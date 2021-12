Nejlepší iOS aplikace pro cvičení jógy

Cvičení jógy je vynikajícím prostředkem, jak se nejen uvolnit a uklidnit, ale také protáhnout a posílit tělo. Každý ale bohužel nemá možnost navštěvovat pravidelně lekce jógy, ať už z jakýchkoliv důvodů. Právě pro takové případy naštěstí existuje celá řada aplikací, s jejichž pomocí si můžete zacvičit jógu i v prostředí vašeho domova.

Down Dog

Aplikace Down Dog bude vyhovovat zejména začínajícím a méně zkušeným uživatelům. S její pomocí se můžete pustit do praktikování hned několika různých druhů jógy, a vybrat si například také hlas, který vás bude cvičením doprovázet. Aplikace Down Dog vám kdykoliv nabídne cvičení, šité na míru vašim aktuálním potřebám, součástí aplikace je také kalendář a přehled o absolvovaných cvičeních.

Aplikaci Down Dog stáhnete bezplatně zde.

Daily Yoga

Daily Yoga je populární aplikací pro cvičení jógy, která se již dokonce dočkala i ocenění. Nabízí možnost cvičení různých druhů jógy včetně obličejové, a dokáže se přizpůsobit potřebám začínajících i pokročilejších uživatelů. Kromě jógy najdete v této aplikaci také možnost cvičení pilates nebo praktikování meditace a mindfulness, možnost sledování vašeho pokroku a mnoho dalšího.

Aplikaci Daily Yoga stáhnete bezplatně zde.

Nike Training Club

Aplikace Nike Training Club sice neslouží výhradně pro cvičení jógy, pokud ale hledáte stoprocentně bezplatnou možnost cvičení, je pro vás tou správnou volbou. Najdete zde možnost nastavení úrovně a délky cvičení, samozřejmostí je propojení s nativním Zdravím na vašem iPhonu. Aplikace Nike Training Club navíc kromě jógy nabízí také spoustu dalších druhů cvičení, a to jak s vlastní vahou, tak i s nejrůznějšími pomůckami.

Aplikaci Nike Training Club stáhnete bezplatně zde.

Simply Yoga

Simply Yoga je skvělou jednoduchou aplikací pro všechny, kteří se chtějí v klidu svého domova pustit do cvičení jógy. Najdete zde celou řadu cviků i sestav pro začátečníky i pokročilé, a to včetně ukázek. Simply Yoga nabízí cvičení o různé délce, samozřejmostí je také integrace s nativním Zdravím na vašem iPhonu. Pokud byste si chtěli vychutnat i prémiové funkce, můžete si v App Storu stáhnout placenou verzi za jednorázový poplatek ve výši 499 korun.

Aplikaci Simply Yoga stáhnete bezplatně zde.

Gaia

Gaia je komplexní multiplatformní aplikace, která kromě možnosti domácího cvičení jógy nabízí také možnost zhlédnutí různých zajímavých pořadů včetně dokumentů, živé přenosy, ale také možnost meditace a mindfulness, a to jak pro začátečníky, tak i pro zkušené uživatele. Aplikaci Gaia můžete propojit s nativním Zdravím ve vašem iPhonu a sledovat tak dobu cvičení, minuty mindfulness a další.

Aplikaci Gaia stáhnete bezplatně zde.