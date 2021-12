5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (3. 12. 2021 – 5. 12. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Princ a pruďas

Arogantní a líný princ Thadeous strávil celý život ve stínu staršího bratra Fabiouse. Závidí mu jeho odvahu, hrdinství, oblíbenost a příští post krále. Z poslední výpravy si Fabious přivezl krásnou Belladonu, aby ji pojal za manželku. Než se svatební zvony stačí pořádně rozeznít, objeví se čaroděj, který nevěstu unese na svůj hrad. Thadeouse zaskočí, když mu královský otec přikáže pomoci bratrovi získat zpět unesenou dívku a zničit čaroděje Leezara. Na cestě za záchranou potkávají krásnou, ale velice vznětlivou lovkyni Isabel, která má s Leezarem nevyřízené účty. Na cestě za záchranou Belladony je čeká mnoho nástrah a zrádných manévrů, při nichž může Thadeous konečně dokázat, že je stejně statečný jako jeho bratr.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Princ a pruďas pořídíte zde.

Niko 2

Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své cestě samozřejmě potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Niko a jeho přátelé musí přijít s plánem na záchranu, podaří se jim zdolat všechny překážky?

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Niko 2 pořídíte zde.

Need for Speed

Tobey Marshall je závodník tělem i duší, ale zároveň i majitel rodinného podniku na úpravu vozů, který zrovna v současnosti příliš nevzkvétá. Proto přijme nabídku bývalého řidiče NASCARu Dina Brewstera, jenž by i přes jejich vzájemný nesoulad pomohla firmu udržet v chodu. Křehké spojenectví však nevydrží dlouho. Během jednoho nelegálního závodu je Tobeyho blízký přítel zabit a trestný čin je neprávem připsán právě jemu. Po dvou letech se Tobey vrací z vězení na svobodu a rozhodne se zvítězit ve vysokorychlostních závodech.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Need for Speed pořídíte zde.

Nakládačka (Slap Shot)

Reggie Dunlop je hrajícím trenérem týmu Náčelníků z Charlestownu z nižší hokejové ligy. Jeho hokejová kariéra se pomalu blíží ke svému konci a jeho tým na ledě kráčí od porážky k porážce, proto kolují zvěsti o jeho definitivním zániku. Reggie k tomu všemu ještě musí čelit porážce i ve svém osobním životě, protože se mu hroutí manželství. Když se dozví, že řeči o zániku Náčelníků jsou pravdivé kvůli zrušení továrny ve městě, rozhodne se existenci svého týmu zachránit. Rozšíří falešnou zprávu o prodeji Náčelníků floridské důchodové společnosti a snaží se změnit názor jejich utajovaného hokejového sponzora tím, že přitáhne pozornost diváků ve městě. Toho se mu podaří docílit díky nové koncepci, která spočívá v brutální hře a nespočtu šarvátek. Jeho tým vyniká v provokacích, bitkách a tvrdosti. Podceňované mužstvo začíná překvapivě vítězit, ale zároveň drží v lize rekordní počet trestných minut. Návštěvnost se sice podaří zčtyřnásobit, nicméně osud hokejových Náčelníků stále visí na vlásku… Americký snímek Nakládačka patří mezi populární komedie ze sportovního prostředí a v roce 1977 ho natočil slavný režisér George Roy Hill, držitel Oscara za slavný snímek Podraz. V hlavní roli temperamentního trenéra Reggieho vyniká Paul Newman, který se zde představí ve své poněkud drsnější podobě. Snímek je totiž založený na velmi černém a drsném humoru, který zábavně reflektuje prostředí nižších soutěží zámořského hokeje.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Nakládačka (Slap Shot) pořídíte zde.

Valerian a město tisíce planet

Vizuálně ohromující dobrodružství Luca Bessona, legendárního režiséra filmů Leon, Pátý element, Brutální Nikita a Lucy. 28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Ve své práci patří k absolutní špičce. Na rozkaz velitele se oba vydávají na misi do intergalaktické stanice Alfa. Úchvatné místo, přezdívané Město tisíce planet, je stále rostoucí metropole, kde mezi sebou všechny vesmírné druhy sdílejí znalosti, objevy, technologie a kulturu. Po staletích míru a prosperity chce neznámá síla zničit vše, co bylo stvořeno. Valerian a Laureline se musí pokusit ochránit budoucnost. Mají méně než 10 hodin, aby našli a zneškodnili temnou hrozbu. Začíná nemilosrdný závod s časem. V sázce je nejen existence Města tisíce planet, ale i celého vesmíru. Dobrodružství plné fantazie a akční podívané nás zavede do nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen. S rozpočtem 180 milionů dolarů se jedná o vůbec nejdražší projekt evropské kinematografie. Tři nejrenomovanější společnosti, které vytvářely vizuální efekty pro filmy Avatar, Pán prstenů, Avengers: Age of Ultron, se spojily, aby vytvořily svět, který překračuje hranice představivosti.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Valerian a město tisíce planet pořídíte zde.