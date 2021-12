Vývoj Apple Car dostal další tvrdou ránu, projekt opouští další důležitá tvář

Apple musí rozdýchat další tvrdou ránu pro vývoj jeho samořiditelného automobilu. Z projektu Apple Car totiž odešel jeden z jeho technických ředitelů, kvůli čemuž se pravděpodobně práce na něm určitým způsobem zpomalí – tím spíš, když se jedná v poslední době o několikátou tvář, která projekt Apple Car opustila.

Řeč je konkrétně o Michaeli Schwekutschovi, který začal na projektu pracovat teprve v březnu 2019, kdy jej Apple dokázal přetáhnout z Tesly. Co přesně měl Michael na starost sice není úplně jasné, vzhledem k jeho předešlému působišti je však velmi pravděpodobné, že se jeho úkoly točily kolem přípravy autonomního řídícího systému, který má právě Tesla na poměrně vysoké úrovni. Nejasné jsou pak i okolnosti jeho odchodu z Applu.

Co však jasné je již nyní, je jeho nové působiště. Schwekutsch se totiž rozhodl zakotvit ve velmi zajímavém startupu Archer Aviation pracujícím na takzvaných aerotaxi – tedy elektrických letadlech s podporou vertikálního vzletu, která by měla v budoucnu sloužit ve větších městech jako klasické taxi. I zde by se mělo spoléhat na autonomní řízení, takže je možné, že Michael opustil Apple právě proto, že chtěl své znalosti uplatnit na projektu, ke kterému se u něj ani u Tesly nedostal.