nachází hned několik zajímavých kandidátů, přičemž již na první pohled dokáže zaujmout AlzaPower AluCore USB-C/Lightning MFi. Tento datový kabel se pyšní odolným oplétaným tělem a nechybí mu ani oficiální certifikace MFi, díky čemuž jej lze bezpečně používat s jablečnými telefony i tablety. V poměru cena/výkon jde o jeden z nejlepších kabelů vůbec. K dostání je navíc v černém a stříbrném provedení s délkou 1 až 2 m.

Kabel AlzaPower AluCore USB-C/Lightning MFi zakoupíte od 222 Kč zde

Do 1 000 Kč

Apple AirTag

Apple AirTag AirTag Apple 1 AirTag Apple 2 AirTag Apple 3 AirTag Apple 4 +9 Fotek AirTag Apple 5 AirTag Apple 6 AirTag Apple 7 AirTag Apple 8 AirTag Apple 9 AirTag Apple 10 AirTag Apple 11 AirTag Apple 12 Vstoupit do galerie

Na produkt jako AirTag jsme čekali vcelku dlouho. Jedná se o parádní lokalizační přívěšek, který lze umístit například do peněženky, připnout na klíče, uschovat do batohu a na další místa, přičemž se následně postará o jejich přesnou lokalizaci. K tomu využívá síť ostatních Apple zařízení pro přesné informování o poloze. Právě AirTag tak představuje skvělý dárek nejen pro ty, kteří čas od času nemohou najít své věci, ale jde přitom i o skvělou bezpečnostní vychytávku. Pořízením tohoto kousku chybu rozhodně neuděláte.

Lokalizační přívěšek Apple AirTag zakoupíte za 890 Kč zde

Prestigio ReVolt A5

Prestigio ReVolt A5 Prestigio ReVolt A5 5 Prestigio ReVolt A5 3 Prestigio ReVolt A5 4 Prestigio ReVolt A5 1 +2 Fotek Prestigio ReVolt A5 2 Vstoupit do galerie

Budoucnost je bezdrátová. Přesně tohle heslo nabírá v posledních letech na obrátkách, což lze pozorovat všude kolem nás. Nejedná se přitom pouze například o sluchátka, jelikož silnou pozici zastávají právě i nabíječky. Každého jablíčkáře tak dokáže bezesporu potěšit bezdrátová nabíječka Prestigio ReVolt A5, která se dokáže postarat o bezdrátové nabíjení všech jeho mobilních Apple produktů. S maximálním výkonem 10 W dokáže v jednom čase nabíjet jak iPhone, tak i AirPods (s bezdrátově nabíjecím pouzdrem) a Apple Watch. Potěšit přitom dokáže i univerzální vstup v podobě USB-C, řada bezpečnostních prvků v podobě přepěťové a podpěťové ochrany, indikace nabíjení a precizní zpracování s hlinikovo-skleněnou konstrukcí.

Bezdrátovou nabíječku Prestigio ReVolt A5 zakoupíte za 868 Kč zde

Do 5 000 Kč

HomePod mini

​​

Fotogalerie HomePod mini 2021 1 HomePod mini 2021 2 HomePod mini 2021 3 HomePod mini 2021 4 +4 Fotek HomePod mini 2021 5 HomePod mini 2021 6 HomePod mini 2021 7 Vstoupit do galerie

V domácnosti žádného fanouška Applu by také rozhodně neměl chybět chytrý reproduktor HomePod mini. Ten je již na první pohled zajímavý z hlediska svého malého designu ve tvaru koule. O to zajímavější je, že se ve skutečnosti dokáže postarat o vysoce kvalitní zvuk a dokonale tak ozvučit jakoukoliv místnost. Samozřejmostí je také přítomnost hlasové asistentky Siri, funkce Intercom a skvělá provázanost s celým jablečným ekosystémem, což přijde více než vhod.

Chytrý reproduktor HomePod mini zakoupíte již od 2 549 Kč zde

Xtorm Voyager 60W

Xtorm Voyager 60W Xtorm 60W Voyager-Baleni 7 Xtorm 60W Voyager-Baleni 9 Xtorm 60W Voyager-Baleni a produkt 3 Xtorm 60W Voyager-Baleni a produkt 2 +2 Fotek Xtorm 60W Voyager-Baleni a produkt 1 Vstoupit do galerie

Pro jablíčkáře, kteří rádi cestují, případně se častokrát pohybují mezi několika lokacemi, je určitě vhodné vybrat kvalitní powerbanku. V tomto případě byste výběr rozhodně neměli podcenit a vsadit na kvalitu. Z vlastních zkušeností můžeme doporučit model Xtorm Voyager 60W, který je vybaven hned čtyřmi výstupy (2x USB-A a 2x USB-C), přičemž mu nechybí ani možnost pro rychlonabíjení skrze Power Delivery. Tím to ale ani zdaleka nekončí. Maximální výkon na USB-C Power Delivery výstupu totiž dosahuje úžasných 60 W, díky čemuž lze powerbanku použít nejen pro napájení iPhonu, ale například i MacBooku Pro. Kapacita zařízení přitom dosahuje skvělých 26 000 mAh. Potěšit také dokáže přítomnost dvou malých USB-C kabelů ukrytých v boku powerbanky. Detailněji jsme se tomuto kousku věnovali v naší dřívější recenzi.

Powerbanku Xtorm Voyager 60W zakoupíte za 2 989 Kč zde

Apple AirPods 3

AirPods 3 AirPods 3-FB AirPods 3 generace 1 AirPods 3 generace 2 AirPods 3 generace 3 +2 Fotek AirPods 3 generace 4 Vstoupit do galerie

Bezdrátová sluchátka dnes patří do základní výbavy prakticky každého jablíčkáře. Pokud ve svém okolí máte fanouška Applu, který by rád svou výbavu obohatil o novější model, ale zároveň mu nevyhovují špunty, pak pořízením letošních AirPods 3 chybu rozhodně neuděláte. Opět se jedná o pecková sluchátka s trošku vyladěnějším designem a ještě lepším zvukem. Mezi jejich hlavní přednosti patří podpora prostorového zvuku, voděodolnost, funkce adaptivní ekvalizace pro doladění muziky dle tvaru ucha uživatele a možnost napájení skrze loňský standard MagSafe.

Sluchátka Apple AirPods 3 zakoupíte za 4 990 Kč zde

Nad 5 000 Kč

Apple TV 4K

Apple TV 4K Apple TApple TV 2021 V 2021 1 Apple TV 2021 2 Apple TV 2021 3 Apple TV 2021 4 +3 Fotek Apple TV 2021 5 Apple TV 2021 6 Vstoupit do galerie

V dnešní době je už multimediální centrum Apple TV 4K častokrát přehlíženo. Jeho schopnosti lze totiž částečně nahradit samotným systémem dnešních televizorů, ale je nutné upozornit, že v tomto případě je nutné počítat s některými nedostatky. Apple TV 4K totiž neslouží pouze pro streamování obsahu, ale především funguje jako domácí centrum, díky čemuž se tak jedná o mozek celé chytré domácnosti. Zároveň je jablečná televize osazena výkonným čipem a problémy v podobě záseků jsou pro ni tak relativně cizím slovem. Takovýchto benefitů přináší hned několik. Například svému uživateli umožňuje sledovat 4K HDR obsah se zvukem v Dolby Atmos (například při připojení dvou HomePodů mini), nabízí herní platformu Apple Arcade na velkém plátně, a jelikož pochází z dílny cupertinského giganta, tak zároveň dbá na soukromí samotných jablíčkářů.

Apple TV 4K zakoupíte za 4 990 Kč zde

QNAP TS-453D-4G

Muži jablíčkáři jsou častokrát považování i za domácí kutily. V tomto směru se jako geniální dárek může jevit chytré datové úložiště NAS, které se dokáže postarat nejen o zálohování dat, ale potěší i řadou dalších funkcí. Skvělým kandidátem do domácnosti je model QNAP TS-453D-4G se čtyřmi pozicemi, kterému už jen stačí vhodné pevné disky a je připraven do akce. Lze jej konkrétně využít pro zálohování Macu skrze nativní řešení Time Machine, jakožto úložiště všech fotografií a videí skrze aplikace QuMagie, která navíc využívá umělou inteligenci pro kategorizaci snímků, jako ochranu proti ransomwaru a podobně. Věřte tomu, že pořízením NASu danému člověku přinesete hodiny zábavy a objevování.

Chytré úložiště QNAP TS-453D-4G zakoupíte za 13 390 Kč zde

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro prvni dojmy 1 iPhone 13 Pro prvni dojmy 2 iPhone 13 Pro prvni dojmy 3 iPhone 13 Pro prvni dojmy 4 +8 Fotek iPhone 13 Pro prvni dojmy 5 iPhone 13 Pro prvni dojmy 6 iPhone 13 Pro prvni dojmy 7 iPhone 13 Pro prvni dojmy 8 iPhone 13 Pro prvni dojmy 9 iPhone 13 Pro prvni dojmy 10 iPhone 13 Pro prvni dojmy 11 Vstoupit do galerie

Co jiného by mohlo uzavírat tento seznam, nežli iPhone 13 Pro. Jedná se o nejnovější jablečný telefon s označením Pro, který byl představen teprve letos v září a přináší řadu skvělých vychytávek. Tento model těží především ze svého nadčasového výkonu díky použití čipu Apple A15 Bionic, což jde ruku v ruce s pokročilým ProMotion displejem s adaptivní obnovovací frekvencí, která se pohybuje v rozmezí od 10 Hz až do 120 Hz. Určitě také potěší propracovaná fotosoustava s optickou stabilizací obrazu a s posuvem snímače nebo makro objektivem, speciální filmařský režim pro videa s úžasným efektem hloubky ostrosti, podpora 5G a větší baterie.

Telefon iPhone 13 Pro zakoupíte již od 28 990 Kč zde